Ленинград 1946 года. Каким был город в первый год после войны

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Сегодня мы отправимся в 1946 год - война закончена и город активно восстанавливается. Давайте вместе посмотрим, как это было.
2.
А уже 25 августа 1946 года состоялось открытие восстановленной первой очереди фонтанов на Большом Каскаде.
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6.
Дом номер 52 по Большому Охтенскому проспекту (тут нет ошибки, именно так он тогда назывался). Сейчас прямо на его месте находится перекрёсток с Большой Пороховской улицей, а историческая застройка Охты увы, почти полностью исчезла.
8.
Совершенно киношный и наверняка постановочный кадр, который от этого не менее прекрасен. Вечер у Гостиного двора.
12.
На Белевском поле идёт строительство малоэтажных домов, которые потом будут называть "немецкими" из-за того, что в их строительстве принимали участие немецкие пленные.
14.
Трамвай на дороге в Сосновку. Снимок сделан в районе современной Площади Мужества, вдаль уходит Политехническая улица.
15.
А на въезде в Курортный район тогда была установлена вот такая колоннада. Увы, просуществовала недолго.
17.
Новенький троллейбус МТБ-82 на улицах города. Он стал небольшим новогодним подарком для Ленинграда и вышел на маршрут 30 декабря 1946 года.
19.
Ну и финальное - жаркое лето 1946 года, ленинградцы встречают первый мирный год купанием в Средней Невке.
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Метки: СССР Фотографии история
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