Ленинград 1946 года. Каким был город в первый год после войны

FISHKINET
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Крупнейший банк США заявил о банкротстве Крупнейший банк США заявил о банкротстве Хороший мальчик: полицейская собака быстро усмирила хулигана Хороший мальчик: полицейская собака быстро усмирила хулигана В Нижневартовске несколько человек устроили потасовку с сотрудниками ГИБДД В Нижневартовске несколько человек устроили потасовку с... Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника Удар ножа в спину помог выявить серьезную болезнь у школьника Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Непобедимый чемпион и самый крутой рейнджер Техаса: 15 фактов о Чаке Норрисе Непобедимый чемпион и самый крутой рейнджер Техаса: 15 фактов о... 18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов 18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям... Маэстро подкатов: непридуманные истории о знакомствах и соблазнениях Маэстро подкатов: непридуманные истории о знакомствах и соблазнениях Могучий русский язык или когда жена испанка Могучий русский язык или когда жена испанка Стальные нервы таксиста: яжбабушка устроила скандал Стальные нервы таксиста: яжбабушка устроила скандал Великобританию накрыл снежный шторм "Лариса" Великобританию накрыл снежный шторм "Лариса" В НАСА бьют тревогу, к Земле летит аналог Тунгусского метеорита В НАСА бьют тревогу, к Земле летит аналог Тунгусского метеорита Кто вы, мистер сыщик? Кто вы, мистер сыщик? 10 хищников, которые вводят в заблуждение своим очаровательным внешним видом 10 хищников, которые вводят в заблуждение своим очаровательным... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта Мужчина пришёл в Мавзолей просить у Ленина отпущения грехов, но его увезли в психушку Мужчина пришёл в Мавзолей просить у Ленина отпущения грехов, но... Конфликт в красноярском автобусе завершился стрельбой Конфликт в красноярском автобусе завершился стрельбой Подросток из Ярославля отсудил у бабушки с дедушкой компенсацию за мат в его присутствии Подросток из Ярославля отсудил у бабушки с дедушкой компенсацию за...
Ленинград 1946 года. Каким был город в первый год после войны

Ленинград 1946 года. Каким был город в первый год после войны

Автор:
11 марта 2023 22:11
Метки: СССР   Фотографии   история   
246
19

Сегодня мы отправимся в 1946 год - война закончена и город активно восстанавливается. Давайте вместе посмотрим, как это было.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   Фотографии   история   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
179
Александр Б. Час назад
Я до сих пор Ленинград называю Ленинградом. Санк... как-то не выговаривается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

925584



Другие посты автора
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Привет, весна!

Популярные теги
#фото#Прикол#люди#подборка#США#животные#Приколы#автомобили#криминал#нападение
#Юмор#в мире#интересное#история#Жизнь#истории#Россия#дом#Мемы#сарказм
#интересно#факты#забавно#кино#дети#картинки#актеры#комментарии#милота#Курьезы
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Известный советский баритон Сергей Захаров: как сложилась его судьба Известный советский баритон Сергей Захаров: как сложилась его судьба Признавайтесь, тоже в детстве хотели стать продавцами мороженого? Признавайтесь, тоже в детстве хотели стать продавцами мороженого? От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Как в СССР наказывали за отношения с иностранцем Как в СССР наказывали за отношения с иностранцем Операции с участием этого разведчика оставались засекреченными вплоть до начала этого века Операции с участием этого разведчика оставались засекреченными вплоть до начала этого века

На что жалуетесь?

Вернуться