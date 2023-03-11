Почему картина Крамского "Незнакомка" считалась неприличной по нормам морали XIX века?

Иван Крамской (1837—1887 год) — русский художник, специализирующийся на написании портретов и жанровых полотен, один из главных зачинщиков знаменитого бунта 14 в Академии художеств, когда молодые выпускники протестовали против закостенелых порядков и стиля живописи предложенных им в этом учебном заведении.
Крамской был идеологом и организатором общества передвижников, во многом именно с его подачи русские художники стали писать не только парадно-напыщенные портреты богатых дворян и купцов, но и обратились к народу, стали показывать реальную жизнь во всей её неприглядности.
Его картины отличались великолепным психологизмом, сдержанными эмоциями и позами, безупречно выстроенной, но одновременно и очень простой композицией, почти идеальным сходством с заказчиком портрета.
Одна из самых знаменитых картин Крамского — «Неизвестная», написана им в 1883 году. В этой статье мы поговорим об этой незаурядной картине и постараемся разобраться, кто же на самом деле изображён на ней и почему эту картину можно считать неприличной для моральных норм России XIX века?
Когда Крамской написал картину «Неизвестная» это сразу вызвало определённые вопросы и недовольство у многих блюстителей нравственности того времени. Даже такой передовой и тонко понимающий искусство человек как предприниматель, галерист и коллекционер картин Павел Третьяков отказался приобретать это полотно. Слишком уж неоднозначный и вызывающий образ для строгой морали XIX века незнакомки получился у художника. Она явно незамужняя, но одета вызывающе богато, носит модные и дорогие одежды. А вот этого замужние женщины, да и девушки на выданье из приличных семей в то время себе позволить не могли. Они одевались подчёркнуто скромно, для примера можно привести портрет Веры Третьяковой — супруги знаменитого мецената и покровителя художников.
Одета она скромно, если не сказать бедно, хотя, понятное дело, могла себе позволить любые, самые дорогие наряды. Даже аристократки не носили украшения, просто платье без каких-либо особых изысков, как на портрете княгини Марии Воронцовой работы художника Сергея Зарянко.
Если молодая и красивая девушка одета по последней моде, носит дорогие украшения и едет одна в экипаже, то это может означать только одно — она любовница обеспеченного господина или его содержанка. Ни одна «приличная» дама в то время ездить одной не могла, она обязательна была с супругом или, если речь шла о молодой девушке, — со своими родителями или братьями, в крайнем случае со служанками и подругами.
Кто же была эта незнакомка на картине Крамского?
Это Екатерина Долгорукова, более известная, как княгиня Юрьевская. Она 14 лет была любовницей российского императора Александра II , а выйти за него замуж смогла лишь после смерти его законной супруги Марии Александровны.
Но в браке они прожили недолго — Александр II погиб от взрыва бомбы народовольцев. Так, человек, освободивший крестьян от крепостного права, оказался сам жертвой недовольных революционеров и террористов.
Есть данные, что Александр II заказал портрет своей любовницы именно Крамскому, вот только император трагически погиб от рук народовольцев ещё до того, как эта картины была готова. Именно поэтому Крамской изменил внешность и черты «незнакомки», узнать в ней княгиню практически невозможно.
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А голые плечи и глубокое декольте - это было прилично.
И почему "Она явно незамужняя"? Явно кому? Какие признаки незамужности?
1. Картина находится в Третьяковской галереи, значит Третьяков всё-таки купил эту картину.
2. Версия, что это портрет княгини Юрьевской представляется сомнительной: картина была создана через два года после гибели императора Александра II и последующей высылки княгини Юрьевской за границу. Крамской, занимавший к тому моменту весьма высокое положение при дворе, вряд ли бы стал создавать портрет персоны, попавшей в опалу при следующем императоре Александре III.
-у одних буржуев отобрали - другим продали. Что не так?
Не надо судить об истории на основании советских фильмов.
Ну и Колонтаи и прочие Троцкие особо себе нив чём не отказывали - даже соратники интересовались - зачем покупать минеральную воду заграницей.
https://politika-v-rashke.ru/net-tsarya-net-koronyi-kakie-tsennosti-bolsheviki-prodali-za-granitsu/https://politika-v-rashke.ru/net-tsarya-net-koronyi-kakie-tsennosti-bolsheviki-prodali-za-granitsu/
Русскому крестьянину сильно интересно, кто владеет картиной - русский буржуй или еврейский магнат? Русскому крестьянину пофиг.
А ежели нет разницы - зачем прогнали буржуев и поставили огромное количество людей к стенке? Для людоедского удовольствия? Для уничтожения русского генофонда.