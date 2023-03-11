Почему картина Крамского "Незнакомка" считалась неприличной по нормам морали XIX века?

Крамской был идеологом и организатором общества передвижников, во многом именно с его подачи русские художники стали писать не только парадно-напыщенные портреты богатых дворян и купцов, но и обратились к народу, стали показывать реальную жизнь во всей её неприглядности.

Его картины отличались великолепным психологизмом, сдержанными эмоциями и позами, безупречно выстроенной, но одновременно и очень простой композицией, почти идеальным сходством с заказчиком портрета.

Одна из самых знаменитых картин Крамского — «Неизвестная», написана им в 1883 году. В этой статье мы поговорим об этой незаурядной картине и постараемся разобраться, кто же на самом деле изображён на ней и почему эту картину можно считать неприличной для моральных норм России XIX века?