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Мона Лиза, если бы картина писалась в наши дни

Мона Лиза, если бы картина писалась в наши дни

Автор:
02 марта 2023 16:52
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Искусственный интеллект   картина   мона лиза   нейронные сети   преобразования   
2479
17
На помощь призвал нейросеть Midjorney. За основу брал два изображения, которые потом сливал в одно. Кстати, давайте попробуем сделать необычные фотографии из ваших снимков. Присылайте в комментариях две фотографии. А я буду вежливо просить нейросетку слить их в единое целое.
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Если хотите, обработать пару своих фотографий, то выкладывайте их в комментариях (одну под другой). Я буду их сливать по мере возможности. Нельзя присылать обнажёнку, поскольку у нейросети стоит фильтр.

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Метки: Midjourney   Искусственный интеллект   картина   мона лиза   нейронные сети   преобразования   
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9  комментариев
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319
ruslan d 2 часа назад
Чет я тонкость шутки не уловил ...
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988
Просто прохожий 4 минуты назад
У придурков-говноблоХЕРов и у нейросетей уровень интеллекта один-НОЛЬ!!!
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17k
Bill Час назад
Объясните нейросети Midjorney, что у Моны Лизы на картине нет бровей.
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Ныряльщица прям ничего .
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