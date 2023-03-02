Мона Лиза, если бы картина писалась в наши дни

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На помощь призвал нейросеть Midjorney. За основу брал два изображения, которые потом сливал в одно. Кстати, давайте попробуем сделать необычные фотографии из ваших снимков. Присылайте в комментариях две фотографии. А я буду вежливо просить нейросетку слить их в единое целое.
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Если хотите, обработать пару своих фотографий, то выкладывайте их в комментариях (одну под другой). Я буду их сливать по мере возможности. Нельзя присылать обнажёнку, поскольку у нейросети стоит фильтр.
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