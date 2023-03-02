Мона Лиза, если бы картина писалась в наши дни

На помощь призвал нейросеть Midjorney. За основу брал два изображения, которые потом сливал в одно. Кстати, давайте попробуем сделать необычные фотографии из ваших снимков. Присылайте в комментариях две фотографии. А я буду вежливо просить нейросетку слить их в единое целое.

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1. Хэви метал 0

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2. Если бы она была ученицей Хогвартса 0

3. В стиле Футурамы 0

4. Если бы картина была в стиле Симпсонов 0

5. Светская львица 0

6. Если бы предпочитала платья с глубоким декольте 0

7. Если бы была покемоном 0

8. Если бы картину писали с подростка 0

9. В стиле панк-рок 0

10. Если бы действие разворачивалось на Диком Западе 0

11. Если бы она была ныряльщицей 0

12. Если бы она была мультяшкой 0

13. В стиле киберпанка 0

14. В стиле диско 0

15. Готика 0

16. Если бы она состарилась 0