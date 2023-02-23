Нейросеть превращает ваши наброски в картинки

Справляется с любыми каракулями.
В Сети запустили сайт Scribble Diffusion, который позволяет превратить в картинку любой скетч и набросок от руки. Просто попробуйте что-то нарисовать, дополните изображение описанием и нажмите Go.
Чтобы нейросеть точно поняла, что вы изобразили, важно указать хотя бы несколько уточняющих слов. Это поможет получить более качественную картинку на выходе.
Сервис работает на платформе Replicate, предназначенной для запуска моделей машинного обучения в облаке, и ControlNet — модели с открытым исходным кодом, которая генерирует изображения из текста и ваших каракулей.
Источник:
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хехе ясно всё с вами)