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Нейросеть превращает ваши наброски в картинки

Нейросеть превращает ваши наброски в картинки

Автор:
23 февраля 2023 09:51
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Scribble Diffusion   ИИ   забавно   каракули   картина   нейросеть   рисунок   
469
5

Справляется с любыми каракулями.

В Сети запустили сайт Scribble Diffusion, который позволяет превратить в картинку любой скетч и набросок от руки. Просто попробуйте что-то нарисовать, дополните изображение описанием и нажмите Go.

Попробовать Scribble Diffusion →

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Чтобы нейросеть точно поняла, что вы изобразили, важно указать хотя бы несколько уточняющих слов. Это поможет получить более качественную картинку на выходе.

Сервис работает на платформе Replicate, предназначенной для запуска моделей машинного обучения в облаке, и ControlNet — модели с открытым исходным кодом, которая генерирует изображения из текста и ваших каракулей.

Попробовать Scribble Diffusion →


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Метки: Scribble Diffusion   ИИ   забавно   каракули   картина   нейросеть   рисунок   
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10  комментариев
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2k
Oorfin 2 часа назад
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torum11 10 минут назад
ерунда, рисует лабуду какую то, вообще не то что я задумал
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124
Ви Полчаса назад
Эта шедевыр. Мама, я стал художником =)
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10k
Vacony Час назад
ну очень не плохо )
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8k
Copycat Час назад
>>Чтобы нейросеть точно поняла, что вы изобразили, важно указать хотя бы несколько уточняющих слов.

хехе ясно всё с вами)
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897k
Miralanim 2 часа назад

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1.3M
Button 2 часа назад

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2k
Oorfin 2 часа назад
да там кроме корявого наброска ничего и не нарисуешь - только один инструмент, к тому же курсор позиционируется неправильно
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2k
Сергей 2 часа назад
Не работает.
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
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