20 занимательных и неожиданных фактов о русском языке

1) Большинство слов с буквой Ф в русском языке — заимствованные. Пушкин гордился тем, что в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с этой буквой — флот.

2) В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы Й. Но большинство из нас помнит лишь йод, йога и Йошкар-Олу.

3) В русском языке есть слова на Ы. Это названия российских городов и рек: Ыгыатта, Ыллымах, Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-кюёль.

4) Единственные слова в русском языке с тремя буквами Е подряд — это длинношеее (и прочие на -шеее: например, криво-, коротко-).

5) В русском языке есть слово с уникальной для языка приставкой ко— — закоулок.

6) Единственное слово русского языка, которое не имеет корня, — вынуть. Считается, что в этом слове так называемый нулевой корень, находящийся в чередовании с корнем -им- (вын-им-ать). Раньше, примерно до XVII века, этот глагол выглядел как вынять, и в нем был материальный корень, такой же как в снять, обнять, понять (ср. снимать, обнимать, понимать), однако впоследствии корень -ня- был переосмыслен как суффикс -ну- (как в сунуть, дунуть).

7) Единственное односложное прилагательное в русском языке — это злой.

8) В русском языке есть слова с уникальными для языка приставками и- (итог, итого) и а- (авось; устар. «а вось не повезет»), образовавшимися от союзов и и а.

9) Слова бык и пчела — однокоренные. В произведениях древнерусской литературы слово пчела писалось как бъчела. Чередование гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков из одного индоевропейского звука u. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения «реветь», «гудеть», «жужжать» и этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, то становится ясным, каково же было общее значение этих слов.

10) Даль предлагал заменить иностранное слово атмосфера на русские колоземица или мироколица.

11) До XIV века на Руси все неприличные слова назывались «нелепыми глаголами».

12) В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длинным словом русского языка названо рентгеноэлектрокардиографического, в издании 2003 года — превысокомногорассмотрительствующий.

13) В Грамматическом словаре русского языка А. А. Зализняка издания 2003 года самая длинная (в буквах) нарицательная лексема в словарной форме — это прилагательное частнопредпринимательский. Состоит из 25 букв.

14) Самые длинные глаголы — переосвидетельствоваться, субстанционализироваться и интернационализироваться (все — 24 буквы; словоформы -ующимися и -вшись — по 25 букв).

15) Самые длинные существительные — человеконенавистничество и высокопревосходительство (по 24 буквы; словоформы -ами — по 26 букв, впрочем, человеконенавистничество практически не употребляется во мн. ч.).

16) Самые длинные одушевленные существительные — одиннадцатиклассница и делопроизводительница (по 21 букве, словоформы -ами — по 23 буквы).

17) Самое длинное наречие, фиксируемое словарем, — неудовлетворительно (19 букв). Впрочем, надо учесть, что от подавляющего большинства качественных прилагательных на -ый / -ий образуются наречия на -о / -е, далеко не всегда фиксируемые словарем.

18) Самое длинное междометие, включенное в Грамматический словарь, — физкульт-привет (15 или 14 букв в зависимости от статуса дефиса).

19) Слово соответственно является самым длинным предлогом. Оно состоит из 14 букв. Самая длинная частица исключительно — на букву короче.

20) В русском языке есть так называемые недостаточные глаголы. Иногда у глагола нет какой-либо формы, и это обусловлено законами благозвучия. Например: победить. Он победит, ты победишь, я… победю? побежу? побежду? Филологи предлагают использовать заменяющие конструкции «я одержу победу» или «стану победителем». Поскольку форма 1-го лица единственного числа отсутствует, глагол является «недостаточным».