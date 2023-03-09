За 12 лет в Москве отреставрировали 2002 памятника архитектуры. Фото до/после⁠⁠

Вот еще более внушительная цифра - с 2010 г. число памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза. Было 1325, стало 180.

Взглянем на некоторые из отреставрированных зданий:

Мариинское женское училище на Софийской набережной

Построенные в XVIII-XIX веках, в конце прошлого столетия здания пришли в полное запустение. Мастера восстановили фасады, историческую планировку и интерьеры главного корпуса училища и соседних построек.