За 12 лет в Москве отреставрировали 2002 памятника архитектуры. Фото до/после⁠⁠

Вот еще более внушительная цифра - с 2010 г. число памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза. Было 1325, стало 180.
Взглянем на некоторые из отреставрированных зданий:
Мариинское женское училище на Софийской набережной
Построенные в XVIII-XIX веках, в конце прошлого столетия здания пришли в полное запустение. Мастера восстановили фасады, историческую планировку и интерьеры главного корпуса училища и соседних построек.
Особняк Рутковских в Большом Козловском переулке, д.5, стр.1
Фасаду здания XIX века вернули исторический облик. Вернулась арка с коваными воротами, воссозданы кирпичный фронтон на южном фасаде и утраченные элементы кровли.
В подвале и на первом этаже дома отреставрировали кирпичные своды Монье. Восстановили мозаичный пол, исторический паркет и другие детали интерьера.
Усадьба А.А.Яковлева на Тверском бульваре - тот самый "дом Грибоедова" из романа Булгакова "Мастер и Маргарита"
Реставрация проводилась в 4-х строениях - главном доме, двух флигелях и конюшне. Полностью восстановили фасады с лепным декором и декоративными архитектурными деталями XIX века.
В интерьерах воссоздали мраморные подоконники, каменные лестницы, лепной декор и деревянные потолочные карнизы с фризом. Сохранившиеся дубовые двери начала XX века отреставрировали и покрасили. Недостающие двери и художественный паркет воссоздали по историческим образцам и документам.
Контора суконной фабрики И.Г. Кожевникова в Свиблово
Один из владельцев фабрики перестроил несколько корпусов, в том числе и здание конторы. А с 1907 по 1917 здание арендовали, надстроили второй этаж и использовали как жилой дом.
Специалистам пришлось воссоздать трехъярусную башню-каланчу со шпилем по сохранившимся элементам и архивным данным. Исторические стены, фундамент и перемычки здания максимально сохранили.
Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке
Укрепили кирпичные стены, усилили конструкцию и заменили покрытие кровли, восстановили лепной декор, обновили позолоту на крестах, отреставрировали крыльцо со стороны Брюсова переулка.
Также привели в порядок внутреннее убранство, в том числе иконостас с позолотой. В ходе работ под слоем краски была обнаружена живопись середины XIX - начала XX века Мастерам удалось раскрыть живописные работы и восстановить их.
Дом Пантелеева на Земляном Валу, д.56, стр.3
Реставраторы восстановили памятник XIX века с великолепной лепниной.
Теперь в старинном особняке находится гостиница.
На данный момент работы ведутся на 561 объекте культурного наследия, из них около 200 будут завершены уже в 2023 году.
Источник:
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