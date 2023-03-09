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За 12 лет в Москве отреставрировали 2002 памятника архитектуры. Фото до/после⁠⁠

За 12 лет в Москве отреставрировали 2002 памятника архитектуры. Фото до/после⁠⁠

Автор:
09 марта 2023 19:20
Метки: архитектура   в фотографиях   г. Москва   до и после   реставрация   
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Вот еще более внушительная цифра - с 2010 г. число памятников в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза. Было 1325, стало 180.

Взглянем на некоторые из отреставрированных зданий:

Мариинское женское училище на Софийской набережной

Построенные в XVIII-XIX веках, в конце прошлого столетия здания пришли в полное запустение. Мастера восстановили фасады, историческую планировку и интерьеры главного корпуса училища и соседних построек.

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Особняк Рутковских в Большом Козловском переулке, д.5, стр.1


Фасаду здания XIX века вернули исторический облик. Вернулась арка с коваными воротами, воссозданы кирпичный фронтон на южном фасаде и утраченные элементы кровли.

В подвале и на первом этаже дома отреставрировали кирпичные своды Монье. Восстановили мозаичный пол, исторический паркет и другие детали интерьера.

Усадьба А.А.Яковлева на Тверском бульваре - тот самый "дом Грибоедова" из романа Булгакова "Мастер и Маргарита"


Реставрация проводилась в 4-х строениях - главном доме, двух флигелях и конюшне. Полностью восстановили фасады с лепным декором и декоративными архитектурными деталями XIX века.

В интерьерах воссоздали мраморные подоконники, каменные лестницы, лепной декор и деревянные потолочные карнизы с фризом. Сохранившиеся дубовые двери начала XX века отреставрировали и покрасили. Недостающие двери и художественный паркет воссоздали по историческим образцам и документам.

Контора суконной фабрики И.Г. Кожевникова в Свиблово

Один из владельцев фабрики перестроил несколько корпусов, в том числе и здание конторы. А с 1907 по 1917 здание арендовали, надстроили второй этаж и использовали как жилой дом.


Специалистам пришлось воссоздать трехъярусную башню-каланчу со шпилем по сохранившимся элементам и архивным данным. Исторические стены, фундамент и перемычки здания максимально сохранили.

Храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке


Укрепили кирпичные стены, усилили конструкцию и заменили покрытие кровли, восстановили лепной декор, обновили позолоту на крестах, отреставрировали крыльцо со стороны Брюсова переулка.

Также привели в порядок внутреннее убранство, в том числе иконостас с позолотой. В ходе работ под слоем краски была обнаружена живопись середины XIX - начала XX века Мастерам удалось раскрыть живописные работы и восстановить их.

Дом Пантелеева на Земляном Валу, д.56, стр.3


Реставраторы восстановили памятник XIX века с великолепной лепниной.

Теперь в старинном особняке находится гостиница.

На данный момент работы ведутся на 561 объекте культурного наследия, из них около 200 будут завершены уже в 2023 году.

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Метки: архитектура   в фотографиях   г. Москва   до и после   реставрация   
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Arti 7 часов назад
И массу детских площадок тоже

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Knives22 Arti 6 часов назад
Не чиновники берут лопаты и площадки ставят, это делают подрядчики, которые выиграли тендер. Они же фото проделанных работ делают.
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6k
Дмитрий 3 часа назад
Я как не житель Москвы, но как приезжающий в златоглавую последние 3 года регулярно могу подтвердить. Москва похорошела на глазах. А все ворчание москвичей, что там "опять плитку кладут" или "дорогу ремонтируют" от сытой и довольной жизни. Но к радости остальной части России такие вещи, ремонт домов, дорог и появление чего то нового, происходят последние годы во всей России. Желательно что бы эта положительная тенденция продолжилась.
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946
Шурман 3 часа назад
Ведь могут когда захотят
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29
Имя Пользователя 5 часов назад
За прошлый год в Москве по камерам на дорогах оштрафовали москвичей на 5 млрд.руб. Можно банкнотами в 5000 руб эти памятники обклеивать каждый год только с этого.
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123k
БрОдЯгА 5 часов назад
Враньё. В Москве нет столько реставраторов. А Джамшут с Равшаном не реставраторы.
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99k
parallax 6 часов назад
Если бы кепка ещё лет 10 Моской поправил, то реставрировать сегодня было бы нечего.
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52k
dima423 6 часов назад
Когда старое реставрируют это даже круче чем когда новое строят)
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57k
Крокоди́л 6 часов назад
Приятно видеть - хорошее дело...
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