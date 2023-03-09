Невероятная история девушки, прожившей на дереве больше двух лет

Интересно, что до этого Джулия никогда не участвовала в подобных акциях и не состояла в каких-либо «зеленых» организациях, да и в этом случае не преследовала масштабных целей: она просто не могла поверить, что кто-то способен поднести бензопилу к настолько древнему дереву и уничтожит последние секвойи, простоявшие около 2000 лет. Позже Джулия признавалась, что ни за что бы не подумала, что способна совершить такой подвиг, пока не пошла и не совершила его. В итоге необычный поступок одной девушки привлек внимание всего мира к спасению деревьев и способствовал сокращению вырубки древних лесов.

Отец Джулии был странствующим евангелистским священником, и ее семья всегда была в разъездах — Джулия жила в доме на колесах, пока ей не исполнилось десять, и редко оставалась на одном месте дольше двух лет. Она выросла, играя на улице, и чувствовала себя на природе как дома. Когда ей было шесть лет, во время похода с семьей ей на палец села бабочка и оставалась с ней на протяжении всего похода, отсюда и прозвище девушки — «Бабочка».