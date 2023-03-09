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Невероятная история девушки, прожившей на дереве больше двух лет

Невероятная история девушки, прожившей на дереве больше двух лет

Автор:
09 марта 2023 17:40
Сообщество : Истории
Метки: акции протеста   деревья   джулия хилл   защита окружающей среды   истории   природа   эко-активистка   
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В 1997 году во время музыкального фестиваля в Калифорнии, посвященного защите окружающей среды, 23-летняя Джулия «Бабочка» Хилл забралась на гигантскую секвойю и провела там следующие два года — 738 дней.

Джулия Хилл прожила 738 дней, с декабря 1997 года по декабрь 1999 года, в кроне гигантского 1500-летнего дерева, которое прозвала Луна. Джулия завершила акцию протеста, когда лесозаготовительная компания Pacific Lumber Company согласилась не трогать Луну и остальные деревья в радиусе 60 метров. Некоммерческий фонд Sanctuary Forest, базирующийся в округе Гумбольдт, Калифорния, способствовал переговорам между Джулией, сидящей на высоте 55 метров в кроне дерева, и Pacific Lumber Company, включая выплату 50 тысяч долларов за упущенную прибыль (позже эта сумма была пожертвована на исследования в области устойчивого лесоводства). Фонд Sanctuary Forest стал попечителем природоохранного сервитута для защиты Луны и продолжает охранять ее по сей день.

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Интересно, что до этого Джулия никогда не участвовала в подобных акциях и не состояла в каких-либо «зеленых» организациях, да и в этом случае не преследовала масштабных целей: она просто не могла поверить, что кто-то способен поднести бензопилу к настолько древнему дереву и уничтожит последние секвойи, простоявшие около 2000 лет. Позже Джулия признавалась, что ни за что бы не подумала, что способна совершить такой подвиг, пока не пошла и не совершила его. В итоге необычный поступок одной девушки привлек внимание всего мира к спасению деревьев и способствовал сокращению вырубки древних лесов.

Отец Джулии был странствующим евангелистским священником, и ее семья всегда была в разъездах — Джулия жила в доме на колесах, пока ей не исполнилось десять, и редко оставалась на одном месте дольше двух лет. Она выросла, играя на улице, и чувствовала себя на природе как дома. Когда ей было шесть лет, во время похода с семьей ей на палец села бабочка и оставалась с ней на протяжении всего похода, отсюда и прозвище девушки — «Бабочка».

После серьезной автокатастрофы и долгого периода восстановления, в свои двадцать с небольшим Джулия поняла, что ее жизнь вышла из-под контроля. «Я была одержима своей карьерой, успехом и материальными вещами. Авария пробудила во мне понимание важности момента и важности делать все возможное, чтобы оказать положительное влияние на будущее».

Она отправилась на запад на благотворительный регги-фестиваль, посвященный спасению старого леса, где связалась с группой «сидящих на деревьев», которые протестовали против сплошной вырубки секвойи компанией Pacific Lumber Company.

Она узнала, что в то время в 1997 году осталось только 3% древней экосистемы секвойи. Джулия посетила древний лес и, пораженная мудростью, энергией и духовностью секвойи, загорелась изменить ситуацию. Будучи интровертом и большим любителем природы, она подумала, что без проблем сможет пожить на дереве неделю или две.

«Earth First! устраивала акции протеста, чтобы привлечь внимание к срочной необходимости защитить древние деревья, и искала кого-то, кто посидел бы на секвойе, чтобы лесорубы не могли ее срубить; и поскольку никто не вызвался, им пришлось выбрать меня, — позже рассказывала Джулия. — 10 декабря 1997 года я надела страховочную привязь и забралась на Луну на высоту 55 метров. Те три-четыре недели, что я ожидала провести на дереве, превратились в два года и восемь дней. Я вернулась на землю только после того, как компания согласилась оставить Луну и окружающую рощу».

Две платформы размером 180x180 см в массивной кроне дерева стали домом Джулии на два года. У нее был телефон на солнечной батарее, с помощью которого она, по сути, работала корреспондентом, привлекая внимание международных СМИ. Добровольцы поднимались 4 километра в гору, чтобы доставить ей еду и припасы. Джулия пережила на дереве один из самых сильных штормов Эль-Ниньо, ее донимали вертолеты и лесорубы, которые срубали вокруг нее деревья, а кто-то и вовсе угрожал ей смертью. Большую часть времени она была промокшей и замерзшей, а иногда «дискомфорт и страх заставляли ее рыдать в позе эмбриона».

«Я знала, что если я продолжу дискутировать о политике и науке и сосредоточусь на разуме, а не на сердце и духе, это всегда будет борьба одной стороны против другой, — говорила Джулия. — Однако мы все понимаем любовь; мы все понимаем уважение, мы все понимаем достоинство, и все мы понимаем сострадание до определенного момента. Но как убедить лесорубов перенести те чувства, которые они могут испытывать к человеку, на лес? И как мне заставить их отказаться от своих стереотипов обо мне? Потому что в их представлении я была обнимающей деревья, питающейся мюсли, грязной хиппи-активисткой с дредами».

По ее словам, она получила силу от мудрости дерева. Между Джулией и Луной возникла глубокая связь — она действительно полюбила это дерево.

Джулия делит свою жизнь просто: до дерева, во время дерева и после дерева. После получившей широкую огласку акции с Луной она продолжила свою активистскую деятельность различными способами: как писатель (бестселлер «Наследие Луны» и справочник «Один имеет значение»), защитник прав природы, социальной справедливости и спонсор ряда экологических организаций, а также вдохновляющих фильмов, книг и музыки. Один из проектов Джулии, «Что — твое дерево?», призывает людей найти их главную страсть, которая направит их жизнь и вдохновит их изменить мир к лучшему.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: акции протеста   деревья   джулия хилл   защита окружающей среды   истории   природа   эко-активистка   
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6  комментариев
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66k
Татьяна Юсова Полчаса назад
Извините, а как она справляла нужду 2 года? Вернее, куда девала отходы своей жизнедеятельности? Передавала в пакетике волонтерам в обмен на еду?
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27k
Юрьевич 8 минут назад
738 дней на дереве... Представляете какая куча говна под деревом? А от этой девки как воняет... она же 738 дней почти не мылась нормально...
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2k
Vovan Petroff 24 минуты назад
Лучше нет красоты, чем пос..ть с высоты.
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28k
Ego sum qui sum 37 минут назад
Симпсоны этому серию посвятили

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