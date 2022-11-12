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Танцующие скелетики: пляска смерти как феномен в искусстве

Танцующие скелетики: пляска смерти как феномен в искусстве

Автор:
12 ноября 2022 18:32
Сообщество : Искусство
Метки: Жизнь   Культура   идея   изображение   искусство   пляска смерти   посыл   символ   скелет   смысл   
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Приплясывающие довольные скелеты, сопровождающие живых в их последний путь – распространённый сюжет гравюр и картин эпохи Средневековья.

Главной целью, которую преследовали создатели изображений, являлось стремление показать, что перед Костлявой все равны, вне зависимости от богатства, статуса, регалий: нищие, крестьяне, рыцаре, дворяне, короли.

Образ такой несколько позитивной, словно избавляющей Смерти появился в XIV веке,  в разгар эпидемии, вошедшей в историю под названием Черной смерти. Задачей было показать, что гибель не только страшна и неизбежна, но она еще и выступает как своего рода уравнитель. И по мере популяризации «Пляски смерти» она стала уже таким распространенным элементом искусства, что даже стала использоваться как комичный карикатурный образ.

Хотя в литературе имеются и более ранние упоминания, первым официальным считается визуализированный образ «Пляски смерти» 1380 года. Это была гигантская фреска – призыв к покаянию на стене Кладбища Невинных. Но, увы, до наших дней изображение не дошло из-за разрушения самого погоста.

Мастера разных стран Европы вдохновились этим сюжетом и стали воспроизводить его с учетом собственного видения. Самой известной серией считается серия Ганса Гольбейна, создаваемая в период с 1523 по 1526 год. Начало – изгнание нагрешивших первых людей, завершение – день Страшного суда.

Гольбейн озадачился тем, чтобы показать, что смерть может настигнуть и нанести удар в любой момент, счастья и благополучия, когда этого совсем не ждешь. А особенно в мгновения лжи и лицемерия. К примеру, у автора ярко демонстрирует этот момент молящаяся монахиня, через плечо поглядывающая на своего любовника. А смерть подняла пальцы, чтобы погасить свечу жизни лгуньи. Во многих фресках знать – правители и духовенство игнорируют обычных работяг. Но если для первых исход значит потерю положения, богатства, роскоши, то вторые находят в ее объятьях покой и освобождение от тяжелой жизни.

В период с 1416 по 1418 год английский художник Томас Роулендсон опубликовал серию сатирических карикатур «Английская Пляска смерти». В ней скелеты издеваются над людьми: самоуверенные лихачи вылетают из карет, аптекарь травится собственным лекарством, а обжора умирает от чревоугодия.

В 1861 году французский живописец Джеймс Тиссо представил смерть в виде процессии танцовщиков, которую возглавляют и завершают скелеты.

Даже великий мультипликатор Дисней вдохновился этой темой и придумал в 1929 году мультик, в котором скелеты восстают из могил и пританцовывают, наигрывая на импровизированных инструментах из своих же костей.

С приходом эпохи Возрождения завораживающая популярность темы танца смерти постепенно сошла на нет. Но она снова дала о себе знать уже позднее, в 19-20 веке в литературе и музыке.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Культура   идея   изображение   искусство   пляска смерти   посыл   символ   скелет   смысл   
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20k
Alf 2 часа назад
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62k
SAndre Минуту назад
смех над смертью - признак невеликого ума
смерть - повод задуматься о будущем, оценивая свое прошлое и настоящее в свете Библии
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28k
koleos72 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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