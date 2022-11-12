Танцующие скелетики: пляска смерти как феномен в искусстве

Гольбейн озадачился тем, чтобы показать, что смерть может настигнуть и нанести удар в любой момент, счастья и благополучия, когда этого совсем не ждешь. А особенно в мгновения лжи и лицемерия. К примеру, у автора ярко демонстрирует этот момент молящаяся монахиня, через плечо поглядывающая на своего любовника. А смерть подняла пальцы, чтобы погасить свечу жизни лгуньи. Во многих фресках знать – правители и духовенство игнорируют обычных работяг. Но если для первых исход значит потерю положения, богатства, роскоши, то вторые находят в ее объятьях покой и освобождение от тяжелой жизни.