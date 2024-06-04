Почему у голубей такие странные гнезда, что не так с этими птицами?

Им пришлось самим обустраивать свой быт в непривычных условиях и неподходящем климате, добывать пищу (выколачивая ее из прохожих) и растить птенцов. И они справились, насколько смогли.

Как всякая стандартная птица, голубь делает гнездо. Только вот на гнездо оно похоже лишь отдалённо.