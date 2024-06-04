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Почему у голубей такие странные гнезда, что не так с этими птицами?

Почему у голубей такие странные гнезда, что не так с этими птицами?

Автор:
04 июня 2024 09:08
Сообщество : Животные
Метки: гнезда   голубь   интересно   птица   странные гнезда   фото   
1496
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Современные городские голуби – потомки тех почтовых сизарей, которых люди однажды выдернули из привычного им теплого родного природного ареала (юг Европы, Юго-Запад Азии и север Африки), и заставили носить письма по всему свету. Когда надобность в крылатых почтальонах отпала, тысячи пернатых остались в самых разных городах, перейдя на оседлый образ жизни.

Им пришлось самим обустраивать свой быт в непривычных условиях и неподходящем климате, добывать пищу (выколачивая ее из прохожих) и растить птенцов. И они справились, насколько смогли.


Как всякая стандартная птица, голубь делает гнездо. Только вот на гнездо оно похоже лишь отдалённо.

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Голубиные гнезда, если их вообще можно так назвать, выглядят настолько небрежно, что в интернете по этому поводу ходит множество шуток.

Что же не так с голубями, почему они не умеют вить нормальные гнезда? Нет, они бы не успели так быстро разучиться

Вообще, в настоящее время голубям это особо и не нужно. Они обустраивают гнездо на ровной твердой поверхности городских балконов и чердаков зданий. Гнездо оттуда не упадет, так что беспокоиться особо не о чем. Но это не главная причина.

Когда у голубей образуется пара, самец начинает собирать материал для строительства, чтобы показать самке всю серьезность своих намерений, а потом что-то ломается, и вместо привычного гнезда появляется небольшая хаотичная кучка веточек, палочек и всего того, что он смог найти. Самка к гнезду абсолютно не требовательна. Ей достаточно видеть, что самец наметил место для будущей кладки.

В чем тут дело

В природе голуби, перед тем как поспасть в города, тысячи лет гнездились на скалах. Гнезда они обустраивали на небольших выступах. Находили более менее ровную площадку, намечали там точно такое же рыхлое нечто (просто чтобы отметить место), и спокойно растили птенцов.

Почему же они вообще кладут на место гнезда пару веточек? Можно и без них обойтись. Ну во-первых, им важен визуальный ориентир. Во-вторых, в них все еще говорят очень древние остаточные инстинкты. За много тысяч лет до того, как перейти на гнездование в скалах, предки современных голубей вили полноценные гнезда на деревьях.

С перемещением на скалы надобность в нормальных гнездах отпала, и даже лапы современных голубей уже неудобны для сидения на ветвях, но с приходом тепла в головах сизарей просыпается та далекая память предков, заставляющая их делать нечто, хотя бы отдаленно напоминающее стандартный птичий дом.

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Метки: гнезда   голубь   интересно   птица   странные гнезда   фото   
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18  комментариев
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770
Шурман 2 часа назад
У меня на балконе раньше плодились , главное подбирают момент когда мы улетали в отпуск , наверное им нравилось что кругом растения и автономная система полива и водичка всегда под рукой . Один раз прилетели а на балконе все засрано и кругом ветки а в углу лежат 4 яйца и еще теплые . Простите я не садист и не варвар но мне это не нужно , взял и швырнул все это с 8 этажа . Убрал это гнездо , аля гнездо , через час прилетают 2 любовника что то прокурлыкали и улетели . Я честное слово в тот год 4 раза их гнезда выкидывал и соседи тоже самое рассказывали .
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10k
Trenzel2003 13 минут назад
Самая тупая птица на свете. И самая засратая. Вечно после этих крыс с крыльями подоконник отмывать приходится. А еще как то умудряются срать на лету и тогда вместе с подоконником стекла отмывать приходится.
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59k
Парагвайский шпион 14 минут назад
У нас на общем балконе постоянно тусит пара голубей. Да - пара веточек. Но основа "гнезда" их собственное гавно, которым они уделывают весь угол балкона. И потом - сидят - греются на нем. Им хорошо. Нас - достали. Поэтому, регулярно чистим их креативы и поливаем доместосом. ДОСТАЛИ. Но их кормят сердобольные бабки! А поскольку у них есть еда - помойки туда же - спасу от них нет.
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4k
sibull 20 минут назад
"Голубь птица мирная, но сука, меткая. Голубь, сука уникальный, всего из двадцати грамм еды он может произвести двести килограмм говна. Голуби, которые осознали свое предназначение, летают жопой вперед."
Вадим Галыгин.
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1k
Александр Полчаса назад
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17k
_Tango_ 40 минут назад
Так вот откуда появилась идея каркасного строительства...
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5k
Алекс Лом 2 часа назад
санитары городов , жрут все что можно сожрать , принимая на себя всю заразу которую могло бы разнести ветром и мы бы дышали ей.
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Alove_Roleen
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