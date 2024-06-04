Почему у голубей такие странные гнезда, что не так с этими птицами?

Современные городские голуби – потомки тех почтовых сизарей, которых люди однажды выдернули из привычного им теплого родного природного ареала (юг Европы, Юго-Запад Азии и север Африки), и заставили носить письма по всему свету. Когда надобность в крылатых почтальонах отпала, тысячи пернатых остались в самых разных городах, перейдя на оседлый образ жизни.
Им пришлось самим обустраивать свой быт в непривычных условиях и неподходящем климате, добывать пищу (выколачивая ее из прохожих) и растить птенцов. И они справились, насколько смогли.
Как всякая стандартная птица, голубь делает гнездо. Только вот на гнездо оно похоже лишь отдалённо.
Голубиные гнезда, если их вообще можно так назвать, выглядят настолько небрежно, что в интернете по этому поводу ходит множество шуток.
Что же не так с голубями, почему они не умеют вить нормальные гнезда? Нет, они бы не успели так быстро разучиться
Вообще, в настоящее время голубям это особо и не нужно. Они обустраивают гнездо на ровной твердой поверхности городских балконов и чердаков зданий. Гнездо оттуда не упадет, так что беспокоиться особо не о чем. Но это не главная причина.
Когда у голубей образуется пара, самец начинает собирать материал для строительства, чтобы показать самке всю серьезность своих намерений, а потом что-то ломается, и вместо привычного гнезда появляется небольшая хаотичная кучка веточек, палочек и всего того, что он смог найти. Самка к гнезду абсолютно не требовательна. Ей достаточно видеть, что самец наметил место для будущей кладки.
В чем тут дело
В природе голуби, перед тем как поспасть в города, тысячи лет гнездились на скалах. Гнезда они обустраивали на небольших выступах. Находили более менее ровную площадку, намечали там точно такое же рыхлое нечто (просто чтобы отметить место), и спокойно растили птенцов.
Почему же они вообще кладут на место гнезда пару веточек? Можно и без них обойтись. Ну во-первых, им важен визуальный ориентир. Во-вторых, в них все еще говорят очень древние остаточные инстинкты. За много тысяч лет до того, как перейти на гнездование в скалах, предки современных голубей вили полноценные гнезда на деревьях.
С перемещением на скалы надобность в нормальных гнездах отпала, и даже лапы современных голубей уже неудобны для сидения на ветвях, но с приходом тепла в головах сизарей просыпается та далекая память предков, заставляющая их делать нечто, хотя бы отдаленно напоминающее стандартный птичий дом.
Источник:
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Вадим Галыгин.