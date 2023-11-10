Что самое жуткое вы видели в море?

"Я прослужил в ВМС США около 10 лет и имею за плечами десятки тысяч миль в море на авианосце.

Самое страшное: огромный светящийся участок океана. Я видел биолюминесцентные водоросли нескольких видов, но это было ни на что не похоже. Я никогда не видел ничего подобного.

Самое странное: в сотнях миль от суши огромнейший пожар на воде. Это было похоже на верхнюю часть газоперерабатывающего завода, но на воде, и под ней не было ничего, кроме воды. Пламя поднималось на несколько этажей в воздух.

Самое печальное: товарищ пытался выпрыгнуть за борт. Видимо, он получил письмо от жены-изменщицы и решил покончить с этим. Мы были на палубе, он выкурил сигарету, потом спросил время, мы сказали 23:00... Он ответил, что самое время умирать и попытался перепрыгнуть через стену высотой по грудь. К счастью, мы оказались быстрее. Схватили и повалили его. Вскоре после этого его перевели с корабля. Не знаю, что с ним случилось, но надеюсь, что ему стало лучше.

Самое смешное: две летучие рыбы столкнулись в воздухе. Мы были в Персидском заливе, я курил и видел, как рыбы летели с довольно большого расстояния навстречу друг другу. Помню, подумал: "Не может быть, что они столкнутся". У меня текли слезы от смеха. Все думали, что я чудак, а я увидел чудо природы".