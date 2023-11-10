Что самое жуткое вы видели в море?

Кромешная тьма морских глубин таит в себе множество секретов. Будь то причудливое творение природы или рукотворное сокровище, затерянное сотни лет назад, всё это, как правило, завораживает не меньше, чем пугает. Моряки и все любители водной стихии поделились пугающими воспоминаниями в сообществе "Спроси Reddit".
"Я прослужил в ВМС США около 10 лет и имею за плечами десятки тысяч миль в море на авианосце.
Самое страшное: огромный светящийся участок океана. Я видел биолюминесцентные водоросли нескольких видов, но это было ни на что не похоже. Я никогда не видел ничего подобного.
Самое странное: в сотнях миль от суши огромнейший пожар на воде. Это было похоже на верхнюю часть газоперерабатывающего завода, но на воде, и под ней не было ничего, кроме воды. Пламя поднималось на несколько этажей в воздух.
Самое печальное: товарищ пытался выпрыгнуть за борт. Видимо, он получил письмо от жены-изменщицы и решил покончить с этим. Мы были на палубе, он выкурил сигарету, потом спросил время, мы сказали 23:00... Он ответил, что самое время умирать и попытался перепрыгнуть через стену высотой по грудь. К счастью, мы оказались быстрее. Схватили и повалили его. Вскоре после этого его перевели с корабля. Не знаю, что с ним случилось, но надеюсь, что ему стало лучше.
Самое смешное: две летучие рыбы столкнулись в воздухе. Мы были в Персидском заливе, я курил и видел, как рыбы летели с довольно большого расстояния навстречу друг другу. Помню, подумал: "Не может быть, что они столкнутся". У меня текли слезы от смеха. Все думали, что я чудак, а я увидел чудо природы".
"Глубокой ночью, когда я вышел покурить, я случайно посмотрел вниз на спасательное судно и увидел, что в лунном свете его тень выглядит иначе. Я воспользовался фонариком на телефоне и напугал себя до смерти. Судно, вокруг которого обвился гигантский кальмар, было около 15 м в длину, а его щупальца занимали 2/3. Через несколько секунд он отцепился и упал обратно в океан. Я до сих пор помню его глазное яблоко размером с футбольный мяч, которое смотрело прямо на меня. У меня до сих пор мурашки по коже. По самым скромным подсчетам, длина существа была более 10 м".
"Раньше я работал водолазом на нефтяном месторождении в Мексиканском заливе. Около 80% погружений были в ночное время, в основном на глубину более 150 м. Это жуткое ощущение, когда проводишь декомпрессию посреди ночи. Я всегда просил выключить мой налобный фонарь. Как червяк на крючке".
"Биолюминесцентные животные - нечто потрясающее. Наш туалет наполнялся морской водой, и ночью она иногда светилась".
"Пустая лодка далеко в море".
"Мой друг работает на корабле. Он сказал, что самое страшное из увиденного - волна высотой 100 метров, которая прошла мимо их судна и внезапно исчезла".
"Самое жуткое воспоминание, когда я и другие члены экипажа теряли рассудок. Во время одного ужасного рейса всё пошло не так, и мы оказались без еды, воды и сна. Сначала появились слуховых галлюцинации. На кораблях шумно, и когда ты сходишь с ума, тебе начинает казаться, что эти звуки говорят с тобой. Я слышал смех детей, пение хора и какой-то всплеск, который словно звал меня по имени из моря. Если совместить это со зрительными галлюцинациями, то становится по-настоящему страшно. В какой-то момент мне показалось, что мы находимся в пустыне, вокруг нас песок, а вдали - горы. Другой член экипажа испугался и сказал, что мы вот-вот столкнемся с жилым домом. Больше всего меня напугала чёрная летающая свинья с красными глазами. Кто-то решил, что мы потеряли часть экипажа за бортом. Начался бредовый спор, хотя все мы были на месте. Это был мучительный рейс из-за некомпетентности капитана".
"Части тела в отверстии для забора воды".
"Труп. Это были тропики, что плохо сказалось на останках. Зубов осталось достаточно, чтобы идентифицировать погибшего. Тело упаковали в двойной пакет и хранили в морозильной камере до следующего захода в порт, где связались с полицией. Было проведено много работ по уборке и дезинфекции морозилки".
"Человек, одиноко плавающий в Яванском море. Он плыл уже несколько дней, и хотя мимо него прошло несколько лодок, он не осмелился окликнуть судно не из Индонезии, так как боялся, что его заберут в рабство. Он был очень рад нашему появлению".
"Индийский океан кишит акулами. Вы только и видите спинные плавники до самого горизонта".
"Большая белая акула, раскушенная пополам".
"Как ни странно, меня удивили не столько тела беженцев в воде, сколько ботинки, рюкзаки и т.д., выброшенные на берег".
"Я - яхтсмен, который по несколько недель проводит в море. Однажды я увидел пламя на воде в десяти метрах от себя. Чертовски яркое пламя в полночь".
"Однажды отправился в двухнедельный круиз. Как-то утром на корабле поднялась суматоха. Оказалось, женщина упала за борт. Она лежала лицом вниз, в летнем платье,покачиваясь на мягких волнах океана. Люди плакали, уводили своих любопытных детей, кто-то судорожно пытался найти персонал, чтобы спасти её. На самом деле одна из отдыхающих оставила свое платье и парик сушиться на балконе накануне вечером, а утром ветер сдул их в воду".
"Моряк ВМС США. Я видел много удивительных вещей, но самой жуткой была большая белая акула, которая плыла (скорее, дрейфовала) между двумя кораблями во время пополнения запасов у берегов Австралии. Позвольте мне сказать, что она была намного, намного больше самых больших акул, которых я видел на канале Discovery. Зубы у неё были размером с человеческую голову. А на спине и хвосте были огромные шрамы от гребного винта".
"Я служил в ВМС США в конце 80-х-начале 90-х годов. Наше судно следовало по Индийскому океану, и мы видели сотни акул, плавающих рядом с нами. Время от времени мы получали сигнал "человек за бортом". Ни одного из них ночью так и не удалось найти. Обычно это были самоубийцы".
"Унитаз. Я имею в виду обычный домашний унитаз, плавающий за сотни километров от суши".
"Это был 1998 год, мне было всего 11 лет, мы с семьей катались на лодке. В двух бухтах от нас недавно разбился рейс 111 авиакомпании Swiss Air. Мы увидели издалека плывущий чемодан, отец быстро развернул лодку к берегу".
"Мимо проплывают льдины, залитые кровью...и тут я вспоминаю, что существуют белые медведи".
"В 90-е годы мы были у берегов острова Готланд, когда увидели вертолет вооруженных сил Швеции. Рядом также находилось российское грузовое судно. Внезапно наш бортовой компас на некоторое время вышел из строя, стал крутиться как сумасшедший, а затем вернулся в нормальное состояние, как будто ничего не произошло. Я полагаю, российская подлодка находилась прямо под нашим судном, достаточно близко, чтобы нарушить магнитное поле. У меня мурашки по коже при мысли об этом".
"Быстрые белые огни посреди ночи. Они двигались очень хаотично, затем зависали, как беспилотники. И летели по прямой линии, никогда по диагонали. Мы находились в 300 милях от суши".
"Светящийся красный шар, летящий по воде ночью, примерно в футе над водой, в 25 м позади меня. Он двигался абсолютно бесшумно, слева направо, очень быстро".
"Я служил на Черноморском флоте. Мы были далеко от берега, разговаривали с сослуживцем, смотрели на звёзды. Была глубокая ночь. Мы заметили три звезды, которые очень быстро перемещались с одной стороны неба на другую. Они образовывали треугольную форму. Они находились далеко друг от друга, но двигались абсолютно синхронно. В тот момент, когда они исчезли, за ними последовала четвёртая звезда, замыкая форму ромба. Четвёртая звезда была самым быстрым явлением из всех, что я когда-либо видел".
"Примерно в 3 часа ночи у северного побережья Аляски мы увидели, как нам показалось, яркий прожектор от какого-то воздушного судна. Он светил около 10 секунд. Потом исчез. И светил еще раз. И не издал никакого звука. Он был высоко над горами, поэтому мы не могли разглядеть, что это было".
"Однажды летом я работал на рыболовном судне на Аляске. Как-то раз я проснулся до восхода солнца, потому что услышал неподалеку от судна женский стон. Мы находились в нескольких милях от побережья в районе Бристольского залива. Капитан сказал, что это тюлени. Вскоре после этого налетел сильный шторм".
"Я видел, как крошечные певчие птички скачут по поверхности, едва цепляясь за жизнь, но они летят изо всех сил. Самое печальное, когда они улетают дальше в море, надеясь, что найдут сушу".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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