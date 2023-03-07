Идеальная советская женщина в иллюстрациях Натальи Ершовой

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Наталья рисует на заказ советские сюжеты для рекламы и календарей крупных компаний, рисует открытки и рисует просто для души. Она смешивает американское искусство и советские агитационные плакаты, создавая сюжеты из истории СССР.
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Не понимаю, кто минусит... Больные по америке?
-Нет. Настолько...
Я вас старше, судя по вашему профилю.
И вот форму школьную обычную на девочках помню.
В 80-х возвращение мини, форму летом покупали примерно по средине бедра, а вот весной она уже эта форма была очень даже мини.
Да и шорты были естественно там, где это к месту, например в лагерях отдыха.
И в институте девушки носили разное, а уж на отдыхе в нашем доме отдыха ИКАР (ХАИ) в Рыбачьем, так и вообще очень мини все на девчонках и это было - хорошо.
В в 80-х на самом деле американский пин ап отдыхал в части, так скажем здоровой эротичности по отношению к советской действительности.
Проблема у авторки в другом - ФАЛЬШ.
И какой то фетиш на бухле.
Ни то, чтоб мы в том же Рыбачьем не ходили на экскурсии на завод Массандры (там рядом), и не то, чтоб были абсолютными трезвенниками и язвенниками, но вот как то так поведенными не были.
Да и общая так сказать подача - фальшивая.