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Идеальная советская женщина в иллюстрациях Натальи Ершовой

Идеальная советская женщина в иллюстрациях Натальи Ершовой

Автор:
07 марта 2023 16:29
Метки: Идеальная советская женщина   Наталья Ершова   иллюстрация   
1336
34

Наталья рисует на заказ советские сюжеты для рекламы и календарей крупных компаний, рисует открытки и рисует просто для души. Она смешивает американское искусство и советские агитационные плакаты, создавая сюжеты из истории СССР.

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Метки: Идеальная советская женщина   Наталья Ершова   иллюстрация   
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27  комментариев
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325
ruslan d 7 часов назад
И поэтому она рисует их в стиле американской графики середины 20 века
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311
Саша Гр. 19 минут назад
Из ряда картинок можно собрать отдельную серию "На полшишечки?"
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419
Тамара Витальевна 2 часа назад
Барби и Кэн... Советских женщин нет от слова совсем..Это я как советская женщина заявляю... даже не стиляги.
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5k
Georgyi 4 часа назад
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4k
Трям 5 часов назад
Про пин-ап уже писали?
Тогда - продам гараж!
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4k
Шилов 5 часов назад
Да вроде яркие картинки, красивые девушки, добрые улыбки, казалось бы это вот самая та тема, для сайта хорошего настроения. Нифига, комментаторам нужно и тут ложку дегтя найти: пин-ап, американцы, на сколько засадить, какой бутерброд... эх..
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5k
BenderRodriguez 6 часов назад
Так это ж пин-ап.
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6k
TirAn 6 часов назад
Пин -ап, и не более
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5k
4ijik 6 часов назад
Красивый пинап в нашем стиле.
Не понимаю, кто минусит... Больные по америке?
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419
Тамара Витальевна 4ijik 2 часа назад
Это - не наш стиль. Как раз забугорный...
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12k
Андрей А 6 часов назад
У Шурика бутер скромнее был)))
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66k
Андрей 6 часов назад
Ощущение, что рисовал американец, которому рассказали про СССР те, кто уехал оттуда в детстве.
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12k
Андрей А 6 часов назад
У нее Шурыгина в моделях?
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8k
Владимир 6 часов назад
-Давай настолько?
-Нет. Настолько...
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66k
Татьяна Юсова 6 часов назад
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7k
5 копеек 7 часов назад
Старший брат со срочной из ГСВГ в середине 70-х привёз колоду карт (1:1 как на фото). Я по своей наивности и простоте показал бывшему однокласснику с фамилией Колесников, дал на время посмотреть – больше карт не увидел… – тиснул «дружок»…
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6k
Станислав 7 часов назад
Все женщины какие-то американские что ли... Пририсовали советскую тематику
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20k
Corvus Corax 7 часов назад
Комментарий к фото
Ну точно - идеальная советская женщина!!!
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2k
ChePaev 7 часов назад
автор рисует в американском стиле pin-up, модном в США в 40-х гг. Советская женщина никогда бы не позволила себе носить такие короткие шорты и такие топы с декольте.
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419
Тамара Витальевна ChePaev 2 часа назад
Мода тогда была иной. Топы носили и шорты тоже. Но не такие... да и си... бюст наружу не выставляли))) это точно)))
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28k
Levyathan 7 часов назад
Этот стиль называется Пин ап, но почему-то советская тематика в таком стиле выглядит очень фальшиво, на мой взгляд.
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419
Тамара Витальевна Levyathan 2 часа назад
вы нашли совершенно точное слово. Именно - фальшиво...
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8k
Пуриц Жорж 7 часов назад
хорошие картины
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