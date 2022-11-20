Робкие кисейные барышни в конце XIX века уже успели наскучить всем. Прошли времена, когда говорили: «Закрой глаза и думай об Англии», а молодые леди стремились к независимости. Во всём. Прежде всего, в выборе пары. Даже в семьях правящих монархов всё чаще женились по велению сердца: император Николай II сделал своей супругой девушку, которая пришлась ему по душе, сама выбрала себе мужа и английская принцесса Мод, ставшая впоследствии королевой Норвегии…

Американский иллюстратор Чарльз Дана Гибсон уловил модную тенденцию: обществу нужна новая героиня! Умная, сдержанная, элегантная, безупречно красивая и стремящаяся к самостоятельности. В журнале Life, с которым он начал сотрудничать, в нём быстро разглядели талант. Заказы сыпались на Гибсона, как из рога изобилия. «Девушки Гибсона» - так называли персонажей его иллюстраций – во многом способствовали продажам журнала.

Как хохотали читательницы, когда увидели свежий сюжет: несколько очаровательных леди разглядывают в лупу крошечного мужчину. Вот, чего они столько ждали! Никто теперь не восхваляет покорных, безропотных созданий, не поднимающих глаза на своего супруга! Смелая героиня – вот новый тренд!