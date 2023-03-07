Фильму «Большой Лебовски» исполнилось 25 лет

6 марта 1998 года в США состоялся релиз фильма «Большой Лебовски». В честь 25-летнего юбилея картины Джефф Бриджес, который исполнил в комедии главную роль, поделился с изданием The Hollywood Reporter воспоминаниями о съёмках и несколькими снимками из своей личной коллекции.

По словам актёра, до выхода «Большого Лебовски» он ожидал, что фильм станет по-настоящему успешным. Однако в США картина заработала всего 18 миллионов долларов, а зрители поставили ей оценку B по шкале CinemaScore.