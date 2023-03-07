Фильму «Большой Лебовски» исполнилось 25 лет

В честь этого Джефф Бриджес показал редкие фото со съёмок.
6 марта 1998 года в США состоялся релиз фильма «Большой Лебовски». В честь 25-летнего юбилея картины Джефф Бриджес, который исполнил в комедии главную роль, поделился с изданием The Hollywood Reporter воспоминаниями о съёмках и несколькими снимками из своей личной коллекции.
По словам актёра, до выхода «Большого Лебовски» он ожидал, что фильм станет по-настоящему успешным. Однако в США картина заработала всего 18 миллионов долларов, а зрители поставили ей оценку B по шкале CinemaScore.
Меня удивило, что фильм не получил широкого признания. Люди не поняли его, ну или что-то в таком духе.
Джефф Бриджес, актёр
Бриджес рассказал, что сценарий ему безумно понравился после первого же прочтения. Актёр удивился тому, насколько близок для него оказался Чувак — главный герой фильма. Бриджес пошутил, что братья Коэны, которые выступали постановщиками и сценаристами картины, наверное подсматривали за ним, когда работали над проектом. Актёр был похож на Чувака даже в выборе одежды. Как итог, половину вещей главного героя Бриджес взял из своего гардероба.
Тем не менее актёра немного беспокоило то, что ему придётся играть «торчка». Он переживал об этом из-за своих детей, которые тогда были ещё подростками.
Моим дочерям тогда было по 15 лет, и я беспокоился, что подам им плохой примёр. Я сам сын знаменитости, поэтому знаю, каково быть на месте ребёнка в такой ситуации.
Джефф Бриджес, актёр
В «Большом Лебовски» сыграли многие известные актёры, в том числе Джон Гудмен, Джулианна Мур, Сэм Эллиотт, Стив Бушеми, Джон Туртурро, Тара Рид и Филип Сеймур Хоффман. Бриджес вспомнил, что все они строго придерживались сценария братьев Коэнов, хотя зрителям могло показаться, что в таком комедийном фильме должно было быть много импровизации.
Я помню, как мы с Джоном переживали за то, где наши персонажи произносят каждое слово «man» и «fuck». В этом была своя атмосфера, и мы хотели убедиться в том, что идеально попали в неё.
Джефф Бриджес, актёр
В конце разговора Бриджес сказал, что невероятно счастлив тому, что снялся в «Большом Лебовски» и тому, насколько настоящим у него получился его персонаж.
Источник:
- Наемная убийца, избалованный подросток и мечта поэта: 10 русалок из фильмов и сериалов
- 15 ярких закадровых снимков со съёмок знаменитых фильмов, которым в 2023 году исполняется 30 лет
- 20 актёров, которые получали премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в 21 веке
- Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино
- Актеры, которые мастерски перевоплотились в исторические фигуры