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Фильму «Большой Лебовски» исполнилось 25 лет

Фильму «Большой Лебовски» исполнилось 25 лет

Автор:
07 марта 2023 13:09
Сообщество : Кино
Метки: 25 лет   актеры   большой лебовски   джефф бриджес   кино   съемка   фильм   фото   
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В честь этого Джефф Бриджес показал редкие фото со съёмок.

6 марта 1998 года в США состоялся релиз фильма «Большой Лебовски». В честь 25-летнего юбилея картины Джефф Бриджес, который исполнил в комедии главную роль, поделился с изданием The Hollywood Reporter воспоминаниями о съёмках и несколькими снимками из своей личной коллекции.

По словам актёра, до выхода «Большого Лебовски» он ожидал, что фильм станет по-настоящему успешным. Однако в США картина заработала всего 18 миллионов долларов, а зрители поставили ей оценку B по шкале CinemaScore.

Меня удивило, что фильм не получил широкого признания. Люди не поняли его, ну или что-то в таком духе.

Джефф Бриджес, актёр


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Бриджес рассказал, что сценарий ему безумно понравился после первого же прочтения. Актёр удивился тому, насколько близок для него оказался Чувак — главный герой фильма. Бриджес пошутил, что братья Коэны, которые выступали постановщиками и сценаристами картины, наверное подсматривали за ним, когда работали над проектом. Актёр был похож на Чувака даже в выборе одежды. Как итог, половину вещей главного героя Бриджес взял из своего гардероба.

Тем не менее актёра немного беспокоило то, что ему придётся играть «торчка». Он переживал об этом из-за своих детей, которые тогда были ещё подростками.

Моим дочерям тогда было по 15 лет, и я беспокоился, что подам им плохой примёр. Я сам сын знаменитости, поэтому знаю, каково быть на месте ребёнка в такой ситуации.

Джефф Бриджес, актёр

В «Большом Лебовски» сыграли многие известные актёры, в том числе Джон Гудмен, Джулианна Мур, Сэм Эллиотт, Стив Бушеми, Джон Туртурро, Тара Рид и Филип Сеймур Хоффман. Бриджес вспомнил, что все они строго придерживались сценария братьев Коэнов, хотя зрителям могло показаться, что в таком комедийном фильме должно было быть много импровизации.

Я помню, как мы с Джоном переживали за то, где наши персонажи произносят каждое слово «man» и «fuck». В этом была своя атмосфера, и мы хотели убедиться в том, что идеально попали в неё.

Джефф Бриджес, актёр

В конце разговора Бриджес сказал, что невероятно счастлив тому, что снялся в «Большом Лебовски» и тому, насколько настоящим у него получился его персонаж.

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Метки: 25 лет   актеры   большой лебовски   джефф бриджес   кино   съемка   фильм   фото   
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Александр Час назад
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PbIBOK Час назад
Один из любимых фильмов. Смотрел в год выхода. На двд. Первая зона. Потряс меня до глубины души. Джеф-глыба, актерище. Пересматриваю время от времени, радуюсь как мальчишка. Даже не знаю как в этот юмор можно не влюбиться... Фильм с этим замечательным составом достоин Оскара!!!
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