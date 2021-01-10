Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти праздники

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Врачи нашли причину, по которой, лицо австралийки обросло шерстью Врачи нашли причину, по которой, лицо австралийки обросло шерстью Из Испании сообщают: число уже найденных погибших из-за сильной бури увеличилось до четырёх человек Из Испании сообщают: число уже найденных погибших из-за сильной... Обнаружено место крушения Boeing 737-500 в Индонезии Обнаружено место крушения Boeing 737-500 в Индонезии Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда на самом деле Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда... "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам "А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум... Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева Рисунки на грязных грузовиках: 36 крутых работ Никиты Голубева Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на 100% понять женщин Наглядные доказательства того, почему мужчины никогда не смогут на... 10 фактов, доказывающих, что мы слишком мало знаем о Вселенной 10 фактов, доказывающих, что мы слишком мало знаем о Вселенной Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Гифки Гифки Гифки Гифки WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом» WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом» 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты 26 самых необычных и ярких представителей правящей элиты нашей планеты «Ермак» - первый арктический ледокол «Ермак» - первый арктический ледокол Планета Нибиру. Космические корни человеческой цивилизации? Планета Нибиру. Космические корни человеческой цивилизации? Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов Вдохновляющие достижения: 25 кратких, но познавательных фактов В области "Transformers" СССР был впереди планеты всей! В области "Transformers" СССР был впереди планеты всей!
Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти праздники

Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти праздники (16 фото)

Автор:
10 января 2021 12:24
Метки: девушки   здоровые   красота   медик   новый год   праздники   скорая помощь   
1879
16
Эти красивые и хрупкие девушки работали в новогодние праздники на 100% процентов. Запредельная самоотдача, сложный график, тяжелые пациенты - все это о последних 10 днях работы бригад скорой помощи.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: девушки   здоровые   красота   медик   новый год   праздники   скорая помощь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Едондер пуп Час назад
Там ещё и мужики работают. По красоте они... ну... разные, в общем. Им тоже спасибо)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
757
Nane First NameLast 23 минуты назад
Хня редкая. Едет он а сдовольным е.б.а.л.ом на вызов в лифте с медпакетом и кардиографом. Это дело весит не меньще 12 кило. А она весёленькая. Тьфу!


А докторам настоящим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Slonyash Полчаса назад
Девушки симпатичные, но от скорой ждешь давно не этого, к сожалению...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
евгений 48 минут назад
Мне больше вот такие нравятся
Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алёшка евгений 40 минут назад
"Них@я се скорая помощь Бл@"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
678
Пес Ди Цын Час назад
больше половины фейковые фельдшеры! афтар говно вливает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
El_Vollkov 2 часа назад
Есть женщины в русских селеньях!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
741
Тамара Коршунова 2 часа назад
Красивые девушки)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Сколько будем отдыхать в 2021 Сколько будем отдыхать в 2021 Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки Праздник к нам приходит: горячие Снегурочки Как выглядит очень повзрослевшая девочка, которую признавали самой красивой в мире Как выглядит очень повзрослевшая девочка, которую признавали самой красивой в мире Самые роскошные девушки новогодних корпоративов, которые уже проводили 2020 год Самые роскошные девушки новогодних корпоративов, которые уже проводили 2020 год Девчата украли елку из двора своего дома, улыбнувшись в камеру Девчата украли елку из двора своего дома, улыбнувшись в камеру
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1059130



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Мужчина НЕ должен обеспечивать. И никогда не был должен
20
543
Мужчина НЕ должен обеспечивать. И никогда не был должен
"Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне
1
454
"Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне
Набирающие популярность
Традиционные рождественские гадания
1
38
Традиционные рождественские гадания
На автопилоте в Tesla Model 3 из Сан-Франциско в Лос-Анджелес
0
10
На автопилоте в Tesla Model 3 из Сан-Франциско в Лос-Анджелес
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#приколы#факты#девушки#смешные#прикол#истории#красиво#подборка
#интересно#фото#СССР#прикольные#настроение#на различный вкус#великобритания#кино#люди#природа
#животные#история#сша#Россия#позитив#новый год#интересные факты#космос#птицы#кот

На что жалуетесь?

Вернуться