Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти праздники

Эти красивые и хрупкие девушки работали в новогодние праздники на 100% процентов. Запредельная самоотдача, сложный график, тяжелые пациенты - все это о последних 10 днях работы бригад скорой помощи.
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7. Многие девушки спокойно могли бы выиграть титул "Мисс Россия", но предпочли помогать людям
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