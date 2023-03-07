В Домодедове полицейские применили пистолет против неадекватного мужчины с ножом

В понедельник вечером неадекватный мужчина с ножом устроил переполох в домодедовском парке "Ёлочки". По словам очевидцев, дебошир бросался на прохожих, а когда сотрудник ЧОП попытался его усмирить, нападавший его ранил. Затем мужчина выбежал на дорогу и принялся бить проезжающие машины.

Находившиеся неподалёку сотрудники ГИБДД оперативно подъехали к месту преступления и попытались его задержать. На требования бросить нож он не реагировал и полицейским пришлось применить табельное оружие.