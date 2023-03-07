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В Домодедове полицейские применили пистолет против неадекватного мужчины с ножом

В Домодедове полицейские применили пистолет против неадекватного мужчины с ножом

Автор:
07 марта 2023 10:33
Сообщество : Криминал
Метки: видео   гибдд   домодедово   нападение   нож   парк   табельное оружие   
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Усмирить дебошира удалось после двух выстрелов по ногам.

В понедельник вечером неадекватный мужчина с ножом устроил переполох в домодедовском парке "Ёлочки". По словам очевидцев, дебошир бросался на прохожих, а когда сотрудник ЧОП попытался его усмирить, нападавший его ранил. Затем мужчина выбежал на дорогу и принялся бить проезжающие машины.


Находившиеся неподалёку сотрудники ГИБДД оперативно подъехали к месту преступления и попытались его задержать. На требования бросить нож он не реагировал и полицейским пришлось применить табельное оружие.

Сообщается, что пострадавший охранник сейчас находится в больнице. Он получил одно ножевое ранение, но его жизни ничего не угрожает. По поводу задержанного пока информации нет. Но очевидно, его тоже госпитализировали. В МВД пока не сообщили, какое его ждёт наказание.

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Метки: видео   гибдд   домодедово   нападение   нож   парк   табельное оружие   
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8  комментариев
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66k
Татьяна Юсова 45 минут назад
А в США не стали бы его так долго уговаривать и сразу бы всадили 10 пуль в башку.
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5k
alex 2 минуты назад
хватит цацкаться с дерьмом. молодцы
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14k
Объект реальности 7 минут назад
правильное задержание.
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3k
Pill 15 минут назад
Правильное решение приняли. Угроза себе, угроза обществу. Таких нужно сразу стрелять.
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15k
Совранский 20 минут назад
Сотруднику полиции - респект за правильный приоритет!
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Феликс Дзержинский Полчаса назад
Сотрудникам, однозначно.
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