Перекрытые дороги и поздравление президента: 17-летний сын Кадырова женится

Старший сын Кадырова 17-летний Ахмат женится. С этим событием парня поздравил президент России Владимир Путин во время неформальной встречи. В 17 лет Ахмат уже Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом написал в своём Telegram-канале глава Чечни.

"В конце душевной встречи Владимир Владимирович поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием.

Я, к сожалению, не знаю других подробностей этой интересной встречи, так как не говорил с Ахматом об этом в силу наших обычаев и традиции строгих отношений между отцом и сыном", - написал Кадыров-страший.