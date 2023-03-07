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Перекрытые дороги и поздравление президента: 17-летний сын Кадырова женится

Перекрытые дороги и поздравление президента: 17-летний сын Кадырова женится

Автор:
07 марта 2023 09:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 17 лет   Ахмат   интересное   кадыров   свадьба   сын Кадырова   фото   
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Глава Чечни Рамазан Кадыров объявил о свадьбе своего 17-летнего сына Ахмата. По случаю 4 марта в Грозном перекрыли дороги, обычным людям запретили снимать кортеж на видео. Силовики обходили дома и сообщали об этом местным жителям. Кроме того, всем молодожёнам назначили выплаты в 100 тысяч рублей и финансирование свадьбы.

Старший сын Кадырова 17-летний Ахмат женится. С этим событием парня поздравил президент России Владимир Путин во время неформальной встречи. В 17 лет Ахмат уже Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом написал в своём Telegram-канале глава Чечни.

"В конце душевной встречи Владимир Владимирович поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием.
Я, к сожалению, не знаю других подробностей этой интересной встречи, так как не говорил с Ахматом об этом в силу наших обычаев и традиции строгих отношений между отцом и сыном", - написал Кадыров-страший.

4 марта в Грозном перекрыли дороги, по которым ехал жених на Bugatti в сопровождении дорогих иномарок — Мерседесов и БМВ. Telegram-канал Sota уточняет, что обычным людям запретили снимать на видео кортеж. Перед свадьбой силовики обходили придорожные дома, предупреждая об этом запрете. Но одно видео всё же просочилось в сеть.

Единственный, кто был удостоен чести снимать кортеж на видео стал Тимати. Он опубликовал ролик, на котором видно, что его автомобиль ехал с другими сопровождающими. 87 машин премиум-класса (от Bugatti до Rolls-Royce) сопровождали 11 полицейских автомобилей (все они иномарки и тоже премиум-класса).

*Ахмат-Юрт — село в Курчалоевском районе Чеченской республики. Там находится резиденция

Кадырова.

По пути можно было встретить баннеры с поздравлениями. В этот день, 4 марта, Региональный общественный фонд им. Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова выделит по 100 тысяч рублей парам, которые заключат брак. Фонд Кадырова также берет на себя организацию свадьбы и предоставит машину, свадебное платье и даже букет для невесты, сообщает ИА "Чечня Сегодня".

Telegram-канал 1ADAT опубликовал фотографию избранницы Кадырова-младшего. Больше ничего о ней не известно. Точная дата свадьбы тоже не была официально объявлена.

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Метки: 17 лет   Ахмат   интересное   кадыров   свадьба   сын Кадырова   фото   
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40  комментариев
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2k
ChePaev 2 часа назад
а как вы думали? это событие государственного масштаба! Цельный сын аж самого Дона Академика женится, это вам не хухры-мухры.
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pynh 7 минут назад
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3k
Pill 20 минут назад
Мрази
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2k
Aleks 22 минуты назад
Чеченцы всегда были только за себя, у них такие традиции, а в войнах они участвовали чтобы грабить, это их суть. Работали всегда на устрашения, жестокими казнями, террором мирного населения. Когда за них брались всерьез, быстро сдувались, вести серьезные боевые действия, это не ихнее. Их- это точечные налеты, с грабежом и уходом с награбленным к себе. И так постоянно. Это карательный орган Путина, для устрашения русского народа.
Серьезные военные действия, где действительно жарко, ведут в реальности вагнеровцы, российские призывники, а не хваленый супер пупер спецназ ахмат. То есть они выехали, сняли видео, пропиарились, постреляли , пограбили и свалили, одним словом отметились.Насчет вклада в ВВ, почему то Сталин их депортировал, далее чеченские войны в девяностых. Они свои?
Вот кто глядя на фото сына Кадырова, который стоит рядом с Путиным, может назвать его своим, положа руку на сердце?
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109
Капитошка Полчаса назад
Ни в коем случае не оправдываю ни Кадырова,ни его сына,ни его свадьбу,ни их понты.Но вот справка о количестве нефти,добываемой в чечне.
А+В1 – 8,604 млн т, кат. С1 – 0,169 млн т (95,6 % разрабатываемых и 11,5 % разведываемых запасов республики). В 2018 году в Чеченской Республике добыто 0,094 млн т нефти, что на 0,023 млн т, или 19,7 %, меньше, чем в 2017 году. 01.01.2019 г.
Это я к тому,что у себя в республике пусть хоть в очко долбятся.Главное,чтоб к нам не лезли.Самая большая проблема среди черножопых,это таджики,армяне и азеры.Этих крыс надо уничтожать в первую очередь.
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10k
GROMOZEKA 38 минут назад
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3k
Едондер пуп 38 минут назад
А чего всю фотку невесты не замазали?
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4k
Феликс Дзержинский 40 минут назад
Понимаю, как у народа сейчас, происходит бурление говна, беда в том, народ говном побурлит и успокоится. Вся власть на планете, держится на физической силе и умении своевременно физическую силу применять, у народа власти(физической силы)нет, а когда физическая сила появится у народа, не известно.
p. s. Власть не дают, власть берут.
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6k
Компьютер DELL монитором 41 минуту назад
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73k
Доктор Джонс 42 минуты назад
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−31
пуйло х уйло ! 55 минут назад
при пуй ле первом страна прошла огромный путь. от серпа и молота до кувалды и кадила!
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8k
SuperTroll 55 минут назад
По главным улицам перекрытого города рассекал на супер каре за херову гору денег. Ну ок что без прав на категорию B в 17 лет..перекрыли город, всех холопов по домам закрыли... На деньги налогоплательщиков эти шикарные понты?
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−31
пуйло х уйло ! 56 минут назад
ПУТЬ ОТ АКАДЕМИКА САХАРОВА ДО АКАДЕМИКА КАДЫРОВА --- САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРОРЫВ ФЮРЫ ПУТ.ЛЕРЦА -ПОДЗАЛУПЦА ...
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902
John Freeman 57 минут назад
Учитывая СКОЛЬКО наших европейских и заморских "друзей" любит и насколько любит Кадырова - это уже нифига не выглядит понтами.
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−31
пуйло х уйло ! 58 минут назад
чурка на чурке ! грязный зловонный пут лерстан ...
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−6
Павел 59 минут назад
Что ни отпрыск чиновника - то прямо-таки юное дарование, исключительно сами добиваются всего в жизни и поднимаются до самых высоких постов и должностей. Аж гордость берет за наших чиновников и их одаренных детей.
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−31
пуйло х уйло ! Час назад
до чего страну довёл пуй -ло первый ...
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0
пуй есть х уй ! ChePaev 41 минуту назад
Я ТВОЙ МАМИН СИНИЙ ЖОПА В ГРОБУ Е- БАЛ ! ПРОСВЕРЛИЛ ДЫРОЧКУ И Е-БАЛ
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109
Капитошка пуйло х уйло ! Полчаса назад
До чего зеленский довел хохлов.Дохнут как клопы.Целая гора в Бахмуте.Посмотри внимательно,может мужа найдешь!
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9k
Бритва Час назад
может, позволить хохлам победить?
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1k
Юлия Фоксина Час назад
Ну вообще, я не понимаю такого пафоса, тем более, что человек имеет родственные связи с главой региона РФ. Можно было бы и не привлекать внимание к своему достатку, ведя себя скромнее. Ни все оценят такое мажорное выпячивание своего благополучия , тем более когда не ясен источник данного достатка.
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33k
russger Час назад
А вот и следующий президент РФ
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2k
ChePaev Час назад
не удивлюсь если молодоженов отправят в свадебный круиз вокруг луны.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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