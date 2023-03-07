Перекрытые дороги и поздравление президента: 17-летний сын Кадырова женится

Глава Чечни Рамазан Кадыров объявил о свадьбе своего 17-летнего сына Ахмата. По случаю 4 марта в Грозном перекрыли дороги, обычным людям запретили снимать кортеж на видео. Силовики обходили дома и сообщали об этом местным жителям. Кроме того, всем молодожёнам назначили выплаты в 100 тысяч рублей и финансирование свадьбы.
Старший сын Кадырова 17-летний Ахмат женится. С этим событием парня поздравил президент России Владимир Путин во время неформальной встречи. В 17 лет Ахмат уже Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом написал в своём Telegram-канале глава Чечни.
"В конце душевной встречи Владимир Владимирович поздравил Ахмата с предстоящим бракосочетанием.
Я, к сожалению, не знаю других подробностей этой интересной встречи, так как не говорил с Ахматом об этом в силу наших обычаев и традиции строгих отношений между отцом и сыном", - написал Кадыров-страший.
4 марта в Грозном перекрыли дороги, по которым ехал жених на Bugatti в сопровождении дорогих иномарок — Мерседесов и БМВ. Telegram-канал Sota уточняет, что обычным людям запретили снимать на видео кортеж. Перед свадьбой силовики обходили придорожные дома, предупреждая об этом запрете. Но одно видео всё же просочилось в сеть.
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Единственный, кто был удостоен чести снимать кортеж на видео стал Тимати. Он опубликовал ролик, на котором видно, что его автомобиль ехал с другими сопровождающими. 87 машин премиум-класса (от Bugatti до Rolls-Royce) сопровождали 11 полицейских автомобилей (все они иномарки и тоже премиум-класса).
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*Ахмат-Юрт — село в Курчалоевском районе Чеченской республики. Там находится резиденция
Кадырова.
По пути можно было встретить баннеры с поздравлениями. В этот день, 4 марта, Региональный общественный фонд им. Первого Президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова выделит по 100 тысяч рублей парам, которые заключат брак. Фонд Кадырова также берет на себя организацию свадьбы и предоставит машину, свадебное платье и даже букет для невесты, сообщает ИА "Чечня Сегодня".
Telegram-канал 1ADAT опубликовал фотографию избранницы Кадырова-младшего. Больше ничего о ней не известно. Точная дата свадьбы тоже не была официально объявлена.
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Серьезные военные действия, где действительно жарко, ведут в реальности вагнеровцы, российские призывники, а не хваленый супер пупер спецназ ахмат. То есть они выехали, сняли видео, пропиарились, постреляли , пограбили и свалили, одним словом отметились.Насчет вклада в ВВ, почему то Сталин их депортировал, далее чеченские войны в девяностых. Они свои?
Вот кто глядя на фото сына Кадырова, который стоит рядом с Путиным, может назвать его своим, положа руку на сердце?
А+В1 – 8,604 млн т, кат. С1 – 0,169 млн т (95,6 % разрабатываемых и 11,5 % разведываемых запасов республики). В 2018 году в Чеченской Республике добыто 0,094 млн т нефти, что на 0,023 млн т, или 19,7 %, меньше, чем в 2017 году. 01.01.2019 г.
Это я к тому,что у себя в республике пусть хоть в очко долбятся.Главное,чтоб к нам не лезли.Самая большая проблема среди черножопых,это таджики,армяне и азеры.Этих крыс надо уничтожать в первую очередь.
p. s. Власть не дают, власть берут.