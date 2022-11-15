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Детектив Ньютон: как физик раскрыл крупную банду фальшивомонетчиков и спас Англию

Детектив Ньютон: как физик раскрыл крупную банду фальшивомонетчиков и спас Англию

Автор:
15 ноября 2022 22:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: Англия   Исаак Ньютон   детектив   история   учёный   факты   фальшивомонетчики   физик   
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Вряд ли сегодня найдётся человек, которому незнакомо имя Исаака Ньютона, хотя бы по истории с упавшим на голову яблоком, послужившим открытию закона тяготения. Однако хватало в его биографии и других странных историй, приключавшихся с ним с самого рождения.

Некоторые из них и вовсе не вяжутся с привычным образом учёного. Но начнём с общеизвестных фактов.


Будущий светлый ум появился на свет в семье фермера. Причём родился недоношенным и болезненным, из-за чего все ожидали его скорую смерть, а посему отложили крещение. Однако Ньютон выкарабкался, проведя плодотворную жизнь.

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Учёный с детства предпочитал одиночество, практически играм со сверстниками чтение и изготовление самодельных игрушек. Уже в детстве он смастерил водяные часы, которые довольно точно отображали время.


Ньютон  жаждал желанием попасть в школу, однако против этого была его мать, считавшая, что он должен отдать предпочтение ведению хозяйства. Тем не менее это не помешало ему стать известным в научном мире уже к 23 годам благодаря открытиям в области математики.

В то время в Англии свирепствовала чума, из-за чего Исаак укрылся на ферме, где не только спасся от свирепой заразы, но и открыл знаменитый закон гравитации. Правда, без того самого яблока, ставшего распространённым мифом.

Ньютон умер в возрасте 84 лет от язвы желудка холостяком, никогда не вступая в брак. Учёный всячески сторонился женщин, предпочитая не тратить жизнь на что-то кроме науки.


Но зарекомендовал себя Исаак не только как учёный, но и как смотритель английского монетного двора, сумевший победить фальшивомонетчиков 17 века. В то время денежной единицей выступали серебряные монеты, называвшиеся гроутами, которые производили как с помощью специальной формы, так и вручную.


Этим и воспользовались  мошенники, делавшие похожие монеты, но с меньшим содержанием серебра. Согласно статистике того времени, каждый десятый гроут выходил поддельным. Тогда решили перейти на машинную штамповку с нанесением надписи по кайме.

Однако новые гроуты пропадали из Монетного двора, пока число подделок множилось. В итоге было принято решение изъять из оборота старые монеты и заменить их новыми, для чего и привлекли Ньютона, который должен был наладить выпуск примерно 30 тыс. гроутов в неделю. Учёный открыл новый плавильный цех, закупил особые прессы и увеличил выпуск монет до 100 тыс.

Вскоре большая часть из них была перечеканена, а с фальшивомонетчиками было покончено.

Но с этой историей связана и другая деятельностью Ньютона, который попробовал себя и в роли детектива. Ведь на тот момент полиции не существовало, поэтому Исаак сформировал свою секретную службу, а также лично участвовал в проведении расследований.


Как итог тайные агенты и осведомители закрепили за известным всем физиком статус эффективного следователя. Сами же они внедрялись в банды, чтобы ликвидировать фальшивомонетчиков. В случае необходимости подключался и сам Ньютон.

Сложно представить, как профессор Кембриджского университета посещал грязные пабы для встречи со своими людьми или проводил допросы в тюрьмах. Учёный подходил к делу с толком, потратив на финансирование своей службы средний годовой заработок. Но и результат стоит того, ведь свыше сотни преступников попали за решетку.


А каких известных людей, совмещавших род деятельности, знаете вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   Исаак Ньютон   детектив   история   учёный   факты   фальшивомонетчики   физик   
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3  комментария
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Павел 39 минут назад
Судя по фото, у Исака были интеллигентные родители.
Больше фотографий из жизни человека-легенды не сохранилось?
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8k
au3 Полчаса назад
"Детектив Ньютон: как физик раскрыл крупную банду фальшивомонетчиков"

"Вряд ли сегодня найдётся человек, которому незнакомо имя Исаака Ньютона, хотя бы по истории с упавшим на голову яблоком,......"
"Но начнём с общеизвестных фактов. Будущий светлый ум появился на свет в семье фермера."

Короче, чебурашка начал из далека. К сожалению узнать как он раскрыл банду так и не удалось, полагаю, что так же как чебурашка строил - раскрывал раскрывал да и раскрыл.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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