Детектив Ньютон: как физик раскрыл крупную банду фальшивомонетчиков и спас Англию

Некоторые из них и вовсе не вяжутся с привычным образом учёного. Но начнём с общеизвестных фактов.

Будущий светлый ум появился на свет в семье фермера. Причём родился недоношенным и болезненным, из-за чего все ожидали его скорую смерть, а посему отложили крещение. Однако Ньютон выкарабкался, проведя плодотворную жизнь.