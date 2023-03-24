FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13710 постов • 1658 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Стальные челюсти: 10&nbsp;животных с&nbsp;мощнейшими укусами

Стальные челюсти: 10 животных с мощнейшими укусами

Автор:
24 марта 2023 09:25
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   сила   укус   факты   фото   челюсть   
647
11

Укус – одна из базовых механик напaдения и защиты в животном мире. Даже человек может кусаться крайне болезненно, а ведь это совсем не наша «специализация». Тем же, кто использует челюсти для убийства добычи, лучше не класть палец в рот – можно остаться без руки. Сегодня мы расскажем вам о 10-ти животных с самым сильным укусом.

1 атмосфера = 101 325 Па


Лев — 40 атмосфер

Как ни странно, укус «царя зверей» считается не самым мощным сильным, если сравнивать с другими представителями больших кошек. Тем не менее, его вполне хватает, чтобы удерживать добычу, а затем разрывать её на куски.

×
×

Давление укуса льва всего 40 атмосфер, что не намного больше, чем у самой сильной домашней собаки, английского мастифа. Тем не менее, он входит в топ животных с самым сильным укусом.


Тигр — 71 атмосфера

Крупнейший представитель больших кошек и один из самых впечатляющих хищников планеты. Масса некоторых амурских тигров доходит до 380 кг, а их укус почти вдвое сильнее, чем укус льва. Это делает его животным с одним из самых сильных укусов. 

Бенгальские тигры — самые крупные представители семейства кошачьих. Они могут похвастаться и самыми длинными клыками (до 7-8 сантиметров). Это помогает им делать одни из самых сильных укусов в мире животных.

Пятнистая гиена — 74 атмосферы

Челюсти гиен — одни из самых мощных среди млекопитающих, они специально предназначены для дробления костей. Гиены с лёгкостью поедают начисто обглоданные останки добычи других хищников, при необходимости разгрызая даже кости жирафа. Поэтому природа подарила им один из самых мощных укусов среди животных. 

Большие челюстные мышцы гиен и уникальная арочная структура неба защищает их череп от разрушения при укусе. Таким образом, они входят в топ самых сильных животных по укусам.


Медведь гризли — 81 атмосфера

Крупнейшие подвиды американских бурых медведей обитают на Аляске. Их масса может превышать 450 кг, а сила челюстей превосходит таковую у многих больших кошек. Они входят в топ самых сильных животных по укусам. Бурые медведи как правило не охотятся на людей, но нередко проявляют агрессию, защищая свою территорию.

Говорят, что челюсти гризли достаточно мощные, чтобы раздавить даже шар для боулинга. Это делает их одними из животных с самым сильным укусом.


Горилла — 88 атмосфер

По счастью для большинства природных соседей горилл, они вегетарианцы. Но для защиты своей группы крупнейшие из обезьян пускают в ход не только лапы, но и мощнейшие челюсти, способные перекусить практически что угодно. Это делает их животными с одним из самых сильных укусов. 

Крепкие коренные зубы гориллы позволяют им жевать молодые побеги, кору, орехи, клубни и другие волокнистые продукты. Так, эти приматы являются одними из самых сильных животных по укусу.


Гиппопотам — 124 атмосферы

Удивительно, но многие всё ещё считают бегемотов добродушными увальнями из детских книжек. На самом деле это одни из опаснейших животных Африки, невероятно агрессивные и территориальные. Одним укусом, сила которого входит в топ среди животных, они могут убить льва или крокодила, что уж говорить о попавшемся на зуб человеке?

Клыки гиппопотама могут вырастать до полуметра, их рот открывается на 180 градусов, а укус способен раздавить целый арбуз. Укус этих животных по праву входит в топ самых сильных в мире.


Ягуар — 136 атмосфер

Обладатель самого сильного укуса не только среди всех больших кошек, но и среди всех млекопитающих планеты. Ягуары — единственные хищники, которые убивают добычу, проламывая ей череп челюстями. Причём охотятся они зачастую на коров.

Ягуары чаще всего убивают, кусая жертву за голову. Они могут даже прокусить панцирь черепахи своими зубами. По праву один из самых сильных укусов среди животных принадлежит им.


Миссисипский аллигатор — 144 атмосферы

Для крокодилов и аллигаторов нет ничего важнее, чем правильно поставленный укус, так что три призовых места среди 10-ти животных с самым сильным укусом занимают они. Миссисипские аллигаторы достаточно крупны, чтобы нападать на людей, но делают это редко, предпочитая питаться рыбой и черепахами.

Несмотря на очень высокую силу сжатия челюстей, мышцы, ответственные за открытие челюстей у аллигаторов довольно слабые. Их челюсти могут быть закрыты руками или клейкой лентой, если крокодил не сопротивляется, отводя голову. Тем не менее, это животные с одним из самых сильных укусов.


Гребнистый крокодил — 251 атмосфера

В ход пошла тяжёлая артиллерия. Крупнейшие пресмыкающиеся планеты вырастают до 7 метров в длину с массой до двух тонн. Иногда они нападают на прогулочные лодки, прокусывая их насквозь. Это легкое занятие для таких животных с одним из самых сильных укусов. 

Расчётная сила сжатия челюстей крупного самца гребнистого крокодила массой 1308 кг эквивалентна силе тяжести в 3512,7 кг. Именно поэтому гребнистые крокодилы и занимают предпоследнюю строчку в топе животных с самым сильным укусом.


Нильский крокодил — 340 атмосфер

Самый сильный укус среди животных именно у них. Те самые «большие злые крокодилы», из-за которых детям, да и не только им, не стоит ходить гулять в Африку. Нильские крокодилы немного уступают в размерах гребнистым, но с лихвой компенсируют это поистине чудовищной силой челюстей. Матёрые крокодилы могут убить и съесть даже взрослых самцов львов, не говоря о прочих хищниках саванны.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   интересно   сила   укус   факты   фото   челюсть   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
ron Час назад
Спасибо за пост, интересно!
Для лучшего понимания - 1 физическая атмосфера равно 1.033228 кг на квадратный сантиметр. Площадь зубов и их количество у всех разные, но в килограммах на кв.см мне, например, понятнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
517
povelitel3d 8 минут назад
Может, лучше измерять в силе, Ньютонах, или в моменте Н/м ?

Атмосферы - это давление. Соответственно, по атмосферам оса может победить нильского крокодила, потому что площадь жала у осы приближается к нулю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Юрьевич 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Walther Полчаса назад
Фигня!!! Вы когда-нибудь один на один против чихуахуа выходили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35646



Другие посты автора
Популярное в сообществах
&nbsp;«Ты оказался иудой, который предал Россию»: Валерия Меладзе уже не ждут на Родине
 «Ты оказался иудой, который предал Россию»: Валерия Меладзе уже не ждут на Родине
В Перми голодный бородач съел товар в магазине и отказался его оплачивать, но покупатели нашли подход к совести упрямца
В Перми голодный бородач съел товар в магазине и отказался его оплачивать, но...
Набирающие популярность в сообществах
Нейромастер очеловечил семь смертных грехов, глядя на которые так и хочется умыться святой водой
Нейромастер очеловечил семь смертных грехов, глядя на которые так и хочется умыться...
В Вологде прооперировали полгода жившего с иголкой в пищеводе кота
В Вологде прооперировали полгода жившего с иголкой в пищеводе кота
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Cubot P80 - идеальный смартфон для съёмки с большим количеством памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё так и есть

Лучшие демотиваторы
Случайно увидел объявление. Купил через знакомого

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#машина#аварии#авто аварии#улыбнуло#дети#картинки#Приколы
#Юмор#Прикол#автомир#животные#дтп#история#полиция#Ynews#факты#шоу бизнес
#интересно#люди#в мире#позитив#США#кино#маразм#забавно#Мемы#Автовсячина
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Как выглядит эмбрион в самом древнем яйце динозавра Как выглядит эмбрион в самом древнем яйце динозавра Троглобионты: самые необычные обитатели пещер, каких вы даже не&nbsp;могли себе представить Троглобионты: самые необычные обитатели пещер, каких вы даже не могли себе представить Надел «маску вора», чтобы победить в эволюционной борьбе. 10 интересных фактов про енотов Надел «маску вора», чтобы победить в эволюционной борьбе. 10 интересных фактов про енотов Пещерный лев: кошмарил быков и медведей тысячелетиями Пещерный лев: кошмарил быков и медведей тысячелетиями ​Их кутали одеялами и поили водкой: как жили в России первые слоны ​Их кутали одеялами и поили водкой: как жили в России первые слоны

На что жалуетесь?

Вернуться