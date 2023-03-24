Стальные челюсти: 10 животных с мощнейшими укусами

Укус – одна из базовых механик напaдения и защиты в животном мире. Даже человек может кусаться крайне болезненно, а ведь это совсем не наша «специализация». Тем же, кто использует челюсти для убийства добычи, лучше не класть палец в рот – можно остаться без руки. Сегодня мы расскажем вам о 10-ти животных с самым сильным укусом.
1 атмосфера = 101 325 Па
Лев — 40 атмосфер
Как ни странно, укус «царя зверей» считается не самым мощным сильным, если сравнивать с другими представителями больших кошек. Тем не менее, его вполне хватает, чтобы удерживать добычу, а затем разрывать её на куски.
Давление укуса льва всего 40 атмосфер, что не намного больше, чем у самой сильной домашней собаки, английского мастифа. Тем не менее, он входит в топ животных с самым сильным укусом.
Тигр — 71 атмосфера
Крупнейший представитель больших кошек и один из самых впечатляющих хищников планеты. Масса некоторых амурских тигров доходит до 380 кг, а их укус почти вдвое сильнее, чем укус льва. Это делает его животным с одним из самых сильных укусов.
Бенгальские тигры — самые крупные представители семейства кошачьих. Они могут похвастаться и самыми длинными клыками (до 7-8 сантиметров). Это помогает им делать одни из самых сильных укусов в мире животных.
Пятнистая гиена — 74 атмосферы
Челюсти гиен — одни из самых мощных среди млекопитающих, они специально предназначены для дробления костей. Гиены с лёгкостью поедают начисто обглоданные останки добычи других хищников, при необходимости разгрызая даже кости жирафа. Поэтому природа подарила им один из самых мощных укусов среди животных.
Большие челюстные мышцы гиен и уникальная арочная структура неба защищает их череп от разрушения при укусе. Таким образом, они входят в топ самых сильных животных по укусам.
Медведь гризли — 81 атмосфера
Крупнейшие подвиды американских бурых медведей обитают на Аляске. Их масса может превышать 450 кг, а сила челюстей превосходит таковую у многих больших кошек. Они входят в топ самых сильных животных по укусам. Бурые медведи как правило не охотятся на людей, но нередко проявляют агрессию, защищая свою территорию.
Говорят, что челюсти гризли достаточно мощные, чтобы раздавить даже шар для боулинга. Это делает их одними из животных с самым сильным укусом.
Горилла — 88 атмосфер
По счастью для большинства природных соседей горилл, они вегетарианцы. Но для защиты своей группы крупнейшие из обезьян пускают в ход не только лапы, но и мощнейшие челюсти, способные перекусить практически что угодно. Это делает их животными с одним из самых сильных укусов.
Крепкие коренные зубы гориллы позволяют им жевать молодые побеги, кору, орехи, клубни и другие волокнистые продукты. Так, эти приматы являются одними из самых сильных животных по укусу.
Гиппопотам — 124 атмосферы
Удивительно, но многие всё ещё считают бегемотов добродушными увальнями из детских книжек. На самом деле это одни из опаснейших животных Африки, невероятно агрессивные и территориальные. Одним укусом, сила которого входит в топ среди животных, они могут убить льва или крокодила, что уж говорить о попавшемся на зуб человеке?
Клыки гиппопотама могут вырастать до полуметра, их рот открывается на 180 градусов, а укус способен раздавить целый арбуз. Укус этих животных по праву входит в топ самых сильных в мире.
Ягуар — 136 атмосфер
Обладатель самого сильного укуса не только среди всех больших кошек, но и среди всех млекопитающих планеты. Ягуары — единственные хищники, которые убивают добычу, проламывая ей череп челюстями. Причём охотятся они зачастую на коров.
Ягуары чаще всего убивают, кусая жертву за голову. Они могут даже прокусить панцирь черепахи своими зубами. По праву один из самых сильных укусов среди животных принадлежит им.
Миссисипский аллигатор — 144 атмосферы
Для крокодилов и аллигаторов нет ничего важнее, чем правильно поставленный укус, так что три призовых места среди 10-ти животных с самым сильным укусом занимают они. Миссисипские аллигаторы достаточно крупны, чтобы нападать на людей, но делают это редко, предпочитая питаться рыбой и черепахами.
Несмотря на очень высокую силу сжатия челюстей, мышцы, ответственные за открытие челюстей у аллигаторов довольно слабые. Их челюсти могут быть закрыты руками или клейкой лентой, если крокодил не сопротивляется, отводя голову. Тем не менее, это животные с одним из самых сильных укусов.
Гребнистый крокодил — 251 атмосфера
В ход пошла тяжёлая артиллерия. Крупнейшие пресмыкающиеся планеты вырастают до 7 метров в длину с массой до двух тонн. Иногда они нападают на прогулочные лодки, прокусывая их насквозь. Это легкое занятие для таких животных с одним из самых сильных укусов.
Расчётная сила сжатия челюстей крупного самца гребнистого крокодила массой 1308 кг эквивалентна силе тяжести в 3512,7 кг. Именно поэтому гребнистые крокодилы и занимают предпоследнюю строчку в топе животных с самым сильным укусом.
Нильский крокодил — 340 атмосфер
Самый сильный укус среди животных именно у них. Те самые «большие злые крокодилы», из-за которых детям, да и не только им, не стоит ходить гулять в Африку. Нильские крокодилы немного уступают в размерах гребнистым, но с лихвой компенсируют это поистине чудовищной силой челюстей. Матёрые крокодилы могут убить и съесть даже взрослых самцов львов, не говоря о прочих хищниках саванны.
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Для лучшего понимания - 1 физическая атмосфера равно 1.033228 кг на квадратный сантиметр. Площадь зубов и их количество у всех разные, но в килограммах на кв.см мне, например, понятнее.
Атмосферы - это давление. Соответственно, по атмосферам оса может победить нильского крокодила, потому что площадь жала у осы приближается к нулю.