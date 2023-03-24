Стальные челюсти: 10 животных с мощнейшими укусами

Давление укуса льва всего 40 атмосфер, что не намного больше, чем у самой сильной домашней собаки, английского мастифа. Тем не менее, он входит в топ животных с самым сильным укусом.

Тигр — 71 атмосфера

Крупнейший представитель больших кошек и один из самых впечатляющих хищников планеты. Масса некоторых амурских тигров доходит до 380 кг, а их укус почти вдвое сильнее, чем укус льва. Это делает его животным с одним из самых сильных укусов.