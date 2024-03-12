Школьник из Екатеринбурга поздравил девочку с 8 марта, прочитав ей стихи в домофон

10-летний мальчик переживал, что его подружка останется на праздник без поздравления. Девочка заболела и не смогла прийти на школьный утренник, но одноклассник нашёл выход из положения. Он пришёл домой к Кате и прочёл чей стихи, а еще подарил букет тюльпанов.



