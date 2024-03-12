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Школьник из Екатеринбурга поздравил девочку с 8 марта, прочитав ей стихи в домофон

Школьник из Екатеринбурга поздравил девочку с 8 марта, прочитав ей стихи в домофон

Автор:
12 марта 2024 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 8 марта   Видео   Екатеринбруг   дети   милота дня   поздравление   стихи   
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Милота дня от настоящего, пусть и маленького, мужчины.

10-летний мальчик переживал, что его подружка останется на праздник без поздравления. Девочка заболела и не смогла прийти на школьный утренник, но одноклассник нашёл выход из положения. Он пришёл домой к Кате и прочёл чей стихи, а еще подарил букет тюльпанов.



И пусть рифмы хромают, такое трогательное признание просто невозможно не оценить!



Настоящий мужчина, хоть и маленький!

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Метки: 8 марта   Видео   Екатеринбруг   дети   милота дня   поздравление   стихи   
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1  комментарий
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Alex Минуту назад
Романтик, блин
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