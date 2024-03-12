Школьник из Екатеринбурга поздравил девочку с 8 марта, прочитав ей стихи в домофон

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Милота дня от настоящего, пусть и маленького, мужчины.
10-летний мальчик переживал, что его подружка останется на праздник без поздравления. Девочка заболела и не смогла прийти на школьный утренник, но одноклассник нашёл выход из положения. Он пришёл домой к Кате и прочёл чей стихи, а еще подарил букет тюльпанов.
И пусть рифмы хромают, такое трогательное признание просто невозможно не оценить!
Настоящий мужчина, хоть и маленький!
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