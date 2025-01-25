Полиция Нью-Йорка поделилась рекордом, который тут же был разрушен

А тут так долго жители Нью-Йорка смогли себя в руках держать. Круто же! С чем бы и поздравить можно было бы, если бы не одно но. Как только появилось официальное сообщение о таком сказочном результате, всего через четыре минуты поступило сообщение о том, что в Бруклине несколько раз выстрелили в 34-летнего мужчину, сообщает New York Post. Да что ж ты будешь делать! Сами себя сглазили.

«Это самый долгий период без жертв со стрельбой с начала эры CompStat», — заявили в департаменте.

CompStat это система управления полицией, созданная в 1994 году.

1994 год был 30 лет назад... Вот и живите теперь с этой мыслью.