Полиция Нью-Йорка поделилась рекордом, который тут же был разрушен

Город-сказка, город-мечта...
В официальном аккаунте полиции Нью-Йорка в соцсетях появилось гордое сообщение о настоящем прорыве! Целых 5 дней в городе не было перестрелок. При этом такого показателя не удавалось добиться аж 30 лет подряд.
Вы только вдумайтесь, в прошлом году в Нью-Йорке в среднем регистрировалось более двух случаев стрельбы в день.
А тут так долго жители Нью-Йорка смогли себя в руках держать. Круто же! С чем бы и поздравить можно было бы, если бы не одно но. Как только появилось официальное сообщение о таком сказочном результате, всего через четыре минуты поступило сообщение о том, что в Бруклине несколько раз выстрелили в 34-летнего мужчину, сообщает New York Post. Да что ж ты будешь делать! Сами себя сглазили.
«Это самый долгий период без жертв со стрельбой с начала эры CompStat», — заявили в департаменте.
CompStat это система управления полицией, созданная в 1994 году.
1994 год был 30 лет назад... Вот и живите теперь с этой мыслью.
Стремясь снизить уровень преступлений с применением огнестрельного оружия в городе, мэр Эрик Адамс на этой неделе объявил, что с момента его вступления в должность в 2022 году полиция Нью-Йорка изъяла более 20 000 единиц незаконного огнестрельного оружия.
По словам чиновников, эта цифра примерно на 3000 единиц оружия больше, чем за предыдущий трехлетний период.
Источник:
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