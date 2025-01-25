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Полиция Нью-Йорка поделилась рекордом, который тут же был разрушен

Полиция Нью-Йорка поделилась рекордом, который тут же был разрушен

Автор:
25 января 2025 11:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   США   полиция   преступность   рекод   статистика   стрельба   
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Город-сказка, город-мечта...

В официальном аккаунте полиции Нью-Йорка в соцсетях появилось гордое сообщение о настоящем прорыве! Целых 5 дней в городе не было перестрелок. При этом такого показателя не удавалось добиться аж 30 лет подряд.


Вы только вдумайтесь, в прошлом году в Нью-Йорке в среднем регистрировалось более двух случаев стрельбы в день.




А тут так долго жители Нью-Йорка смогли себя в руках держать. Круто же! С чем бы и поздравить можно было бы, если бы не одно но. Как только появилось официальное сообщение о таком сказочном результате, всего через четыре минуты поступило сообщение о том, что в Бруклине несколько раз выстрелили в 34-летнего мужчину, сообщает New York Post. Да что ж ты будешь делать! Сами себя сглазили.


«Это самый долгий период без жертв со стрельбой с начала эры CompStat», — заявили в департаменте.

CompStat это система управления полицией, созданная в 1994 году.


1994 год был 30 лет назад... Вот и живите теперь с этой мыслью.


Стремясь снизить уровень преступлений с применением огнестрельного оружия в городе, мэр Эрик Адамс на этой неделе объявил, что с момента его вступления в должность в 2022 году полиция Нью-Йорка изъяла более 20 000 единиц незаконного огнестрельного оружия.

По словам чиновников, эта цифра примерно на 3000 единиц оружия больше, чем за предыдущий трехлетний период.



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Метки: Нью-Йорк   США   полиция   преступность   рекод   статистика   стрельба   
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23k
Александр 3 часа назад
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Лёха 3 часа назад
Америка-страна возможностей и контрастов.
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DuckTales 3 часа назад
8 с хеном миллионов с возможностью купить огнестрел , чему удивляться ?
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