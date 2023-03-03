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Безделушка с уличной барахолки оказалась крайне ценным раритетом

Безделушка с уличной барахолки оказалась крайне ценным раритетом

Автор:
03 марта 2023 17:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Фарфоровая статуэтка   английский фарфор   нашли раритет   произведение искусства   редкость   фарфор   
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В Великобритании есть добрая традиция проводить «распродажи с багажника машины» — когда люди собираются на каком-то большом поле или открытой площадке и продают там вещи, которые им больше не нужны. Тридцать лет назад на такой вот ярмарке за пару фунтов была продана небольшая фарфоровая фигурка, изображающая спящего ребёнка. И только сейчас её покупатель узнал, что совершил тогда очень выгодную сделку!

Все эти годы вещица служила украшением на полке и никто не считал её чем-то особенно ценным. Но что-то всё же заставило её владельца обратиться к оценщику антиквариата.


Оказалось, что фарфоровой фигурке около 278 лет, изготовлена она на знаменитой лондонской фабрике Челси, основанной в 1743—1745 годах, и это один из образцов самого раннего английского фарфора. Исключительная редкость, за которой гоняются коллекционеры!

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Это историческая важная находка, которая показывает, с чего начиналось английское фарфоровое производство в середине 18 века, — объясняет аукционист Чарльз Хэнсон. — Фигуру в горизонтальном положении сделать было гораздо легче, чем стоящую вертикально. Изделие относится к самым первым партиям фарфора Челси, примерно к 1746 году. В то время мануфактуру возглавлял ювелир Николас Спримонт (1716—1771 гг.); он был первым управляющим фабрикой.

Похожая фигурка с официальной датой изготовления 26 июня 1746 года хранится в Британском музее. Такая находка — это практически святой Грааль для любого увлечённого коллекционера раннего английского фарфора. Многие хотели бы её заполучить! На дизайн этой очаровательной фигурки, возможно, повлиял фламандец Ян Мишель Рейсбрак (Джон Майкл Рисбрак), один из самых выдающихся скульпторов, работавших в Англии в 18 веке.

Кроме того, французская фабрика Vincennes, которая впоследствии стала фабрикой Sèvres, привела аналогичные примеры работ, относящихся к началу 1740-х годов. Возможно, эта фигурка спящего ребёнка была изготовлена по модели, присланной из Франции.


Раритет будет продан на аукционе в Банбери (Оксфордшир) в начале марта, и оценивается он в 20—30 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно 1 800 000 — 2 700 000 рублей).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Фарфоровая статуэтка   английский фарфор   нашли раритет   произведение искусства   редкость   фарфор   
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Алексей Час назад
"...люди собираются на каком-то большом поле или открытой площадке и продают там вещи, которые им больше не нужны. Тридцать лет назад на такой вот ярмарке..."

Отличная традиция. И придумывать историю для легализации не надо
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