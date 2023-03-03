Безделушка с уличной барахолки оказалась крайне ценным раритетом

Все эти годы вещица служила украшением на полке и никто не считал её чем-то особенно ценным. Но что-то всё же заставило её владельца обратиться к оценщику антиквариата.

Оказалось, что фарфоровой фигурке около 278 лет, изготовлена она на знаменитой лондонской фабрике Челси, основанной в 1743—1745 годах, и это один из образцов самого раннего английского фарфора. Исключительная редкость, за которой гоняются коллекционеры!