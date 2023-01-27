Неудачный переезд: грузчики намертво заперли лестницу диваном

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Разъяренный британский домовладелец опозорил на весь интернет мебельную компанию за неудачную доставку. По его словам, грузчики не только сумели поднять диван на второй этаж, но и намертво заблокировали им узкую лестницу.
27-летний Люк Анселл из Борнмута рассказал в соцсетях, что его новый диван должен был быть доставлен в целости и сохранности в его дом в Борнмуте. Но вместо того, чтобы отнести диван на нужное место, грузчики намертво забаррикадировали им лестницу. Анселл утверждает, что водители рекомендовали ему срезать перила, чтобы мебель могла пройти.
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«Когда они приехали, я показал им комнату на втором этаже, куда надо было занести диван, - рассказывает мужчина. - Я обратил их внимание на то, что лестница узкая, но они заверили меня, что все время делают доставки и носят мебель в тесноте. Я сказал: «Ну да, вы же эксперты» — в конце концов, это компания по доставке мебели, поэтому я просто предоставил им фронт работ. Они принесли диван, изо всех сил пытались перебросить его через перила и, в конце концов, засунули на лестницу. Но потом его заклинило,и они не могли поднять или опустить его».
«Затем они сказали: «Нам нужно вернуться в Бирмингем», - и попытались уйти, - продолжает свой рассказ Анселл. - Они попросили меня расписаться в доставке, но я отказался. У нас случился спор по этому поводу, а потом они предложили мне срезать перила, чтобы достать диван. Это совершенно новый дом, который мы только что купили за полмиллиона, а теперь мне придется его ремонтировать».
Мебельная компания, в свою очередь, ответила, что заказанный диван обошелся Анселлу в 1129,45 фунтов стерлингов (около 120 000 рублей), включая стоимость доставки, и что два водителя-доставщика предупредили Анселла, что будет «очень сложно поднять диван на второй этаж, не причинив никакого ущерба ни дивану, ни недвижимости».
По утверждению компании, водитель доставки сказал, что Анселл согласился на связанный с этим риск, что четко указано в договоре. Как говорят мебельщики, их «ответственность заканчивается, когда мебель достигает порога дома», но они «стараются помочь доставить мебель в комнату по выбору на риск владельца».
Тем не мнеее, компания согласилась «объективно признать, что нашей командой доставки был нанесен ущерб как дивану, так и вашему имуществу». Фирма пообещала предоставить г-ну Анселлу новый диван без дополнительной оплаты, при этом команда доставки принесет ему личные извинения. Компания также пообещала оплатить любой ущерб, причиненный имуществу. Однако в следующий раз, предупреждают мебельщики, они смогут предложить Анселлу только доставку до порога.
По утверждению компании, водитель доставки сказал, что Анселл согласился на связанный с этим риск, что четко указано в договоре. Как говорят мебельщики, их «ответственность заканчивается, когда мебель достигает порога дома», но они «стараются помочь доставить мебель в комнату по выбору на риск владельца».
Тем не мнеее, компания согласилась «объективно признать, что нашей командой доставки был нанесен ущерб как дивану, так и вашему имуществу». Фирма пообещала предоставить г-ну Анселлу новый диван без дополнительной оплаты, при этом команда доставки принесет ему личные извинения. Компания также пообещала оплатить любой ущерб, причиненный имуществу. Однако в следующий раз, предупреждают мебельщики, они смогут предложить Анселлу только доставку до порога.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Новости партнёров
Диван никак не хотел протискиваться через дверной проем.
Хозяин изнутри квартиры долго пыхтел, пыхтел, потом говорит:
- Нет, так мы его не вынесем...
И услышал из-за дивана голос:
- Так, а мы что, его выносим?!..
Но лестница все таки узковата- явно не ГОСТ
Вроде в Европе всегда так поднимали мебель, минуя узкие лестницы, не?
Заказали бы в икее и сидели бы, собирали потихоньку!
а теперь вонь поднимает