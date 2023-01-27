Неудачный переезд: грузчики намертво заперли лестницу диваном

Мебельная компания, в свою очередь, ответила, что заказанный диван обошелся Анселлу в 1129,45 фунтов стерлингов (около 120 000 рублей), включая стоимость доставки, и что два водителя-доставщика предупредили Анселла, что будет «очень сложно поднять диван на второй этаж, не причинив никакого ущерба ни дивану, ни недвижимости».

По утверждению компании, водитель доставки сказал, что Анселл согласился на связанный с этим риск, что четко указано в договоре. Как говорят мебельщики, их «ответственность заканчивается, когда мебель достигает порога дома», но они «стараются помочь доставить мебель в комнату по выбору на риск владельца».

Тем не мнеее, компания согласилась «объективно признать, что нашей командой доставки был нанесен ущерб как дивану, так и вашему имуществу». Фирма пообещала предоставить г-ну Анселлу новый диван без дополнительной оплаты, при этом команда доставки принесет ему личные извинения. Компания также пообещала оплатить любой ущерб, причиненный имуществу. Однако в следующий раз, предупреждают мебельщики, они смогут предложить Анселлу только доставку до порога.