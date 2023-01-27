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Неудачный переезд: грузчики намертво заперли лестницу диваном

Неудачный переезд: грузчики намертво заперли лестницу диваном

Автор:
27 января 2023 12:04
Сообщество : Истории
Метки: грузчики   доставка   забавно   история   нежданная баррикада   переезд   скандал   удивительное рядом   
1630
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Разъяренный британский домовладелец опозорил на весь интернет мебельную компанию за неудачную доставку. По его словам, грузчики не только сумели поднять диван на второй этаж, но и намертво заблокировали им узкую лестницу.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: грузчики   доставка   забавно   история   нежданная баррикада   переезд   скандал   удивительное рядом   
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16  комментариев
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3k
americos 42 минуты назад
Одному мужику нужно было вынести диван из квартиры. Он позвонил своему другу с просьбой помочь. Тот приехал уже тогда, когда диван был в дверях. И стал помогать - со стороны лестничной клетки.
Диван никак не хотел протискиваться через дверной проем.
Хозяин изнутри квартиры долго пыхтел, пыхтел, потом говорит:
- Нет, так мы его не вынесем...
И услышал из-за дивана голос:
- Так, а мы что, его выносим?!..
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5k
sos1960sos 3 минуты назад
Следующий заказ на доставку - деревянная скульптура для холла второго этажа. Ждём новых приключений...
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6k
Leo Sun 15 минут назад

Ссылка youtu.be
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4k
Евгений Д Полчаса назад
Мне кажется что если его повернуть на бок- то он несколько уже и мог бы и пролезть.
Но лестница все таки узковата- явно не ГОСТ
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3k
Leonid Полчаса назад
Этот диван я за 46 тыс брал в магазине... лошара
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25k
Serg2001 38 минут назад
Впихнуть невпихуемое... Так вот как это выглядит!...)
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688
Kra 41 минуту назад
а как же "лебедка" снаружи дома над окном?
Вроде в Европе всегда так поднимали мебель, минуя узкие лестницы, не?
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29k
koleos72 41 минуту назад
Шмара в ботфортах как будто из девяностых выпала! Да и чмо в лосинах от туда же!.
Заказали бы в икее и сидели бы, собирали потихоньку!
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2
Макс koleos72 15 минут назад
даже собака угарает
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8k
Фельдъегерь 44 минуты назад
чувак просто не умеет покупать вещи по размеру
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960
Шурман Час назад
Вот для этого и существует лифт сервис .
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