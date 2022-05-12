Артемию Лебедеву грозит до 5 лет тюрьмы за «реабилитацию нацизма»

Он сделал спорный пост о начале Второй мировой войны и теперь его могут привлечь за искажение исторических фактов об СССР.
На 9 мая Артемий Лебедев разместил пост о Второй мировой. Позже струхнул и удалил его, но публикацию заметили. А написал он вот что:
«Для начала надо спросить - а кто войну начал? Вторая мировая война, о чём в нашей школе не торопятся рассказывать, началась в 1939 году с того, что Германия и СССР напали на Польшу. Потом СССР напал на Финляндию. А потом уже Германия напала на СССР. В этот момент началась «Великая отечественная война». Параллельно в мире начался п…ец - в войне участвовали почти все страны».
Вот такой винегрет в голове у известного блогера, дизайнера и вообще «таланта».
На пост обратила внимание Екатерина Мизулина - та, кто руководит «Лигой безопасного интернета». И началось разбирательство.
«В смысле? Очень сложно понять, откуда берутся такого рода искажения истории. Это и есть самая настоящая реабилитация нацизма… Лига безопасного интернета» будет добиваться привлечения его к ответственности за публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и реабилитацию нацизма».
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До этого против Лебедева ввёл санкции Зеленский: ему было запрещено пользоваться активами на Украине и выводить капитал за рубеж из незалежной в течение 5 лет. На это Артемий ответил следующее: «Зая, теперь я могу спать спокойно». Непонятно, кого он тогда назвал «Заей» - Зеленского или кого-то ещё, но больше ничего не написал.
Нынешнюю ситуацию с постом на 9 мая Лебедев пока никак не прокомментировал.
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АНТИФИШКИ
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И кстати, фанатам и прочим сотворяющим себе кумира - если человек знаменит, боксёр, танцор, певец, актёр итд - это ещё не значит что он умный, и его высказывания имеют какой то вес. Просто человек знаменит, благодаря деньгам, или связям или таланту в оперделённой области - но смотреть ему в рот и чтить его аки мудреца, ну это ж полный бред.
Такой же бред, когда в думе заседают боксёры, певцы, спортсмены, чьи-то 30 летние сынки и подстилки и прочие люди, которые живут совсем не так как обычный народ и в целом обитают в своей реальности, понятия не имея, как управляется государство, как пишутся законы и как работает экономика.