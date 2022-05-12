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Артемию Лебедеву грозит до 5 лет тюрьмы за «реабилитацию нацизма»

Артемию Лебедеву грозит до 5 лет тюрьмы за «реабилитацию нацизма»

Автор:
12 мая 2022 17:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 9 мая   Артемий Лебедев   Екатерина Мизулина   блогер   дизайнер   лига безопасного интернета   пост   публикация   
6350
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Он сделал спорный пост о начале Второй мировой войны и теперь его могут привлечь за искажение исторических фактов об СССР.

На 9 мая Артемий Лебедев разместил пост о Второй мировой. Позже струхнул и удалил его, но публикацию заметили. А написал он вот что:

«Для начала надо спросить - а кто войну начал? Вторая мировая война, о чём в нашей школе не торопятся рассказывать, началась в 1939 году с того, что Германия и СССР напали на Польшу. Потом СССР напал на Финляндию. А потом уже Германия напала на СССР. В этот момент началась «Великая отечественная война». Параллельно в мире начался п…ец - в войне участвовали почти все страны».

Вот такой винегрет в голове у известного блогера, дизайнера и вообще «таланта».

На пост обратила внимание Екатерина Мизулина - та, кто руководит «Лигой безопасного интернета». И началось разбирательство.

«В смысле? Очень сложно понять, откуда берутся такого рода искажения истории. Это и есть самая настоящая реабилитация нацизма… Лига безопасного интернета» будет добиваться привлечения его к ответственности за публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и реабилитацию нацизма».

До этого против Лебедева ввёл санкции Зеленский: ему было запрещено пользоваться активами на Украине и выводить капитал за рубеж из незалежной в течение 5 лет. На это Артемий ответил следующее: «Зая, теперь я могу спать спокойно». Непонятно, кого он тогда назвал «Заей» - Зеленского или кого-то ещё, но больше ничего не написал.

Нынешнюю ситуацию с постом на 9 мая Лебедев пока никак не прокомментировал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 9 мая   Артемий Лебедев   Екатерина Мизулина   блогер   дизайнер   лига безопасного интернета   пост   публикация   
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92  комментария
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2k
RALEXXX 4 часа назад
Почитал его пост. И что там неправильного? Где "искажение исторических фактов"?
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888
ezh28 21 минуту назад
Дегенерат
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19k
babuby 53 минуты назад
Ну теперь по классике: Подождать когда свалит за границу, потом выписать ему повестку, а потом и в розыск объявить.
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210
Дементий Мурзич 54 минуты назад
Простите а, что это за мажор? Говорят,какой-то супер-трупер визажист-охренист-педарист? Вот,только что пояснили, что он ...-дизайнер.....:-) Решил уточнить, так в чём он крут,это-о-оо-т хрюююн дизайнер:-оказывается в период "князя Лужка",отдизайнил буковку "М" на московском метро....:-))))))Таких "дзайнеров" в любом пивбаре в голодный год за три колючки на выбор.
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−33
Vitalie Popescu Час назад
А ведь он ПРАВ!
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5
Gigantes Час назад
Козлина ты Артемида
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1k
sava Час назад
откуда берутся искажения истории как раз-таки понятно, источников полно и уж версий, точно больше одной. а вот откуда столько финансов на столь изысканный и каждый день новый "лук" ? А, Екатерина?
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−19
Евгений 2 часа назад
И что не правильно в том что он написал? Договор Рибентров-Молотов задокументирован и занесен в учебники истории. Война с Финляндией, в которой СССР проиграл, то же.
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1k
Довер Иванович 2 часа назад
Да оно так и было в принципе, насчет Польши и Финляндии. Екатерине Мизулиной наверное немного самой ознакомится с историей.
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7k
Александр 2 часа назад
А наших киноделов, делающих спорные фильмы на наши налоги и не то что искажающих историю СССР, а откровенно срущих на нее накажут? А Мединского, который на это деньги выдавал долгие годы? Или у нас избирательно-показательное правосудие?
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669
Иванов Петров Сидоров 2 часа назад
Да он всегда был мудаком как человек и как дизайнер. Только по одним его работам по оформлению московского транспорта можно сделать вывод, что он мудак. Нарубил бабла, а сделал говно.
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2k
Дмитрий Круглов 2 часа назад
А что он башку себе разрисовывает? Ему рисовать негде?
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0
Vladimir 2 часа назад
Какой же шлак в голове у комментаторов. Прежде чем писать х...ню про Тёму, сами почитайте историю. Наберите "Россия Польша 1939". Тема просто указал последовательность. Причины могут быть разные, и они были объективные, и их не надо стесняться. А дочь Мизулиной, самоназначенная интернет полицейская, занимающаяся хренью, получила новый хайп и цитирование в СМИ. Всем добра.
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1k
Andrei Srednjakov 3 часа назад
Посадить непременно. В камеру дать книги по истории. Почитал - тогда на прогулку. Перед выпуском - экзамен. Не сдал - ещё почитать на досуге.
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425
Олег Квирулянт 3 часа назад
Именно что винегрет. Такую кучу малу вывалить.. он туалет с интернетом перепутал?
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4k
Алексей 3 часа назад
какие же они тупые....Не трожьте Тёму....он самы адекватный блогер которого только можно представить....
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5
Gigantes Алексей 2 часа назад
Петух он расписной Тёма твой)))
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210
Дементий Мурзич Алексей 51 минуту назад
Простите где представить? Такого блю..хера можно представить только в привокзальном туалете за непристойным поведением.
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171
Artem 3 часа назад
петух крашеный
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37k
Example 6.2.6 3 часа назад
Да ничего ему не будет. Свой человек жеж. Столько денег с ним мэрия Москвы попилила на всяких абсурдных заказах на бестендерной основе.
И кстати, фанатам и прочим сотворяющим себе кумира - если человек знаменит, боксёр, танцор, певец, актёр итд - это ещё не значит что он умный, и его высказывания имеют какой то вес. Просто человек знаменит, благодаря деньгам, или связям или таланту в оперделённой области - но смотреть ему в рот и чтить его аки мудреца, ну это ж полный бред.
Такой же бред, когда в думе заседают боксёры, певцы, спортсмены, чьи-то 30 летние сынки и подстилки и прочие люди, которые живут совсем не так как обычный народ и в целом обитают в своей реальности, понятия не имея, как управляется государство, как пишутся законы и как работает экономика.
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2k
Ослик Иа на позитиве 3 часа назад
Здесь не столько "реабилитация" со стороны Лебедева, сколько "инкарнация" со стороны "Лиги безопасности интернета" и госпожи Мизулиной... Боже - куда катимся.
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69
Jurgen 3 часа назад
Нас в советских учебниках учили , что 2 мировая началась в сентябре 1939 с нападеня Германии на Польшу, а СССР спасая братских белорусов и украинцев занял восточные земли Польши . Сейча учат, что другая дата ?
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19
Филя Филимонов 3 часа назад
Ну вот не могу уразуметь,видать слаб я мозгой.Почему как блохер,так обязательно проститутка?
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−4
Lutic Филя Филимонов 3 часа назад
видать слаб
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