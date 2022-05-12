Артемию Лебедеву грозит до 5 лет тюрьмы за «реабилитацию нацизма»

«Для начала надо спросить - а кто войну начал? Вторая мировая война, о чём в нашей школе не торопятся рассказывать, началась в 1939 году с того, что Германия и СССР напали на Польшу. Потом СССР напал на Финляндию. А потом уже Германия напала на СССР. В этот момент началась «Великая отечественная война». Параллельно в мире начался п…ец - в войне участвовали почти все страны».

Вот такой винегрет в голове у известного блогера, дизайнера и вообще «таланта».

На пост обратила внимание Екатерина Мизулина - та, кто руководит «Лигой безопасного интернета». И началось разбирательство.