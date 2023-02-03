Занимательные факты о животных, о которых забыли рассказать в школе

У амазонских лягушек Rhinella proboscidea численность самцов в 10 раз превышает численность самок. Во время брачного сезона самцы, сражаясь за самок, формируются довольно крупные клубки, из-за массы которых самки иногда тонут. Некоторых самцов этот факт не останавливает — вместо того чтобы сражаться за живых, они извлекают яйца из тел уже погибших самок и оплодотворяют их. Биологи назвали такое поведение "функциональной некрофилией".