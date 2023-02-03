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Занимательные факты о животных, о которых забыли рассказать в школе

Занимательные факты о животных, о которых забыли рассказать в школе

Автор:
03 февраля 2023 15:06
Сообщество : Животные
Метки: животные   занимательные факты   интересные факты   факты   факты о животных   факты о растениях   
3791
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А вы знали, что вирусы могут быть пищей для некоторых одноклеточных, а глаза у сов не вращаются в глазницах? Интересный факт о странном австралийском эндемике. Плюс коротко о "функциональной некрофилии" в животном мире.

Некоторые акулы обладают необычной способностью — они способны выворачивать свой желудок через рот наизнанку. Биологи полагают, что таким образом акулы избавляются от инородных непереваренных предметов и даже паразитов.

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Пауки вида Evarcha culicivora предпочитают питаться кровью позвоночных. Но фишка пауков в том, что кровь добывают весьма необычным способом. Пауки Evarcha culicivora специализируются на охоте на самок малярийных комаров, отдыхающих после успешного кровососания.

У амазонских лягушек Rhinella proboscidea численность самцов в 10 раз превышает численность самок. Во время брачного сезона самцы, сражаясь за самок, формируются довольно крупные клубки, из-за массы которых самки иногда тонут. Некоторых самцов этот факт не останавливает — вместо того чтобы сражаться за живых, они извлекают яйца из тел уже погибших самок и оплодотворяют их. Биологи назвали такое поведение "функциональной некрофилией".

Гусеницы бабочки Uraba lugens не спешат избавляться от старого покрова во время линьки, накапливая старые головные капсулы наверху "новой головы". По числу "старых голов" можно подсчитать, сколько раз гусеница линяла.

Эндемик Австралии Ризантелла Гарднера всецело зависит от термитов. Его особенность состоит в том, что все жизненные стадии растение проводит под землёй или в термитниках. Опылением данного растения также занимаются термиты.

Адаптация к ночному образу жизни обеспечила совам слишком большие глаза. Интересно то, что глаза у сов не сферические, а трубчатые, вследствие чего совы не способны вращать глазами. Вместо этого они умеют быстро и практически бесшумно поворачивать голову на угол до 250°-270°.

Оказывается, что вирусы могут служить пищей для инфузорий. Группа исследователей из Университета Небраски в Линкольне провела эксперименты и выяснила, что инфузория Halteria не только снижает количество вируса в растворе, но и активно размножается в присутствии вируса. Кстати, не все инфузории способны питаться вирусами.

На острове Сулавеси обнаружен представитель семейства грызунов, который не умеет грызть. Землеройковая крыса Paucidentomys vermidax в результате эволюционного отбора полностью утратила коренные зубы, а её основной рацион состоит из дождевых червей.

Сальпы (небольшие хордовое животные) передвигаются в воде при помощи реактивной тяги.


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Метки: животные   занимательные факты   интересные факты   факты   факты о животных   факты о растениях   
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16k
Alex 2 часа назад
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4
Майк Вазовски Час назад
ммм... интересно интересно....ммм дада
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5k
heta Час назад
Я два раза не повторяю!
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5k
Terminator Час назад
А текст два раза приведен для тупых?
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2
Евгений Курлыкин Terminator 57 минут назад
для аффтара)
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1k
rustemmedved Час назад
Интересненько. Только зачем нам два раза все объяснять? Интересненько. Только зачем нам два раза все объяснять?
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26
dUb Час назад
Сова может повернуть голову на 270 градусов....
Любому жаворонку, который попытается её разбудить.
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14
Петр Герус Час назад
Я, когда головой кручу то шум пипец стоит вокруг, все пугаются аж)) Не то, что сова
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1k
Lexx Час назад
Сова поворачивает голову максимально на 135 в каждую сторону, суммарно 270. Когда начинает вертеть резко, создаётся иллюзия, что башка у неё вертится на все 360. Вроде так. Про это ещё в "Юном Натуралисте" писали.
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20k
nobody® Час назад
Комментарий к фото
Это не те некоторые акулы, у которых в желудке находили автомобильные номера.
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15k
Patmaz Час назад
Почему текст повторяется? Не понимаю.
Почему текст повторяется? Не понимаю.
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Родился вопрос, - почему противовирусные до сих пор делают не из инфузорий?
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