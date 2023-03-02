Блюз-рок гитарист и вокалист Норман Джеффри «Джефф» Хили (Хейли, как вариант) родился 25 марта 1966 года в Торонто (Онтарио, Канада).

С самых первых дней судьба не была благосклонна к Джеффу. Сразу после рождения от него отказались родители, и он был усыновлён супружеской парой. Но на этом беды малыша не закончились — в 8 месяцев он потерял зрение из-за редкой раковой опухоли ретинобластомы. Его глазные яблоки были удалены и всю оставшуюся жизнь Хили носил протезы.

Пик популярности музыканта пришёлся на 1980-е — 1990-е гг.

А началось всё в 1969 году, когда 3-летнему Джеффу подарили на Рождество гитару. Подарок оказался не бесполезен — уже через пару лет мальчик развлекал родных, переигрывая на ней популярные мелодии. Его игра была необычной. И не только потому, что он был слепым, а ещё и потому, что Джефф играл на гитаре, как на гуслях — держа инструмент горизонтально на коленях и перебирая пальцами и постукивая по струнам, методом тэппинга, фактически заново им изобретённым.