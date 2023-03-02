15 лет назад не стало Джеффа Хили
Блюз-рок гитарист и вокалист Норман Джеффри «Джефф» Хили (Хейли, как вариант) родился 25 марта 1966 года в Торонто (Онтарио, Канада).
С самых первых дней судьба не была благосклонна к Джеффу. Сразу после рождения от него отказались родители, и он был усыновлён супружеской парой. Но на этом беды малыша не закончились — в 8 месяцев он потерял зрение из-за редкой раковой опухоли ретинобластомы. Его глазные яблоки были удалены и всю оставшуюся жизнь Хили носил протезы.
Пик популярности музыканта пришёлся на 1980-е — 1990-е гг.
А началось всё в 1969 году, когда 3-летнему Джеффу подарили на Рождество гитару. Подарок оказался не бесполезен — уже через пару лет мальчик развлекал родных, переигрывая на ней популярные мелодии. Его игра была необычной. И не только потому, что он был слепым, а ещё и потому, что Джефф играл на гитаре, как на гуслях — держа инструмент горизонтально на коленях и перебирая пальцами и постукивая по струнам, методом тэппинга, фактически заново им изобретённым.
Всё своё детство Хили посещал спецшколу для слепых в городе Брэнфорде, где сумел освоить и ещё несколько музыкальных инструментов. А с 6 лет Джефф начал ещё и петь. Круг его музыкальных интересов был очень широк — джаз, регги, хард-рок, блюз... И уже в 9-летнем возрасте он стал известен всей Канаде после выступления на телешоу.
Затем Джефф учился в коллегиальном (дающем лишь среднее образование) институте Этобайкока (Онтарио). А в 16 лет уже собрал свою собственную группу под названием Blue Direction. Команда исполняла блюз, а Джефф выступал в качестве вокалиста и импровизировал с джазовыми стандартами и регги.
Талант и упорство Хили не остались без внимания. Однажды, 19-летнего музыканта заметил знаменитый канадский блюз-гитарист Альберт Коллинз. Он так проникся игрой Джеффа, что сразу же предложил ему сыграть несколько блюзовых композиций на одном из своих выступлений.
Коллинз был настолько впечатлён молодым слепым гитаристом, что попросил его ещё раз сыграть с ним и с ещё одной легендой блюза — Стивом Рэйем Воэном. Воэн, ставший позже близким другом Джеффа, считал, что «Хили произведёт революцию в технике игры на гитаре».
И уже достигнув достаточного уровня мастерства, Джефф в 1985 году основал группу Jeff Healey Band. Своих будущих коллег по группе — басиста Джо Рокмэна и барабанщика Тома Стефена — он встретил в торонтском клубе «Grossman`s Tavern».
А в 1986 году известный американский блюз-гитарист Би Би Кинг пригласил Хили выступить вместе с ним на Ванкуверском музыкальном фестивале/Vancouver International Jazz Festival (Британская Колумбия, Канада).
После того, как Джефф был признан такими мастерами жанра, осталось только покорить публику.
JHB около 2-х лет выступал в Канаде. За это время музыканты записали несколько синглов и основали собственный рекорд-лейбл «Forte Records». А вскоре подписали контракт и с крупным лейблом «Arista Records», напрямую связанным с «BMG Music Canada Inc».
Дебютный альбом JHB «See the Light» (1988) сразу привлёк внимание к молодой блюз-рок группе. На диске слушателям был представлен задиристый блюз-рок, чередующийся с мягкими балладными композициями. Каждая песня альбома завораживала открытостью и чувственностью.
Кстати, не зря альбом был назван именно так – «Видеть свет». Видимо, музыкант, живущий в абсолютной темноте, не только видел божественный свет внутри себя, но и мог передать это ощущение тысячам слушателей.
Смелые каверы знаменитых ZZ Top и Фредди Кинга помогли группе оказаться в строках музыкальных чартов Канады. Альбом ожидал грандиозный успех —300 тыс. проданных копий в Канаде и «платина» в США. Пластинка даже была номинирована на звание «Альбома года» основной канадской музыкальной премии «Juno Awards». А выпущенная синглом песня с этого альбома «Angel Eyes» достигла 5-го места в североамериканском «Billboard Hot-100», а сам Хили был номинирован вместе с супер-гитаристом Карлосом Сантаной на звание «лучший инструменталист».
Весь следующий год Джефф сотоварищи красовались на обложках практически всех музыкальных журналов и получили множество наград. С клубных площадок JHВ перебралась на стадионы.
А в 1989 году произошло и ещё одно заметное событие в жизни группы — участие в съёмках фильма «Road House»/«Дом у дороги» («Придорожное заведение»). Главного героя — «отставного» вышибалу, который наведывается в провинцию в штате Миссури — сыграл Патрик Суэйзи, а музыканты исполнили роли самих себя, то есть группу, играющую по ночам в клубе с сомнительной публикой.
Боевик, полный экшна, был снят режиссёром Роуди Херрингтоном. Суэйзи не умел играть блюз, а Хили был на тот момент одним из лучших блюзовых гитаристов, но не был кинозвездой. Однако «Дом у дороги» объединил их таланты на одном экране. А блюз, эмоционально исполняемый Джеффом, как нельзя лучше подходил к эффектным разборкам, с завидной регулярностью происходящим в кадре.
По стечению обстоятельств, после того как группа Хили заключила контракт с «Arista Records», музыканты отправили американскому предпринимателю, соучредителю звукозаписывающей компании «Interscope Records» Джимми Айовину клип на «See the Light» в надежде, что он захочет продюсировать их дебютный альбом. И примерно в то же время Айовин получил сценарий «Road House», саундтрек к которому он как раз собирался продюсировать.
Хили вспоминал: «Джимми нашёл примерно на 8-ой странице сценария описание блюз-рок группы с молодым слепым гитаристом. Мы думали, что это простое совпадение, пока не узнали, что это действительно было вдохновлено нами! Таким образом, все решили, что было бы неплохо включить в фильм ту же группу, которая и использовалась в качестве модели сценария…»
Джефф и его команда записывают для фильма несколько саундтреков, в том числе кавер-версию знаменитой песни «Roadhouse Blues» группы The Doors. Не обошлось, кстати, в фильме и без участия американской группы Cruzados (записывавшейся ранее вместе с JHB на «Arista Records») и её солиста Тито Ларривы, который сыграл в фильме и одну из второстепенных ролей.
Что самое интересное, кинокартина была выдвинута затем аж на 4 номинации «Золотая малина»/Golden Raspberry Award, включая «Худший фильм»! Но бюджет $15 млн. смогла окупить вдвойне.
В дальнейшем JHB записывает несколько студийных альбомов. В качестве треков на них были как песни сочинения Хили, так и кавер-версии проверенных временем рок-хитов.
В 1990 году группа, разросшаяся до 6 участников, выпустила 2-ой альбом, «Hell To Pay». Музыкальный талант Хили проявился в обработке чужих песен, но на диске было много и его собственных отличных композиций, в том числе «Highway Of Dreams» и «Full Circle», сыгранных с завораживающей энергетикой.
К записи пластинки были привлечены такие звёзды, как Марк Нопфлер, Джефф Линн, Пол Шаффер и Джордж Харрисон, чей кавер «While My Guitar Gently Weeps» попал и на альбом, и появился в виде сингла. Версия эта получилась довольно тяжёлой, но не потеряла своей изначальной нежности и эмоциональности.
Сам же альбом получился менее блюзовым, чем дебютный, и дошёл в чартах только до 27-го места. И в США диск так же имел меньший, чем его предшественник, успех, но, тем не менее, разошёлся по всему миру в количестве 2 млн. экземпляров!
Следующий релиз — «Feel This» — состоялся в 1992 году. На этот раз классический блюз-рок был обильно разбавлен балладами, а кое-где попадались даже и рэповые элементы.
Последовали очередные гастроли, из которых особо выделялись совместный тур с Bon Jovi и выступление на разогреве у самих Rolling Stones.
Немного отдохнув от концертов и гастролей, участники JHВ решили отдать должное своим корням и записали альбом «Cover To Cover» с обработкой старых своих обработок.
Европейское издание CD содержало на 4 трека больше, нежели американское. На диске музыканты представили только каверы с чужих композиций, среди которых были вещи таких культовых исполнителей, как Джимми Хендрикс, Вилли Диксон, Рэнди Калифорния, Роберт Джонсон, Джон Фогерти. Альбом получился необыкновенно разнообразным. В нём можно было услышать и акустический блюз, и хард-рок. Настоящими шедеврами стали такие вещи, как «Shapes Of Things», «Angel», «Stuck In The Middle With You» и «Communication Breakdown» от Led Zeppelin.
Пока альбом поднимался в чартах, музыканты поучаствовали в создании пары саундтреков. «Cover To Cover» принёс группе много наград, в том числе 2 номинации на «Grammy» (песня «Hideaway»).
После этого JHВ ушли с «Arista Records», полагая, что давно уже пора позволить себе небольшой отдых. Правда, период этот затянулся на целых 5 лет, но зато у Джеффа, Джо и Тома было более чем достаточно времени на подготовку своего 5-го альбома.
Поклонники уже потеряли всякое терпение, когда в 2000 году альбом «Get Me Some» вышел на независимом лейбле «Eagle Records». Композиции с него были представлены на суд слушателей 21 марта 2000 года в «Indian Motorcycle Club» в Торонто. На нём музыканты продолжили стилистическую линию «Hell To Pay», сыграв яркую гитарную музыку. «Get Me Some» практически весь был посвящён любовной тематике, в нём было много баллад, но были и фирменные «забойные» композиции, в которых Хили экспериментировал не только со звуком, но и с собственной гитарной техникой.
В 2000-е гг. Хили вдруг концентрируется на другом музыкальном жанре — джазе, сотрудничая со многими известными джазменами. Незрячий музыкант не покладая рук совершенствовал свой талант. Он самостоятельно освоил трубу и примкнул к джазовому бэнду Jazz Wizards, где выступал и как гитарист, и как исполнитель на духовых.
И в 2002 году Джефф выпустил альбом «Among Friends», а в 2004 году — «Adventures in Jazzland» — великолепные стилизации под джаз 1930-х гг.
Одновременно музыкант вёл на радио программу «My Kind of Jazz», в которой звучали композиции из его собственной уникальной коллекции винтажных граммофонных пластинок.
Но не забывает Джефф и о рок-музыке. Музыкант много гастролирует, играя на одной сцене с Б.Б.Кингом, Эриком Клэптоном, ZZ Top, The Allman Brothers и многими другими. А Джордж Харрисон и Джефф Линн помогают ему в записи кавера песни «While My Guitar Gently Weeps».
Хили часто давал концерты в США и Канаде. В самый разгар одних из гастролей он узнал, что болен саркомой ног, а также раком лёгких. По воспоминаниям одного из его коллег, басиста Алека Фрейзера, гитарист часто выглядел очень уставшим и подавленным. Но как только он выходил на сцену, всё резко менялось: Джефф дарил отличное настроение и музыкантам, и зрителям. Такие моменты вдохновляли гитариста, и он выступал так, как будто был полностью здоров.
Вставляя между песнями забавные реплики и подкалывая участников шоу, Джефф умел задать тон и поднять настроение, превратив концерт в фееричное действо, на котором некогда было скучать. В конце каждого трека слушатели взрывались овациями и неистовым рёвом, а многие композиции исполняли вместе с Хили. Говоря о своём друге, Фрейзер шутил, что «репертуар Джеффа Хили широк, как река Миссисипи».
В 2006 году Хили участвует в записи юбилейного альбома Иэна Гиллана «Gillan's Inn». А затем приступает к записи своего очередного блюз-рокового альбома, завершить который ему, к сожалению, будет уже не суждено. За последние годы блюзмен прошёл несколько курсов химиотерапии, ему удалили саркому и опухоль в лёгких, но это не помогло...
2 марта 2008 года, спустя месяц после своего последнего концерта, Джеффри Хили скончался в медицинском центре Св. Иосифа/Joseph's Health Centre Торонто, не дожив чуть меньше 3-х недель до своего 42-летия, и 9-и дней до выхода своего нового альбома. Похоронен музыкант на кладбище родного города. У него остались жена, сын 13-и лет и 3-летняя дочь.
Искренний альбом «Mess of Blues», в котором он отдал дань уважения уже не только своим кумирам, но и музыкантам, игравшим с ним на протяжении всего его творческого пути, Джефф записал и свёл совсем незадолго до смерти.
Посмертно была выпущена и пластинка под названием «Songs from the Road». В неё вошли все последние концертные композиции Хили. Автором выпуска альбома стал Фрейзер. В него были включены лучшие фрагменты с одного из крупнейших европейских фестивалей блюзовой музыки «Notodden Blues Festival-2006» (Нотодден, Норвегия), отрывки с гастролей на «Islington Academy» в Лондоне 2007 года, а также с домашних вечеринок в «домашнем» же клубе «Jeff Healey`s Roadhouse».
Даже по 11 композициям «Songs from the Road» становилось понятно, что гитарист мог сделать своим любой трек, который ему понравился. Здесь и интерпретация классики блюза «Stop Breaking Down» Роберта Джонсона, и битловские «Come Together» и «While My Guitar Gently Weeps», и, схожая с роком, «I Think I Love You Too Much» Нопфлера, и баллада Джона Хайэта «Angel Eyes», и, реже звучавшие, «White Room» от Cream, «Whipping Post» The Allman Brothers Band, «Teach Your Children» Грэхэма Нэша, и весёлый рождественский рокабилли-номер Элвиса Пресли «Santa Bring My Baby Back (To Me)»!
А лондонская версия «Hoochie Coochie Man» была любопытна ещё и тем, что на ней вместе с Джеффом выступил его земляк и старинный друг — гитарист Ренди Бэкман (The Guess Who). Музыканты на пару смогли превратить песню в мощный, зажигательный джем. После невероятных «запилов» Бэкмана, поражённый Хили подшучивал над Ренди: «Даже парни родом из Виннипега уже научились играть блюз!»
После выхода этого альбома, наполненного жизненной энергией, силой, юмором, обаянием и вовсе не похожего на эпитафию, вдова музыканта — Кристи — сказала, что семья Джеффа хочет, чтобы гитариста запомнили именно таким — «весёлым, поющим и играющим от всего сердца».
Имя Хили попало в Зал славы рок-н-ролла/Rock and Roll Hall of Fame (Кливленд, Огайо, США), где расположилось между автографами Джимми Хендрикса и Джимми Пейджа.
Джефф своим творчеством сумел открыть слушателям глаза на то, что оптимизм и жажда жизни действительно могут помочь достичь желаемого. Музыканту удалось доказать, что главное в жизни не всегда можно увидеть глазами.
Жизнь слепого музыканта, в душе которого сияет вечный свет — свидетельство великой силы духа и того потока мощнейшей энергии, которые даёт музыка.
4 июня 2011 года один из парков его родного Торонто был переименован в честь великого земляка.
А если последний его альбом «Songs from the Road» сравнивать с прощальной фотографией, то на ней легендарный Джефф Хили сумел бы улыбнуться и подмигнуть своим поклонникам ещё раз.
«Я смотрю на всех вас, вижу любовь, которая спит, пока моя гитара тихо плачет.
Я смотрю на вас всех… Моя гитара всё ещё тихо плачет…» (Д. Хили).
Дискография Д. Хили: «Adrianna/See the Light (Private Press)» (1986), «See the Light» (1988), «Road House Soundtrack» (1989), «Hell to Pay» (1990), «Feel This» (1992), «Cover to Cover» (1995), «Get Me Some» (2000), «Among Friends» (2002), «Live at Healey’s» (2003), «Adventures in Jazzland» (2004), «The Jeff Healey Band Live at Montreux-1999» (2005), «It’s Tight Like That» (2006), «Mess of Blues» (2008), «Songs From The Road» (2009), «Last Call» (2010), «Live At Grossman’s-1994» (2011), «House on fire: The Jeff Healey Band Demos & Rarities» (2013), «Heal My Soul» (2016).
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https://utvamu.livejournal.com/88471.html
https://dzen.ru/a/Xnk5i7XteBIyDEXS
https://rockcult.ru/po/jeff-healey-biography/
https://fuzz-music.com/dzheff-hili-v-filme-dom-u-dorogi/
https://jazzpeople.ru/jazz-in-city/vechera-v-stile-blues-jeff-healey/
http://facecollection.ru/people/dzheff-hili
https://esdra.livejournal.com/161697.html
https://blueson.ru/ispolniteli_bleuza2.php
http://worldelectricguitar.ru/articles/Songs%20_from_the_Road.php
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Я и сам на Фишках про него писал
Спасибо за добротный пост.
Слова прямо слово-в-слово Харрисона.
… I look at you all
See the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
Вот в исполнении друзей и сына Харрисона на памятном концерте