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Я решил немного поиграть с изображениями политиков в Midjourney. Цель была следующая: объединить современного политика и какое-нибудь растение или гриб. Задачка как раз уровня ИИ. Получилось ли нечто смешное? Не мне судить, но Эммануэль Макрон меня порадовал...
1. Ким Чен Ын и мандарин
Первоначально хотел изобразить в качестве мандарина Си Цзиньпиня, но на этого политика стоит строгое ограничение. ИИ никак не хотела креативить что-то, что связано с руководством Китая.
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Как вам креатив от Midjourney? Кто получился лучше всего?
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