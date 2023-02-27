Жесть, да и только: нейросетка Midjourney объединила современных политиков с растениями

Я решил немного поиграть с изображениями политиков в Midjourney. Цель была следующая: объединить современного политика и какое-нибудь растение или гриб. Задачка как раз уровня ИИ. Получилось ли нечто смешное? Не мне судить, но Эммануэль Макрон меня порадовал...