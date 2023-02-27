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Жесть, да и только: нейросетка Midjourney объединила современных политиков с растениями

Жесть, да и только: нейросетка Midjourney объединила современных политиков с растениями

Автор:
27 февраля 2023 10:10
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   ИИ   грибы   политики   политики и овощи   растения   
2629
10

Я решил немного поиграть с изображениями политиков в Midjourney. Цель была следующая: объединить современного политика и какое-нибудь растение или гриб. Задачка как раз уровня ИИ. Получилось ли нечто смешное? Не мне судить, но Эммануэль Макрон меня порадовал...

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Как вам креатив от Midjourney? Кто получился лучше всего?

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Метки: Midjourney   ИИ   грибы   политики   политики и овощи   растения   
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21  комментарий
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3k
капитан Флинт Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
43k
2k
Kom9ipa 41 минуту назад
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Мурчелло 2 часа назад
Извините, не удержался
++++++++
Недержание лечат в другом месте.
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Мурчелло 2 часа назад
Олаф Шольц должен быть ввиде колбасы.
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8k
Copycat 2 часа назад
ну вот это вижу работу нейросети, а когда поговорки рисвоала, видно прям что там очень четко задавали ей задачи
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