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Любитель подкармливать пчёл зимой

Любитель подкармливать пчёл зимой

Автор:
01 марта 2023 09:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   зима   пасека   пчелы   
1357
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Мужчина любит приходить на свою пасеку зимой и подкармливать пчёл. Однако есть один нюанс.

Это какие-то неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   зима   пасека   пчелы   
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11  комментариев
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3k
Александр Полчаса назад
Объясните мне пожалуйста, что это за отношения в семье такие, что для того, чтобы выпить рюмку коньяку, нужно где то прятаться!?
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6k
Компьютер DELL монитором 13 минут назад
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277
ruslan d Полчаса назад
Тоже мне ньюанс
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42k
turyst Полчаса назад
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106
Евген 57 минут назад
А ловко он это придумал.
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2k
· · Час назад
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95
Maikl Час назад
Если переведёт на "трёхразовое питание" сопьётся до весны )))))))
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1k
GoInDown 2 часа назад
Что то редко вы их кормите, так реально сдохнут.
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