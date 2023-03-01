Любитель подкармливать пчёл зимой

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Мужчина любит приходить на свою пасеку зимой и подкармливать пчёл. Однако есть один нюанс.
Это какие-то неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. Присутствует ненормативная лексика.
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