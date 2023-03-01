Особенности жизни в арктической России

Костюм женский: зимняя паница (Шуба из оленьей шкуры), летняя паница (сшита из сукна), пояс, пряжка для пояса, тучейка (сумка), пимы (обувь из меха оленя), современное головное украшение из бисера.

Костюм мужской: малица (зимняя одежда), рубаха маличная (одевается по верх малицы), пояс Ни (на поясе носят нож с ножнами, амулет в виде клыка зверей, костяное шило - им развязывают узелки на упряжке во время морозов, «записная книжка» - деревянная палочка с зарубками, гильзы для патронов, точильный камень в красивом чехле), пимы (меховая обувь), аркан.