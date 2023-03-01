Особенности жизни в арктической России

Ямало-Ненецкий автономный округ - субъект Российской Федерации, который находится в арктической зоне. В состав входят как крупные города, так и малонаселённые. К крупным относятся: Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск. Сегодня мы решили посмотреть, какие особенности жизни в этом округе.
1. Занимаются в основном оленеводством: на животных ездят, употребляют в пищу мясо и используют шкуры
Костюм женский: зимняя паница (Шуба из оленьей шкуры), летняя паница (сшита из сукна), пояс, пряжка для пояса, тучейка (сумка), пимы (обувь из меха оленя), современное головное украшение из бисера.
Костюм мужской: малица (зимняя одежда), рубаха маличная (одевается по верх малицы), пояс Ни (на поясе носят нож с ножнами, амулет в виде клыка зверей, костяное шило - им развязывают узелки на упряжке во время морозов, «записная книжка» - деревянная палочка с зарубками, гильзы для патронов, точильный камень в красивом чехле), пимы (меховая обувь), аркан.
5. Туристы всё чаще приезжают в арктические регионы России, чтобы познакомиться с жизнью местных
7. Во время посещения региона можно узнать много полезной информации о жизни людей из прошлого: в 1970-х, например, на таких вот водных лыжах перемещались в округе
8. На десятки километров в округе раскинулась тундра: всюду видны бескрайние мохово-лишайниковые поля
10. Так как большая часть занимается оленеводством, на территории строятся производственные базы для оленеводов, где можно хранить мясо
11. Самое популярное блюдо - строганина, для неё понадобится свежепойманный сиг, мороз, соль и перец
12. Природных красот в округе предостаточно: это фото сделано на острове Вайгач рядом с живописным каньоном. Правда добираться во многие места нужно на вертолёте
14. Коренные народы - ненцы - живут в чумах. Это сооружение из 30-50 шестов, покрытое двумя слоями оленьих шкур с подстриженной шерстью
А вообще проживают и другие национальности: русские и коми.
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