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Особенности жизни в арктической России

Особенности жизни в арктической России

Автор:
01 марта 2023 08:03
Метки: арктическая россия   жить в россии   заполярье   ненецкий автономный округ   тундра   фото   
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Ямало-Ненецкий автономный округ - субъект Российской Федерации, который находится в арктической зоне. В состав входят как крупные города, так и малонаселённые. К крупным относятся: Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск. Сегодня мы решили посмотреть, какие особенности жизни в этом округе.

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Костюм женский: зимняя паница (Шуба из оленьей шкуры), летняя паница (сшита из сукна), пояс, пряжка для пояса, тучейка (сумка), пимы (обувь из меха оленя), современное головное украшение из бисера.
Костюм мужской: малица (зимняя одежда), рубаха маличная (одевается по верх малицы), пояс Ни (на поясе носят нож с ножнами, амулет в виде клыка зверей, костяное шило - им развязывают узелки на упряжке во время морозов, «записная книжка» - деревянная палочка с зарубками, гильзы для патронов, точильный камень в красивом чехле), пимы (меховая обувь), аркан.

А вообще проживают и другие национальности: русские и коми.


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Метки: арктическая россия   жить в россии   заполярье   ненецкий автономный округ   тундра   фото   
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