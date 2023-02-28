Древний медведь найден оленеводами в Сибири

В ходе таяния вечной мерзлоты на острове Большой Ляховский в Восточной Сибири промерзшая почва обнажила мумию бурого медвея, жившего более 3500 лет назад. Исследователи, занимающиеся изучением вымерших животных, провели вскрытие медведя.

Мумия медведицы, показавшаяся из вечной мерзлоты, была найдена оленеводами в 2020 году. Древний вид сразу получил название "этериканский бурый медведь", потому что мумия была обнаружена к востоку от реки Большой Этерикан.

«Эта находка - целая туша древнего бурого медведя - абсолютно уникальна», — заявил Максим Чепрасов, заведующий лабораторией Лазаревского музея мамонта Северо-Восточного федерального университета в Якутске.



Экстремальные температуры помогли сохранить мягкие ткани медведя, а также остатки его последней еды — птичьих перьев и растений — на 3460 лет. Медведь имеет рост 1,55 метра, его вес - почти 78 килограммов.