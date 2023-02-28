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Древний медведь найден оленеводами в Сибири

Древний медведь найден оленеводами в Сибири

Автор:
28 февраля 2023 18:50
Сообщество : Наука
Метки: бурый медведь   доисторические животные   древняя мумия   исследования   наука   сибирь   ученые   
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В Сибири исследователи нашли прекрасно сохранившуюся мумию древнего медведя возрастом 3500 лет, которой вечная мерзлота позволила остаться практически не тронутой тлением.

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В ходе таяния вечной мерзлоты на острове Большой Ляховский в Восточной Сибири промерзшая почва обнажила мумию бурого медвея, жившего более 3500 лет назад. Исследователи, занимающиеся изучением вымерших животных, провели вскрытие медведя.


Мумия медведицы, показавшаяся из вечной мерзлоты, была найдена оленеводами в 2020 году. Древний вид сразу получил название "этериканский бурый медведь", потому что мумия была обнаружена к востоку от реки Большой Этерикан.


«Эта находка - целая туша древнего бурого медведя - абсолютно уникальна», — заявил Максим Чепрасов, заведующий лабораторией Лазаревского музея мамонта Северо-Восточного федерального университета в Якутске.


Экстремальные температуры помогли сохранить мягкие ткани медведя, а также остатки его последней еды — птичьих перьев и растений — на 3460 лет. Медведь имеет рост 1,55 метра, его вес - почти 78 килограммов.


Сибирские ученые, вскрыв тушу, смогли изучить мозг и внутренние органы медведя, а также провести клеточные, микробиологические, вирусологические и генетические исследования.


«Впервые в руки ученых попала туша с мягкими тканями, что дало нам возможность изучить внутренние органы и мозг, — сказал Чепрасов. - Генетический анализ показал, что медведь по митохондриальной ДНК не отличается от современного медведя с северо-востока России — Якутии и Чукотки».


По словам ученого, медведице, вероятно, было два-три года, когда она умерла от травмы позвоночника. Однако неизвестно, как медведица попала на остров, который сейчас отделен от материка проливом протяженностью 50 километров. Возможно, она пересекла лед или переплыла по морю, но есть и другая версия - в то время остров все еще мог быть частью материка. Ученые продолжают исследования.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бурый медведь   доисторические животные   древняя мумия   исследования   наука   сибирь   ученые   
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10  комментариев
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22k
hebpat Час назад
последняя трапеза птичьи перья и растения, ох, похоже медведь не обдирал птицу и не лакомился перьями, а сожрал птицу со всем наружным и содержимым целиком, просто мясо быстрее переварилось, а вот перья к моменту гибели ещё из медведя не высрались (кстати последнее слово подчеркнулось и предложило вариант "выбрались"), вроде годный вариант, может я его и использую в другом коменте
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8k
Billi_Bons 16 минут назад
Неужели это были перья хохлодактиля? Ужас, это же геноцид старейших живых тварей планеты Земля.
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18k
scorpick Полчаса назад
Вспоминается фильм "Оттепель". Там учёные обнаружили медведя, который пожрал оттаявшего мамонта и сдох. А мамонт сдох от заражения мелкими позвоночными паразитами убийцами... Спойлерить не буду. Прикольный фильмец.
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17k
Алексей Час назад
Выходные будут с шашлыком у очкариков
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2k
Александр Потёмкин Час назад
А кто ей позвоночник сломал? Может, мамонт? Поищите рядом...
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321
Альберт Назыров Час назад
Надеюсь они его хавать не будут.
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Белая Муха

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