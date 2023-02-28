«Лёка-кока»: чем пришлось расплатиться за честность советской Одри Хепбёрн

Славы, успеха, признания и больших денег добиваются единицы. А остальные прозябают, не успев взлететь и стать королевой подиума. Парадоксально, но в случае с российскими манекенщицами создаётся ощущение, что до Водяновой и Пивоваровой у нас в стране красавиц, достойных мирового подиума, не было. Очень даже были. И судьба одной девушки, которую заслуженно сравнивали с Одри Хепбёрн, сложилась не так, как хотелось бы. Но на то были свои причины.