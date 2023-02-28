Атмосфера женского ремонта: эстетика и неожиданные решения

2284
16
В строительной сфере трудится много женщин, но сегодня не о них. В данном посте мы подсмотрим за представительницами слабого пола, которым, за неимением мужского плеча, пришлось окунуться в ремонт. Пост получился наглядным и интересным!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Красивые праздничные прически на средние волосы
- Простые прически на средние волосы
- Коня на скаку, в горящую избу и перебрать двигатель: о женщинах, которые привыкли жить без мужчин
- Только богатые и с зубами: о предпочтениях молоденьких девушек
- Главные богини предновогодних корпоративов этого года
Новости партнёров
В прошлом году ремонт на кухне делал, с помощью перфа и ушм штробил стены. Даже в полной амуниции после этого мероприятия отмокать в ванне приходиться))