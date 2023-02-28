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Атмосфера женского ремонта: эстетика и неожиданные решения

Атмосфера женского ремонта: эстетика и неожиданные решения

Автор:
28 февраля 2023 14:25
Сообщество : Юмор
Метки: без мужиков   девушки   женщины   красота   починила   ремонт   смех   
2284
16

В строительной сфере трудится много женщин, но сегодня не о них. В данном посте мы подсмотрим за представительницами слабого пола, которым, за неимением мужского плеча, пришлось окунуться в ремонт. Пост получился наглядным и интересным!

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Метки: без мужиков   девушки   женщины   красота   починила   ремонт   смех   
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22  комментария
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73k
Viktor Час назад
Странно, что у неё все пальцы на руках!

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xbrat Минуту назад
Пылищи будет....... Хоть бы средства индивидуальной защиты надели!
В прошлом году ремонт на кухне делал, с помощью перфа и ушм штробил стены. Даже в полной амуниции после этого мероприятия отмокать в ванне приходиться))
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Вероника 17 минут назад
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saliamnn 18 минут назад
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turyst 46 минут назад
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turyst 46 минут назад
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sonic24a 50 минут назад
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Павел Плеханов 54 минуты назад
На 10-й фотке абсолютно правильная экипировка для такого инструмента. Там и стружка и пыль. Так что респиратор с очками - самое то.
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Lexx Час назад
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