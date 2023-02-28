Запутанный тест по столицам

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В данном тесте будут столицы государств, которые редко мелькают в новостной ленте. Без ошибок пройти сможет лишь истинный любитель географии.
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