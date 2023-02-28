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Запутанный тест по столицам

Запутанный тест по столицам

Автор:
28 февраля 2023 17:23
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   столицы   тест   тесты по столицам   
2278
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В данном тесте будут столицы государств, которые редко мелькают в новостной ленте. Без ошибок пройти сможет лишь истинный любитель географии.

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Метки: Тесты   географические тесты   география   столицы   тест   тесты по столицам   
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14  комментариев
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127k
Leff Час назад
Для начинающих кто начал изучать географию
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13k
Мистер Фикс 5 минут назад
Камерун и Черногория...
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14k
banzai7 24 минуты назад
Заведу кота и назову его Дивуар. Будет Кот Дивуар.
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22k
Альберт 47 минут назад
Африка подвела
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751
Kra 51 минуту назад
Африка подвела, да... )
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616
Павел 54 минуты назад
Не, геометрия - не моё
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65k
Татьяна Юсова Час назад
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448
Data Tutashija doker 7 минут назад
Именно такая и должна быть. Вам, дуремарам, этого не понять, поскольку зима и ваше основное занятие по ловле пиявок временно отложено...
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