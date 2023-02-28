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Как в Южной Корее нечаянно решили построить самую большую приливную электростанцию в мире

Как в Южной Корее нечаянно решили построить самую большую приливную электростанцию в мире

Автор:
28 февраля 2023 09:57
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Южная Корея   в мире   дамба   стройка   фото   электростанция   
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Дамба на заливе Сихва в Южной Корее была построена в 1994-м году как средство против наводнений, которые вредили сельскому хозяйству. Задачи было две – мелиорация земель в прибрежной зоне и создание резервуара пресной воды для орошения существующих и будущих полей. Однако не всё пошло по плану.

Через некоторое время после появления дамбы стало понятно, что удерживаемая вода слишком активно загрязняется – для того же сельского хозяйства она быстро стала непригодной. А вот с "освоением новых земель", отнятых у воды, всё шло неплохо – площадь самого залива (от берега до дамбы) уменьшилась с 43 до 30 квадратных километров.

В 2011-м году дамба – ну раз уж такое дело, то не пропадать же добру – была использована для строительства крупнейшей в мире приливной электростанции мощностью 254 МВт.

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Залив Сихва имеет довольно большую площадь и небольшую глубину, так что что Жёлтое море, к которому он относится, обеспечивает довольно сильные приливы.

Высота прилива здесь составляет от 5 до 7,8 метра в зависимости от времени года. Постройка электростанции была призвана убить сразу двух зайцев: собственно, вырабатывать электричество и помогать очищению озера – благодаря открытому таким образом протоку воды.

Интересно, что корейцы остановились на довольно неэффективной схеме использования исключительно энергии приливов. То есть когда вода прибывает, турбины крутятся и электричество вырабатывается. На большинстве ПЭС уходящая от берега вода тоже "служит на благо человека", но в данном случае она уходит "просто так".

Усиливать водообмен с помощью "дырки в дамбе" начали ещё в 1997-м году – то есть именно проделав в заграждении специальный канал, через который вода могла переливаться туда-обратно. В эту дыру, собственно, и были позже поставлены турбины ПЭС.

А вот слив воды обратно в море как раз позволяет решать экологические проблемы. Пишут, что с каждым циклом (видимо имеется ввиду прилив-отлив) в заливе обновляется около четверти объёма остающейся там воды. Это происходит по той простой причине, что через турбины вливается в залив воды меньше, чем потом выливается "в свободном режиме" – турбины ж ещё крутить надо.

Стоит также отметить, что при строительстве ПЭС заодно создали пару искусственных полуостровов, расширив две оконечности дамбы.

Это на самом деле теперь самые привлекательные для туристов места, поскольку один такой полуостров сразу решили отдать под всякие развлекательные темы.

Сейчас там можно найти большой парк для прогулок, обустроенные набережные, "Лунную обсерваторию", площадки для отдыха, музеи, арт-галереи и т.д. В общем, как раз путешествие на весь день. На работу электростанции, конечно, тоже можно полюбоваться.

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Метки: Южная Корея   в мире   дамба   стройка   фото   электростанция   
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2  комментария
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Дмитрий Полчаса назад
Это шедевр!
"с каждым циклом (видимо имеется ввиду прилив-отлив) в заливе обновляется около четверти объёма остающейся там воды. Это происходит по той простой причине, что через турбины вливается в залив воды меньше, чем потом выливается "в свободном режиме" – турбины ж ещё крутить надо."
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