Как в Южной Корее нечаянно решили построить самую большую приливную электростанцию в мире

Через некоторое время после появления дамбы стало понятно, что удерживаемая вода слишком активно загрязняется – для того же сельского хозяйства она быстро стала непригодной. А вот с "освоением новых земель", отнятых у воды, всё шло неплохо – площадь самого залива (от берега до дамбы) уменьшилась с 43 до 30 квадратных километров.

В 2011-м году дамба – ну раз уж такое дело, то не пропадать же добру – была использована для строительства крупнейшей в мире приливной электростанции мощностью 254 МВт.