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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
27 февраля 2023 22:24
Метки: ретро   тсторя   фото   
675
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Это было сделано для того, чтобы объяснить водителям новые правила дорожного движения, которые вступали в силу с 1 января 1973 года

В «вахтовке», разработанной с учетом производственных возможностей КАвЗа - 24-местный пассажирский отсек был создан с использованием каркаса и кузовных панелей серийного автобуса КАвЗ-685. Эта модификация получила обозначение КАвЗ-49471 и выпускалась с 1981 по январь 1985 года

Небольшие группы этих львов жили в Атласских горах Марокко до середины 1960-х гг. Сегодня является вымершим в дикой природе.

Было получено путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Овца Долли являлась генетической копией овцы — донора клетки.

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Метки: ретро   тсторя   фото   
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12  комментариев
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10k
GROMOZEKA 9 часов назад
Этож Гаврилова!

Ссылка youtu.be
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11k
Алексей 38 минут назад
Павшие??? Автор ты ничего не перепутал? Может уничтоженные ,стертые с лица земли мрази, тем более сс.!!!
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10k
Янус Полуэктович 8 часов назад
Комментарий к фото
автор - ты дебил. причём тут фото Берримор и вот это фраза под ней "Было получено путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Овца Долли являлась генетической копией овцы донора клетки."?
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5k
Frank Borman 8 часов назад
Президент Джордж Буш в ДОТе. Саудовская Аравия, 22 ноября 1990 года

Бушонок, который сам откосил от армии, во время войны, которую он развязал.
Напоминает еще одного клоуна, который тоже откосил от армии, а сейчас является главнокомандующим.
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5k
Hugo_RnD 8 часов назад
задолбали копипастеры - ну неужели сложно прочитать свой пост перед публикацией? Что Курникова с Граф, объясняющие ПДД, что Дрю Бэрримор "Было получено путём пересадки" ...
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52k
dima423 9 часов назад
Комментарий к фото
Курникова хорошенькая была)) Не зря на нее Иглесиас клюнул)
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5k
Котэ 9 часов назад
Лимонов красавчик! Зря он Эдичку написал. Был случайно у Арчила дома в 90хх, в деревне Раздоры, Барвиха. поразили автоматчики на вышках по углам участка, уж не знаю от кого он прятался
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