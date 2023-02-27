Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
Готлиб Ронинсон и Арчил Гомиашвили на съемках фильма «12 стульев». Фото Игорь Гневашев, 1970 год, г. Москва
В конце 1972 года на льду Рижского дворца спорта сделали макет городских транспортных магистралей в масштабе 1:1 с настоящими автомобилями.
Это было сделано для того, чтобы объяснить водителям новые правила дорожного движения, которые вступали в силу с 1 января 1973 года
В советское время при большинстве детских садов существовали "летние дачи"-это когда детишек на все лето вывозили за город, на природу
В «вахтовке», разработанной с учетом производственных возможностей КАвЗа - 24-местный пассажирский отсек был создан с использованием каркаса и кузовных панелей серийного автобуса КАвЗ-685. Эта модификация получила обозначение КАвЗ-49471 и выпускалась с 1981 по январь 1985 года
Памятник Императрице Екатерине II на площади Островского. Санкт-Петербург. Россия. Фото Карла Буллы. 1900-е
Взрыв британского инженерного танка "Центурион" AVRE с полным боекомплектом в результате несчастного случая. Персидский залив, февраль 1991 года
Юрий Гагарин и Сергей Королев с женами - Валентиной Гагариной и Ниной Королевой во время отдыха в мае 1961 года
Съемочная группа фильма «Шерлок Холмс: ХХ век начинается» — пятой и заключительной части цикла советских телевизионных художественных фильмов, снятой режиссёром Игорем Масленниковым в 1986 году
Церемония ввода в эксплуатацию USS Iowa, военно-морская верфь Нью-Йорка, Нью-Йорк, Соединенные Штаты, 22 февраля 1943 года
Варианты оформления задних фонарей у американских автомобилей 1950-х годов: Cadillac (красный), Lincoln (зелёный) и De Soto (черный)
Небольшие группы этих львов жили в Атласских горах Марокко до середины 1960-х гг. Сегодня является вымершим в дикой природе.
Зрители на дамбе и окрестностях Коммунального моста, на Военно-спортивном празднике. 1964 год. Новосибирск. Фотограф Георгий Викторович Жаннин-Перро
Было получено путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Овца Долли являлась генетической копией овцы — донора клетки.
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Бушонок, который сам откосил от армии, во время войны, которую он развязал.
Напоминает еще одного клоуна, который тоже откосил от армии, а сейчас является главнокомандующим.
Так Вы написали что Джордж Буш напоминает Зеленского? Очень, очень интересная мысль!
А так - прежде чем писать бред о настоящих героях Второй Мировой войны, неплохо бы узнать историю, даже если она и не слишком скрепная.
Джордж Буш старший был президентом США с 1989 по 1993 год. А Джордж Буш младший в том году всего лишь владел бейсбольным клубом "Техас Рейнджерс", и никтпо бы его в королевство просто не пустил...
Скорее всего автор комментария даже не подозревает что было два Джорджа Буша - президента (ну что с ЕГЭ возьмешь?), но он, тем не менее, не поленился забить голову ненавистью как минимум к одному из них. Из серии: "Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!"
Вот и назвал героя войны "откосившим от армии"!
Но ничего, через 13 Бушонок таки вторгся в Ирак.