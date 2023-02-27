DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора...

ЧВК «Рёдан» продолжает захватывать города – в этот раз школьники...

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 февраля

"Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на...

Фотоприколы и прикольные картинки

Пьяный задира получил по заслугам

Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры

Короткий миг славы царевны Будур

Грабитель решил обнести магазин, но встретился с отчаянным продавцом

Украинский футболист снял российский флаг с флагштока в Турции и...

В Сальвадоре открыли "мегатюрьму" на 40000 заключённых

«Мужчина должен хватать мамонта, женщина - готовить»: Иван...

На Бали избили и обокрали на $284 тыс. российского инвест-блогера...

Аспирант питерского университета расколотил окна местного...

Лайма Вайкуле в Израиле не собрала и тысячи человек на своём концерте

Демотиваторы: санкции, природа, работа

Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами

В Москве неадекватный водитель несколько раз протаранил...