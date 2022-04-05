Тайна Стоунхенджа: приют друидов, астрономическая карта и госпиталь

Стоунхендж всегда приковывал взгляды любителей мистицизма и древности. Но что о нем нужно знать на самом деле? Это самый известный мегалит в мире, на строительство которого было пущено огромное количество сил, а еще символ поклонения солнцу. Что еще?
Сам Стоунхендж внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сам по себе он представляет кольцевые и подковообразные сооружения, которые состоят из трилитов. Каждый трилит весит по 50 тонн, а каждая глыба, коих тут аж 30 штук, весит по 25 тонн. Также тут есть 82 пятитонных мегалита. И в принципе то, как они стоят здесь и как вообще их сюда смогли дотащить, вызывает немало вопросов.
Исследователи утверждают, что на строительство были пущены огромные силы. Так, для того, чтобы соорудить Стоунхендж, потребовалось 22 миллиона человеко-часов. Выяснилось также, что 24 человека вместе могут двигать многотонный камень со скоростью один километр в сутки. То есть скорее всего, только одну глыбу перемещали несколько лет.
Также исследования показывают, что строительство велось в три основных этапа, и происходило оно с 2300 по 1900 года до нашей эры. Зачем это было – до конца не ясно. Люди покинули это место еще в 1100 году до нашей эры.
Так как не ясно, зачем все это было нужно, вокруг Стоунхенджа уже давно ходят различные инсинуации. Одна из версий гласит, что помог со строительством волшебник Мерлин. Он перенес эти глыбы (которые священный) из Южного Уэльса в Уилтишр.
Считается также, что Стоунхендж был святилищем друидов. В центре всего комплекса находится алтарь. И возможно, в какой-то момент так и было: тут могли проводить ритуалы, плюс ко всему сам комплекс ориентирован на солнцестояние. Вот только доказательств этому нет. Это место активно посещают в дни зимнего и летнего солнцестояния новые друиды и язычники, которые застают, как солнце в зените лучами проникают точно между вертикальными камнями самого большого трилита.
С религией тут связана еще одна легенда – тут от дьявола якобы прячется монах. А чтобы он не убежал, дьявол кинул в него огромный валун, который придавил ему пятку. С тех пор один из камней называется Пяточным.
Другой, более правдоподобной версией, является то, что это могут быть руины древнеримского храма. Еще в XVII веке архитектор Иниго Джонс выдвинул гипотезу, согласно которой весь комплекс построили римляне как свой храм. Также предполагается, что весь комплекс – это гробница королевы Боадицеи, с которой и сражались римляне.
Еще одна гипотеза гласит, что Стоунхендж построили в исследовательских целях. Тут можно предсказывать лунные и солнечные затмения. В подтверждение тому как раз ориентированность на солнцестояния. Кроме того, астроном Данкан Стил считал, что комплекс мог служить для предсказания космических катастроф.
Более того, в 1998 году было создано целое компьютерное моделирование, в результате которого выяснилось, что Стоунхендж – это солнечный и лунный календарь плюс модель солнечной системы в поперечном разрезе. А еще там сразу 12 планет, а не 8, как принято считать в современной астрономии. Отбросим гипотезы о том, что построили комплекс инопланетяне в своих собственных целях, и просто задумаемся, где древние люди могли высмотреть еще четыре планеты.
Кроме того, Стоунхендж также может являться местом захоронения. Здесь и правда находили могилы людей, но все они были чем-то серьезно больны. Возможно, камни Стоунхенджа считали исцеляющими, и потому сюда приходили искалеченные люди. Но не дожидались выздоровления, и просто умирали естественной смертью.
Интересно то, что любая, абсолютно любая гипотеза лишь подтверждает, что Стоунхендж был ориентирован на солнцестояние. Здесь ежегодно проводят фестиваль летнего солнцестояния, чтобы совершить языческий обряд. В конце концов, хоть мы никогда и не узнаем тайны этой постройки, мы все же можем восхищаться усилиями людей, положивших свою жизнь на это строительство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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