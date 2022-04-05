Тайна Стоунхенджа: приют друидов, астрономическая карта и госпиталь

Более того, в 1998 году было создано целое компьютерное моделирование, в результате которого выяснилось, что Стоунхендж – это солнечный и лунный календарь плюс модель солнечной системы в поперечном разрезе. А еще там сразу 12 планет, а не 8, как принято считать в современной астрономии. Отбросим гипотезы о том, что построили комплекс инопланетяне в своих собственных целях, и просто задумаемся, где древние люди могли высмотреть еще четыре планеты.

Кроме того, Стоунхендж также может являться местом захоронения. Здесь и правда находили могилы людей, но все они были чем-то серьезно больны. Возможно, камни Стоунхенджа считали исцеляющими, и потому сюда приходили искалеченные люди. Но не дожидались выздоровления, и просто умирали естественной смертью.

Интересно то, что любая, абсолютно любая гипотеза лишь подтверждает, что Стоунхендж был ориентирован на солнцестояние. Здесь ежегодно проводят фестиваль летнего солнцестояния, чтобы совершить языческий обряд. В конце концов, хоть мы никогда и не узнаем тайны этой постройки, мы все же можем восхищаться усилиями людей, положивших свою жизнь на это строительство.