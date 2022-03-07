Корсар в юбке под алыми парусами мести: история трагедий и побед Жанны де Бельвиль

Жанна де Клиссон прожила довольно долгую (1300–1359) и полную испытаний жизнь. После смерти первого мужа молодая вдова осталась с кучей долгов и двумя малышами. Женщина решилась на второе замужество и родила супругу – дворянину Оливье III де Клиссону еще пятеро детей. Брак, заключенный по расчету, стал действительно счастливым, поскольку супруги искренне полюбили друг друга.

Жизнь Жанны пришлась на период Столетней войны, одним из эпизодов которой стала борьба за так называемое бретонское наследство – конфликт между графами Блуа и Монфор за контроль над герцогством Бретань. Супруг Жанны присоединился к де Блуа.