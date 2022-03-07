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Корсар в юбке под алыми парусами мести: история трагедий и побед Жанны де Бельвиль

Корсар в юбке под алыми парусами мести: история трагедий и побед Жанны де Бельвиль (4 фото)

Автор:
07 марта 2022 12:08
Сообщество : Исторические факты
Метки: Англия   Жанна де Клиссон   история   корабль   корсар   месть   пират   франция   
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Стоит начать фразу: «Женщина на корабле…» как практически каждый закончит ее словами «… к беде». Но так было не всегда, и в истории встречались дамы, не уступавшие по смелости самым суровым морским волкам.

Жанна де Клиссон прожила довольно долгую (1300–1359) и полную испытаний жизнь. После смерти первого мужа молодая вдова осталась с кучей долгов и двумя малышами. Женщина решилась на второе замужество и родила супругу – дворянину Оливье III де Клиссону еще пятеро детей. Брак, заключенный по расчету, стал действительно счастливым, поскольку супруги искренне полюбили друг друга.

Жизнь Жанны пришлась на период Столетней войны, одним из эпизодов которой стала борьба за так называемое бретонское наследство – конфликт между графами Блуа и Монфор за контроль над герцогством Бретань. Супруг Жанны присоединился к де Блуа.


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Де Клиссон решил принять участие в рыцарском турнире, на котором был схвачен, обвинен в предательстве и повешен. Отрубленную голову казненного выставили на всеобщее обозрение в назидание: так будет с каждым, кто рискнет выступить против короля.

Жанна не только пришла к останкам мужа сама, но и взяла с собой подросших сыновей. И они дали клятву во что бы то ни было отомстить за отца и мужа.


Сбыв драгоценности и продав земли, она создала свою собственную армию и приобрела несколько кораблей, дав небольшой флотилии название «Флот возмездия в Ла-Манше». Все французские корабли безжалостно уничтожала. Но поняв, что долго противостоять французам не сможет, женщина приобрела патент на каперство – фактически узаконенное пиратство. Клиссонская Львица, как прозвали её в народе, лично управляла одним кораблём. Два других находились под руководством старших сыновей.


Родственники аристократов, которых вдова собственноручно казнила, взывали к королю, прося о решении проблемы. И Филипп VI дал добро на уничтожение маленькой флотилии. Жанна многократно уходила от преследователей. Последним разом стал уход с корабля вместе с сыновьями и несколькими матросами. Клиссонская Львица несколько дней дрейфовала в море. За это время умер ее младший сын и несколько матросов. В итоге течение вынесло лодку к берегам Франции, по счастью, к землям, принадлежавшим другу её мужа Жану де Монфору.

Время скитания, гибель соратников, смерть сына потушили огонь мести, пылавший у груди Бретонской Львицы. И женщина завершила пиратскую стезю, вернулась к мирной жизни и даже снова вышла замуж. Видимо по прихоти заботливой судьбы не дожив до того времени, когда её сын стал коннетаблем Франции – страны, против которой она боролась практически всю жизнь.

Источник:

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Метки: Англия   Жанна де Клиссон   история   корабль   корсар   месть   пират   франция   

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1  комментарий
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TirAn 2 часа назад
Нет что бы коней останавливать, избы тушить ....
Наши женщины лучше, нежнее, добрее, пока не разозлят...
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