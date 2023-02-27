15 самых редких животных в мире, находящихся на грани вымирания

Научное название: Pseudoryx nghetinhensis

Продолжительность жизни: от 8 до 12 лет

Ареал обитания: Вьетнам и Лаос

Популяция (в дикой природе, примерно): от 25 до 750 особей

Также известный как азиатский единорог, саола — крупное парнокопытное, которое живет в лесу горного хребта во Вьетнаме и Лаосе. Впервые вид был описан лишь в 1993 году, что сделало его первым открытием крупного млекопитающего за 50 лет. Этих неуловимых животных удалось сфотографировать в дикой природе всего несколько раз с помощью фотоловушек, а попытки содержать саолу в неволе не увенчались успехом: в неволе они жили всего несколько недель или месяцев. Исследователи продолжают узнавать новое об этих животных, которые очень пугливы и редко показываются людям на глаза. Саолам угрожают несколько факторов: в основном, попадание в ловушку, которая предназначалась для других животных. Однако на них также охотятся местные, которые гордятся редкой добычей. Вьетнам установил ограничения на вырубку лесов в районе, где живут саолы, чтобы остановить потерю и фрагментацию их среды обитания.