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15 самых редких животных в мире, находящихся на грани вымирания

15 самых редких животных в мире, находящихся на грани вымирания

Автор:
27 февраля 2023 11:30
Сообщество : Животные
Метки: Вымирающий вид   дикая природа   животные   красная книга   наша планета   природа   
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Дикая природа планеты Земля богата и разнообразна, но, увы, в наше время немало животных находится под угрозой исчезновения. Кому-то, например, слонам, гориллам и тиграм, уделяют достаточно внимания, а вот о многих пауках или птицах большинство людей даже не слышали. Однако абсолютно все животные важны для биоразнообразия Земли, и именно поэтому сегодня мы вспоминаем самые разные виды, занесенные в Красную книгу как находящиеся под угрозой исчезновения.

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Научное название: Panthera pardus orientalis

Продолжительность жизни: от 10 до 15 лет

Ареал обитания: Дальний Восток  

Популяция (в дикой природе, примерно): 120 особей

Дальневосточный леопард, он же амурский или восточносибирский леопард, обитает на Дальнем Востоке, в районе стыка границ трёх стран — России, Китая и Северной Кореи. Они считаются одними из самых редких больших кошек на Земле, и их популяция сократилась примерно до 120 из-за браконьерства (как самих леопардов, так и их основной добычи, оленей) и потери среды обитания ввиду вырубки лесов. Небольшая популяция дальневосточного леопарда также делает его восприимчивым к проблемам инбридинга. Уникально приспособленные к холодной погоде, они населяют небольшую территорию в 7000 квадратных километров и являются нелюдимыми животными, которых можно увидеть только благодаря фотоловушкам. Альянс по сохранению дальневосточного леопарда и амурского тигра (ALTA) занимается сохранением существующей популяции и увеличением ее численности.

Научное название: Diceros bicornis

Продолжительность жизни: от 35 до 40 лет

Ареал обитания: Восточная и Южная Африка

Популяция (в дикой природе, примерно): 5 500

К сожалению, черный носорог — лишь один из видов носорогов, которым грозит исчезновение. Наряду с яванским носорогом и суматранским носорогом, черный носорог близок к вымиранию: три подвида уже объявлены вымершими (последний — в 2011 году), и защитники природы борются за то, чтобы его не постигла та же участь. К счастью, согласно отчету МСОП, популяция черного носорога увеличилась на 12% с 2015 по 2021 год. Это совпадает со снижением браконьерства. Но, в то же время, угрозы, связанные с изменением среды обитания и конкурирующими видами, по-прежнему вызывают озабоченность.

Научное название: Pongo pygmaeus

Продолжительность жизни: от 35 до 45 лет

Ареал обитания: Калимантан (Борнео)

Популяция (в дикой природе, примерно): 105 000

Орангутаны — невероятно умные животные, у которых 97% ДНК совпадает с ДНК человека. Но, к сожалению, все три ныне существующих видов орангутанов находятся под угрозой исчезновения: калимантанский орангутан, суматранский и тапанульский. Как следует из названия, калимантанский орангутан живет на острове Калимантан (или Борнео). Это самые крупные обезьяны, живущие на деревьях, и они подвергаются большой угрозе из-за среды обитания и торговли мясом диких животных. Всего за 20 лет их среда обитания сократилась на 55%. Хотя они более многочисленны, чем суматранские орангутаны, популяция которых составляет около 14 000 особей, популяция калимантанского орангутана сократилась на 50% за последние 60 лет.

Научное название: Gorilla gorilla diehli

Продолжительность жизни: от 35 до 50 лет

Ареал обитания: Камеруно-нигерийская граница

Популяция (в дикой природе, примерно): 200-300 особей

Хотя речная горилла была впервые описана в 1904 году, ее официально выделили в отдельный вид лишь в 1987 году. Всё потому, что эта редкая горилла живет в труднопроходимой местности на границе Камеруна и Нигерии и опасается людей. Ученые оценили крошечную популяцию этого вида, подсчитав их гнезда и вычислив предполагаемый диапазон обитания. Этим гориллам необходимо изобилие необитаемых лесов для жизни, и, к сожалению, вырубка лесов и фрагментация земель затруднили их выживание. Увы, это лишь один из многих видов горилл в Центральной Африке, которым грозит исчезновение. Западная равнинная горилла и восточная равнинная горилла также значатся в списке находящихся под угрозой исчезновения. Гражданские войны, особенно в Демократической Республике Конго (ДРК), усугубили неблагоприятные условия для восточной равнинной гориллы, в том числе браконьерство. Но есть и хорошая новость: горная горилла, которая также обитает в ДРК, выросла в популяции благодаря усилиям экологических активистов, хотя по-прежнему остается в списке исчезающих видов.

Научное название: Loxodonta cyclotis

Продолжительность жизни: от 60 до 70 лет

Ареал обитания: Центральная Африка

Популяция (в дикой природе, примерно): 200 000

Африканский лесной слон вошел в список находящихся под угрозой исчезновения видов в 2021 году: в основному из-за угрозы утраты и фрагментации среды обитания, а также браконьерства ради бивней и мяса. Это самый малочисленный из выживших видов слонов и один из двух видов слонов, обитающих в Африке. Поскольку лесные слоны живут в густых лесах Западной Африки и бассейна реки Конго, подсчитать популяцию сложно, но согласно одной из оценок, в период с 2002 по 2011 год она сократилась на 62%. Из-за фрагментации и потери среды обитания этим слонам часто приходится ограничиваться небольшими территориями, где пищи не хватает. А учитывая низкую скорости размножения, этим популяциям трудно восстановиться после потери. Речной слон играет большую роль в окружающей среде, поскольку они помогают распространять семена фруктов, которые едят, что поддерживает биоразнообразие.

Научное название: Panthera tigris sumatrae

Продолжительность жизни: от 18 до 25 лет

Ареал обитания: Суматра

Популяция (в дикой природе, примерно): менее 400 особей

Суматранский тигр является единственным оставшимся видом тигра на Зондских островах после исчезновения балийского и яванского тигров. Популяция вида значительно сократилась, в основном из-за потери среды обитания, истощения добычи и браконьерства. Расширение плантаций пальмового масла и плантаций акаций повлияло на крупные участки леса, необходимые этим тиграм для выживания. Также на популяцию повлияло изменение климата, поскольку изменение температуры заставило оставшихся тигров переместиться в районы, где люди и животные гораздо больше конфликтуют.

Научное название: Manis pentadactyla

Продолжительность жизни: Неизвестна

Ареал обитания: Южный Китай, север Индийского субконтинента и север Юго-Восточной Азии

Популяция (в дикой природе, примерно): Неизвестна

Китайский ящер, или китайский панголин, — один из четырех видов ящеров, обитающих в Азии. Это ночное животное, легко узнаваемое по чешуе, питается муравьями и термитами. Самая большая угроза китайскому ящеру — это люди. За последние 60 лет дикая популяция сократилась на 80% из-за браконьерства, поскольку чешуя панголина используется в традиционной китайской медицине, а мясо считается съедобным. За последние несколько лет стало уделяться гораздо большее внимание бедственному положению всех видов ящеров, включая китайского. Хотя с 1970-х и 1980-х годов действовал закон, запрещающий убийство панголинов, во многих странах их все еще можно было увидеть на нелегальных рынках. В 2020 году Китай официально исключил чешую ящера из списка ингредиентов, разрешенных для использования в традиционной китайской медицине.

Научное название: Pseudoryx nghetinhensis

Продолжительность жизни: от 8 до 12 лет

Ареал обитания: Вьетнам и Лаос

Популяция (в дикой природе, примерно): от 25 до 750 особей

Также известный как азиатский единорог, саола — крупное парнокопытное, которое живет в лесу горного хребта во Вьетнаме и Лаосе. Впервые вид был описан лишь в 1993 году, что сделало его первым открытием крупного млекопитающего за 50 лет. Этих неуловимых животных удалось сфотографировать в дикой природе всего несколько раз с помощью фотоловушек, а попытки содержать саолу в неволе не увенчались успехом: в неволе они жили всего несколько недель или месяцев. Исследователи продолжают узнавать новое об этих животных, которые очень пугливы и редко показываются людям на глаза. Саолам угрожают несколько факторов: в основном, попадание в ловушку, которая предназначалась для других животных. Однако на них также охотятся местные, которые гордятся редкой добычей. Вьетнам установил ограничения на вырубку лесов в районе, где живут саолы, чтобы остановить потерю и фрагментацию их среды обитания.

Научное название: Gymnogyps californianus

Продолжительность жизни: 60 лет

Ареал обитания: Юго-запад США и Мексика

Популяция (в дикой природе, примерно): 500

Калифорнийский кондор — редкая история успеха в мире исчезающих видов. Эти гигантские птицы являются крупнейшими наземными птицами Северной Америки и в 1987 году были официально объявлены вымершими в дикой природе. Примерно тогда же ученым удалось отловить небольшую дикую популяцию, насчитывающую всего 27 птиц, и включить ее в программы разведения в Парке диких животных Сан-Диего и Зоопарке Лос-Анджелеса. В 1991 году, когда число кондоров, выращенных в неволе, выросло, их снова выпустили в дикую природу. Сегодня в дикой природе живет около 336 кондоров, а еще 201 — в программах разведения в неволе. Так почему же калифорнийским кондорам вообще угрожает исчезновение? Во-первых, эти птицы довольно поздно достигают половой зрелости, и когда это происходит, самки откладывают всего одно яйцо каждые два года. Во-вторых, кондоры травились свинцом, питаясь тушами убитых пулями животных, и пестицидами. В сочетании с медленным размножением эти два фактора остаются препятствием для выживания вида.

Научное название: Cyornis banyumas

Продолжительность жизни: от 1 до 10 лет

Ареал обитания: Ява и Панайтан (Индонезия)

Популяция (в дикой природе, примерно): от 100 до 1000 особей

Когда-то эта маленькая певчая птица была одной из самых распространенных мухоловок на островах Ява и Панаётан в Индонезии. Частично ее исчезновение связано с тем, что ее отлавливают и продают в качестве домашней птицы в клетке. На самом деле, более 98 000 яванских голубых мухоловок живут в неволе, и очень немногие все еще живут в дикой природе. Предполагается, что дикая популяция сократилась где-то с 60% до 90% за последние несколько лет, и все меньше продавцов продает их на рынках певчих птиц в Индонезии.

Научное название: Bombus franklini

Продолжительность жизни: от 2 недель до 1 года

Ареал обитания: Юг Орегона и север Калифорнии

Популяция (в дикой природе, примерно): Неизвестна

Популяции пчел во всем мире неуклонно сокращаются, и шмель Франклина — не исключение. Этот вид обитает только на небольшой территории в южном Орегоне и северной Калифорнии между горными хребтами, и с 2006 года никто не видел ни одной особи. Потому вполне вероятно, что вид уже вымер, но пока это не будет подтверждено официально, шмель по-прежнему числится находящимся под угрозой исчезновения. Шмели Франклина собирают нектар и пыльцу с местных полевых цветов и отличаются ярким черным брюшком. Так что же случилось со шмелем Франклина? К сожалению, всё то же, что ставит под угрозу всех пчел: коммерческие пчелы, которые передают болезни, а также посадка неместных цветов, которые лишают шмеля источника пищи, пестициды и разрушение среды обитания.

Научное название: Phocoena sinus

Продолжительность жизни: 21 год

Ареал обитания: Северный Калифорнийский залив

Популяция (в дикой природе, примерно): 18

Обитающая в небольшом участке вод северной части Калифорнийского залива, эта морская свинья является самым маленьким видом китообразных из ныне живущих. Они оказались на грани исчезновения из-за незаконного вылова тотоабы в Мексике. Тотоаба, которая также является вымирающим видом, считается деликатесом в Китае и продается за огромные деньги. В попытке наспех заработать деньги, рыбаки случайно поставили под угрозу и Калифорнийскую морскую свинью. Поскольку этот вид был официально описан учеными только в 1980-х годах, невозможно узнать их популяцию в прошлом. Но одно можно сказать наверняка: их небольшой ареал обитания в сочетании с приловом создали убийственную комбинацию. В июле 2022 года правительство Мексики усилило меры против незаконного рыболовства и начало использовать акустический гидролокатор для обнаружения рыболовных сетей в этом районе.

Научное название: Rafetus swinhoei

Продолжительность жизни: 100 лет

Ареал обитания: Восток и юг Китая, север Вьетнама

Популяция (в дикой природе, примерно): 3 особи

Одна из крупнейших пресноводных черепах на Земле, черепаха Свайно, находится на грани исчезновения из-за охоты на нее и разрушения ее среды обитания. Эти черепахи редко всплывают на поверхность, чтобы подышать, что затрудняет их поиск и идентификацию в дикой природе. В настоящее время один живой самец находится в неволе в зоопарке Сучжоу в Китае. Когда его партнерша по размножению умерла в 2019 году, казалось, что надежда для этого вида потеряна. Но в конце 2020 года исследователи положительно идентифицировали самку, живущую в озере во Вьетнаме, с помощью анализа ДНК. В озере также заметили еще одну черепаху, и экологи надеются, что это самец, который сможет помочь спасению этого вида.

Научное название: Rafetus swinhoei

Продолжительность жизни: от 20 до 30 лет

Ареал обитания: По всему миру в теплых океанах на мелководье

Популяция (в дикой природе, примерно): Неизвестна

В 2019 году гигантская акула-молот была внесена в список находящихся под угрозой исчезновения видов, поскольку ее мировая популяция сократилась более чем на 80% за последние 70 лет. Крупнейший из видов акул-молотов, гигантская акула-молот пострадала от прилова. Этот вид также активно вылавливают из-за больших плавников, которые являются основным ингредиентом супа из акулы. Этот хищник редко нападает на людей, вместо этого предпочитая скатов, мелких акул, ракообразных и костистых рыб. К сожалению, гигантские акулы-молоты продолжают подвергаться угрозе исчезновения, но в 2022 году Национальная служба морского рыболовства США решила не добавлять этот вид в свой Список исчезающих видов (ESA).

Научное название: Poecilotheria metallica

Продолжительность жизни: от 3 до 12 лет

Ареал обитания: Заповедный лес между Нандьялом и Гиддалуром, Индия

Популяция (в дикой природе, примерно): Неизвестна

Этот необычный птицеед, покрытый шерстью металлического оттенка, считается разновидностью тарантула Старого Света. Его естественная среда обитания — лиственный лес в центральной части южной Индии, но сейчас его ареал ограничен небольшим заповедным лесом площадью 101 квадратный километр. К сожалению, среда обитания этого вида постепенно разрушается из-за лесозаготовок, в результате чего он теперь ограничен небольшим участком леса. Ультрамариновый птицеед настолько редок в дикой природе, что в 2001 году его заметили впервые за 102 года. Благодаря своему уникальному внешнему виду ультрамариновый птицеед популярен среди любителей пауков и разводится в неволе уже не менее десяти лет. Хотя нынешняя популяция неизвестна, ограниченной среды обитания и популярности среди незаконных торговцев оказалось достаточно, чтобы в 2008 году поместить вид в список находящихся под угрозой исчезновения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вымирающий вид   дикая природа   животные   красная книга   наша планета   природа   
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Wertos 39 минут назад
Решил про дальневосточного леопарда почитать...
Цитата из вики:
Дальневосточный леопард является хищником и потребляет всё, что может добыть, независимо от размера начиная от мелких грызунов и заканчивая крупными оленями, а в некоторых случаях, возможно, и медведями....

как медведями ???!!!
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Ego sum qui sum 12 минут назад
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Porky Pig

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