Чип или метка привитых? На Западе пытаются разгадать назначение загадочной клипсы в Северной Корее

В связи с тем, что ничего подобного на Западе не видели, появились разные предположения о назначении этого аксессуара. Так, эксперт по Северной Корее Мартин Вайзер сообщил изданию NK News, что клипса может содержать небольшой чип с данными о состоянии здоровья человека или статусе его скрининга о COVID-19. Таким образом, считает он, распространение этих аксессуаров может быть признаком того, что все больше жителей Северной Кореи проходят вакцинацию. Ким Чен Ын еще прошлой осенью намекнул о старте в стране прививочной кампании. Также возможно, что клипса - знак какой-то отдельной проверки, связанной с COVID.

Однако есть и другие версии. Вполне возможно, говорят на Западе, что этот аксессуар - очиститель, блокатор вирусов или освежитель воздуха, которые производят многие северокорейские компании. Кстати, в "ковидоулавливателе" некогда был замечен даже пресс-секретарь президента Путина Песков.

Кстати, многие корейцы носят сразу две маски. Именно такой способ рекламируют врачи как лучший вариант защиты от коронавируса. В социальной рекламе, которую часто показывают по государственному северокорейскому ТВ, утверждается, что ношение двух масок предотвращает заражение COVID-19 в 90% случаев по сравнению с 40% при использовании одного средства защиты.