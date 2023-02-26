Чип или метка привитых? На Западе пытаются разгадать назначение загадочной клипсы в Северной Корее

В Северной Корее всё больше людей носят маски с овальными клипсами. На Западе теряются в догадках о назначении аксессуара.
Овальная клипса на медицинской маске растревожила западный мир. Там не понимают назначения этого предмета и выдвигают самые разные версии.
Британское издание Daily Star отмечает, что загадочная клипса длиной около дюйма (2,54 см) может иметь разный цвет: голубой, белый, зелёный, черный, желтый и розовый. Её крепят либо к передней части средства защиты, либо к его резинкам.
Эти аксессуары замечены на масках детей и взрослых в разных регионах Северной Кореи: не только в Пхеньяне, но и Пхёнсоне, Синыйджу, Чхонджине, Кангье, Кэсоне, Вонсане и Самчжиёне.
В связи с тем, что ничего подобного на Западе не видели, появились разные предположения о назначении этого аксессуара. Так, эксперт по Северной Корее Мартин Вайзер сообщил изданию NK News, что клипса может содержать небольшой чип с данными о состоянии здоровья человека или статусе его скрининга о COVID-19. Таким образом, считает он, распространение этих аксессуаров может быть признаком того, что все больше жителей Северной Кореи проходят вакцинацию. Ким Чен Ын еще прошлой осенью намекнул о старте в стране прививочной кампании. Также возможно, что клипса - знак какой-то отдельной проверки, связанной с COVID.
Однако есть и другие версии. Вполне возможно, говорят на Западе, что этот аксессуар - очиститель, блокатор вирусов или освежитель воздуха, которые производят многие северокорейские компании. Кстати, в "ковидоулавливателе" некогда был замечен даже пресс-секретарь президента Путина Песков.
Кстати, многие корейцы носят сразу две маски. Именно такой способ рекламируют врачи как лучший вариант защиты от коронавируса. В социальной рекламе, которую часто показывают по государственному северокорейскому ТВ, утверждается, что ношение двух масок предотвращает заражение COVID-19 в 90% случаев по сравнению с 40% при использовании одного средства защиты.
Впрочем, ту самую клипсу замечают на людях и с одной, и с двумя масками, что также не добавляет ясности в вопрос её назначения. Неизвестность пугает, а потому на Западе продолжают биться над вопросом: что это за загадочный предмет на маске у корейцев.
Источник:
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ДБ (с) Лавров С.В.