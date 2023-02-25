Самый большой в России траулер «Механик Маслак» отправился на промысловые испытания – эффектные кадры судна во льдах

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23 февраля 2023 года, большой морозильный рыболовный траулер «Механик Маслак» проекта СТ-192 отправился на промысловые испытания.
Издание «Медиапалуба» опубликовала эффектные кадры судна во льдах Финского залива в своем телеграм-канале.
Как сообщает пресс-служба заказчика судна — Русской рыбопромышленной компании, судно отправится к берегам Порт-Саида (Египет), далее через Суэцкий канал, Красное море и Индийский океан пойдет до Пусана (Южная Корея) и к первой половине апреля достигнет Сахалина.
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Метки: рыболовство судостроение траулер
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