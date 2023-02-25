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Самый большой в России траулер «Механик Маслак» отправился на промысловые испытания – эффектные кадры судна во льдах

Самый большой в России траулер «Механик Маслак» отправился на промысловые испытания – эффектные кадры судна во льдах

Автор:
25 февраля 2023 18:11
Метки: рыболовство   судостроение   траулер   
249
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23 февраля 2023 года, большой морозильный рыболовный траулер «Механик Маслак» проекта СТ-192 отправился на промысловые испытания.

Издание «Медиапалуба» опубликовала эффектные кадры судна во льдах Финского залива в своем телеграм-канале.

Как сообщает пресс-служба заказчика судна — Русской рыбопромышленной компании, судно отправится к берегам Порт-Саида (Египет), далее через Суэцкий канал, Красное море и Индийский океан пойдет до Пусана (Южная Корея) и к первой половине апреля достигнет Сахалина.

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Источник: https://t.me/mediapaluba/5200

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4  комментария
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5 копеек 13 минут назад
А это братан-близнец траулера на «срочной»

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Obrval 54 минуты назад
На яхту Усманова похож, только меньше.
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Obrval 5 минут назад
Все данные есть в интернете. Длина самого большого в России траулера «Механик Маслак» 108,2 м. Длина яхты Усманова 156 метров. Вы думали, я шучу?
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