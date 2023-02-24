Что сделал для России барон-эмигрант, который прожил 106 лет и помнил Николая II

Уехали, думая, что скоро вернутся.

Эдуард фон Фальц-Фейн родился в 1912 году в одном из сел Херсонской губернии в семье богатых помещиков. Его предками по отцовской линии были немцы-лютеране, приехавшие в Россию при Екатерине. Отец будущего мецената, Александр фон Фальц-Фейн, был агрономом, а родной дядя основал на Херсонщине знаменитый заповедник «Аскания-Нова», который теперь носит его имя. За это семья получила потомственное дворянство. Заехавший как-то в заповедник царь Николай II общался с этой знаменитой семьей (о чем потом оставил записи в своих дневниках). Он видел маленького Эдуарда и даже держал его на руках.

Обосновавшиеся в России и присягнувшие ей европейцы фон Фальц-Фейны сделали для своей новой родины немало, и речь не только о сельском хозяйстве и о заповеднике. Обрусевшие немцы занимались меценатством (например, финансировали детские приюты), в числе представителей этого рода были и депутаты, и почётные граждане, и судьи, а бабушка Эдуарда (предпринимательница) основала порт в Хорлах, консервный завод и кондитерскую фабрику. Увы, впоследствии её убили большевики.



