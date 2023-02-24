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Что сделал для России барон-эмигрант, который прожил 106 лет и помнил Николая II

Что сделал для России барон-эмигрант, который прожил 106 лет и помнил Николая II

Автор:
24 февраля 2023 17:04
Метки: Россия   история   эмиграция   
574
9

Он погиб в возрасте 106 лет в Вадуце – столице Лихтенштейна. Он был живым символом этого государства, при этом всю жизнь оставаясь в душе русским и сделавшим для России столько, сколько другой не сделал бы и за десять жизней. Барон Эдуард фон Фальц-Фейн – человек-эпоха и меценат, доказавший, что быть россиянином и оставаться преданным своей Родине можно и на расстоянии.

Уехали, думая, что скоро вернутся.

Эдуард фон Фальц-Фейн родился в 1912 году в одном из сел Херсонской губернии в семье богатых помещиков. Его предками по отцовской линии были немцы-лютеране, приехавшие в Россию при Екатерине. Отец будущего мецената, Александр фон Фальц-Фейн, был агрономом, а родной дядя основал на Херсонщине знаменитый заповедник «Аскания-Нова», который теперь носит его имя. За это семья получила потомственное дворянство. Заехавший как-то в заповедник царь Николай II общался с этой знаменитой семьей (о чем потом оставил записи в своих дневниках). Он видел маленького Эдуарда и даже держал его на руках.

Обосновавшиеся в России и присягнувшие ей европейцы фон Фальц-Фейны сделали для своей новой родины немало, и речь не только о сельском хозяйстве и о заповеднике. Обрусевшие немцы занимались меценатством (например, финансировали детские приюты), в числе представителей этого рода были и депутаты, и почётные граждане, и судьи, а бабушка Эдуарда (предпринимательница) основала порт в Хорлах, консервный завод и кондитерскую фабрику. Увы, впоследствии её убили большевики.


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Мать будущего мецената носила имя Вера и принадлежала к знаменитому генеральско-адмиральскому роду Епанчиных.

После октябрьских событий, в 1918 году, семья Эдуарда уехала в Германию. Никто не думал, что революция – это надолго, поэтому на поезд из Санкт-Петербурга в Финляндию садились, взяв только самое необходимое. Однако в Россию семья уже не вернулась. Отец Эдуарда не вынес переживаний и два года спустя скончался. После его смерти мальчика воспитывал дедушка. В эмиграции пожилой человек написал несколько папок воспоминаний об истории России и о своей жизни в родной для него и теперь уже покинутой им стране. Много лет спустя внук передал их в архив Санкт-Петербурга, мемуары были изданы в Москве.

На чужбине перешёл в православие.

Интересно, что даже проживая в Германии (которая, напомним, была родиной его предков), мальчик продолжал чувствовать себя русским. В 1922 году он по совету матери принял православие, при крещении взяв имя Олег.


После жизни в Германии, а затем – во Франции Фальц-Фейны осели в Лихтенштейне. Эдуард занимался спортом и даже выиграл студенческую велогонку, став чемпионом Парижа. Любовь к спорту вылилась в то, что он был приглашён работать собкором спортивной газеты L`Auto и в 1936 году был аккредитован освещать Олимпийские игры в Германии. К тому же, он организовал в Лихтенштейне Олимпийский комитет и стал одним из создателей местной олимпийской команды. Кстати, на играх 1936 года Эдуард и сам был в числе участников, выступая в команде бобслеистов.


На зимних играх 1956 года и на летних 1972-го Фальц-Фейн был знаменосцем сборной Лихтенштейна. Именно благодаря ему это маленькое государство стало иметь вес на олимпийских играх: Фальц-Фейн организовал кампанию по приглашению в сборную талантливых горнолыжников из Германии, судетских немцев, которые в итоге принесли крохотному княжеству золотые медали.


Выкупал раритеты и дарил России.

Первое сближение с родиной после иммиграции случилось у Эдуарда в 1975 году на аукционе Sotheby`s. Тогда на торги выставили очень ценное русское издание XVIII века, ранее принадлежавшее коллекции Дягилева-Лифаря, и Советский Союз отправил знаменитого искусствоведа и литературоведа Илью Зильберштейна купить его для библиотеки им. Ленина. Однако тот опоздал на торги, счастливым же обладателем издания оказался Эдуард Фальц-Фейн. Узнав, что на раритет претендовала библиотека имени Ленина, барон отдал издание гостю из СССР. С Зильберштейном они стали друзьями, и эта дружба продолжалась долгие годы.

А в конце 1970-х вместе с писателем и журналистом Юлианом Семёновым барон создал Международный комитет, занимающийся возвращением в Россию её культурных ценностей. Так, именно благодаря меценату из Лихтенштейна был возвращён из Парижа на родину прах Шаляпина. Также он выкупил семейные реликвии Шаляпиных в Риме и подарил Музею великого певца в Петербурге.


В 1980 году Эдуард снова проявил благородство и показал, насколько сильно любит страну, в которой родился. Когда в МОК решали, кому отдать Летние Олимпийские игры 1980 года (претендентами были Москва и Лос-Анджелес), перед началом голосования барон фон Фальц-Фейн – президент Олимпийского комитета Лихтенштейна и человек, имеющий большой вес в Международном олимпийском комитете, – попросил каждого члена МОК отдать свой голос Москве. Возможно, именно его просьба сыграла решающую роль при принятии решения.


Именно благодаря барону в Швейцарии появился Музей Суворова, а в Германии – музей Екатерины II, экспонаты для которого он предоставил из собственной коллекции.

А еще барон мечтал найти утраченную Янтарную комнату. В детстве он видел её собственными глазами, когда гостил у дяди-генерала в Санкт-Петербурге и тот водил мальчика взглянуть на это чудо. Он потратил много сил на ее поиски, но, увы, все старания оказались тщетны.


Помимо возвращения в Россию знаменитых картин, документов и других ценностей, барон сделал ещё одно очень важное дело. В 1990-м в Лондоне на аукционе Sotheby’s выставили архив Николая Соколова, который расследовал гибель семьи Николая II. У России не хватило денег купить эти важные документы, и в итоге они достались князю Лихтенштейна. Барон приложил огромные усилия для того, чтобы шесть лет спустя Госдумой РФ было принято постановление об обмене архивами между Россией и Лихтенштейном и чтобы в 1997-м состоялся такой обмен. Княжество получило важные для него документы, увезённые в СССР из Австрии во время Второй мировой, а Россия – бумаги об убийстве царской семьи.


Друзья считали его безумцем: «Россия лишила тебя дома, разграбила имущество всех твоих родных, а ты ей даришь то, что она не заслужила!» На это барон отвечал: «Как это «не заслужила»? Это моя Родина! Свои миллионы я все равно с собой в могилу не заберу».


До конца дней барон вёл активную жизнь. Водить автомобиль престал только в 95 лет. Секрет своего долголетия видел в том, что он мало ел, рано ложился спать, пил только хорошее вино и только в меру, а, главное, любил красивых женщин. Да и смерть его была вовсе не от старости: Эдуард (Олег) Фальц-Фейн погиб во время пожара в собственном доме. Не случись этой нелепой трагедии, он, возможно, прожил бы ещё дольше, продолжая выкупать российские культурные и исторические ценности и возвращать их в РФ, чувствуя гордость за то, что помогает стране, которую не смотря ни на что считал своей родиной.

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Метки: Россия   история   эмиграция   
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5  комментариев
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5k
Georgyi Час назад
*Секрет своего долголетия видел в том, что он мало ел, рано ложился спать, пил только хорошее вино и только в меру, а, главное, любил красивых женщин*. Вот со спиртным у меня проблема, это и помешает...
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58k
Morder 58 минут назад
Ну и где все патриоты попрятались?..
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2k
Enotko Ytko Час назад
не понятно когда он стал бароном и сколько денег они вывезли из России
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−26
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Andrew

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