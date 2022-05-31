В Питере расстелили газон перед приездом губернатора. А потом убрали

СМИ быстро связали все слагаемые между собой и сделали вывод: газон расстилали исключительно для показухи.

Но после того, как в них поднялась шумиха, в РЖД заявили, что рулон постелили для красоты, пока не взошёл посеянный. Он начал прорастать, и необходимость в нём отпала.

"В соответствии с проектом восстановления благоустройства на устоях путепровода и прилегающих к нему земельных участках произведена комплексная грунтовая отсыпка с посевом газонной травы. Из-за недостаточно высоких температур, сложившихся в последнюю декаду мая, газон поднялся недостаточно, в связи с чем было принято решение об использовании рулонного газона в качестве временной меры. В связи с повышением температур газон, засеянный ранее, начал подниматься. Для его сохранности и последующего роста были проведены работы по перестилке временного рулонного газона", - заявили в пресс-службе РЖД.