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В Питере расстелили газон перед приездом губернатора. А потом убрали

В Питере расстелили газон перед приездом губернатора. А потом убрали

Автор:
31 мая 2022 18:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: СПб   Юмор   абсурд   беглов   новости   питер   санкт-петербург   сюр   
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Насколько далеко может зайти желание того или иного человека сделать хорошую картинку, судить только вам. Но в Петербурге вновь произошёл курьёзный случай. Правда, на этот раз с участим местных властей.

В частности, речь идёт о губернаторе Северной столицы Беглове.

26 мая губернатор города вместе с главой РЖД Белозёровым торжественно открыл путепровод на Пулковском шоссе. Там было красиво: зелёная трава, солнечная погода, торжественная обстановка.

Правда, сегодня выяснилось, что газон оказался временным, исключительно под приезд "шишек". Именно такую видеозапись выложили в одном из местных сообществ.

СМИ быстро связали все слагаемые между собой и сделали вывод: газон расстилали исключительно для показухи.

Но после того, как в них поднялась шумиха, в РЖД заявили, что рулон постелили для красоты, пока не взошёл посеянный. Он начал прорастать, и необходимость в нём отпала.

"В соответствии с проектом восстановления благоустройства на устоях путепровода и прилегающих к нему земельных участках произведена комплексная грунтовая отсыпка с посевом газонной травы. Из-за недостаточно высоких температур, сложившихся в последнюю декаду мая, газон поднялся недостаточно, в связи с чем было принято решение об использовании рулонного газона в качестве временной меры. В связи с повышением температур газон, засеянный ранее, начал подниматься. Для его сохранности и последующего роста были проведены работы по перестилке временного рулонного газона", - заявили в пресс-службе РЖД.

Правда, затем газон зачем-то снова застелили назад. По словам рабочих, "команда была собрать, а сейчас поступила команда обратно выстелить".

Однако у одной из работниц коммунальных служб, которая присутствовала на мистификации с газоном, было другое мнение. Она заявила, что это особая технология. Мол, для того, чтобы газон прижился, необходимо его несколько раз снять, пролить, а затем снова постелить.

В любом случае, газон вернули. Надолго ли - пока не ясно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СПб   Юмор   абсурд   беглов   новости   питер   санкт-петербург   сюр   
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16  комментариев
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16k
Toxictofa Полчаса назад
Все больше убеждаюсь, что у нас страна понтов.
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109
Карл 23 секунды назад
ФИТИЛЬ в тему.
Досмотрите до конца. :)))))))

Ссылка youtu.be
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564
Гиви 37 секунд назад
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1k
Иностранный Агент Минуту назад
Надеюсь, Светлейший Султан остался доволен?
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208
Lexx 8 минут назад
Жополизы и очковтиратели.
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2k
Oorfin 9 минут назад
может, это специальный мобильный газон с почасовой оплатой
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38k
Александр 14 минут назад
Никогда такого не было и вот опять)
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1k
c3nsor3d 15 минут назад
самому губернатору это перформанс покажите (и копию президенту) .. Пусть поугарают за лизоблюдство мелких "ублюдков"...-)
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−6
KENT 23 минуты назад
Ждём новую песню от Сергея Шнурова :))))
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5k
Shtoppi Полчаса назад
Правильно, зачем он просто так там лежать будет. Свернули и убрали до следующего приезда кого-то важного.
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1k
Старичок 49 минут назад
питерским ботам опять денюжку подкинули. повылазили, как тот газон.
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458
imho Старичок 3 минуты назад
Ага, им газон расстелили а они не довольны
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