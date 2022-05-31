В Питере расстелили газон перед приездом губернатора. А потом убрали

Насколько далеко может зайти желание того или иного человека сделать хорошую картинку, судить только вам. Но в Петербурге вновь произошёл курьёзный случай. Правда, на этот раз с участим местных властей.
В частности, речь идёт о губернаторе Северной столицы Беглове.
26 мая губернатор города вместе с главой РЖД Белозёровым торжественно открыл путепровод на Пулковском шоссе. Там было красиво: зелёная трава, солнечная погода, торжественная обстановка.
Правда, сегодня выяснилось, что газон оказался временным, исключительно под приезд "шишек". Именно такую видеозапись выложили в одном из местных сообществ.
СМИ быстро связали все слагаемые между собой и сделали вывод: газон расстилали исключительно для показухи.
Но после того, как в них поднялась шумиха, в РЖД заявили, что рулон постелили для красоты, пока не взошёл посеянный. Он начал прорастать, и необходимость в нём отпала.
"В соответствии с проектом восстановления благоустройства на устоях путепровода и прилегающих к нему земельных участках произведена комплексная грунтовая отсыпка с посевом газонной травы. Из-за недостаточно высоких температур, сложившихся в последнюю декаду мая, газон поднялся недостаточно, в связи с чем было принято решение об использовании рулонного газона в качестве временной меры. В связи с повышением температур газон, засеянный ранее, начал подниматься. Для его сохранности и последующего роста были проведены работы по перестилке временного рулонного газона", - заявили в пресс-службе РЖД.
Правда, затем газон зачем-то снова застелили назад. По словам рабочих, "команда была собрать, а сейчас поступила команда обратно выстелить".
Однако у одной из работниц коммунальных служб, которая присутствовала на мистификации с газоном, было другое мнение. Она заявила, что это особая технология. Мол, для того, чтобы газон прижился, необходимо его несколько раз снять, пролить, а затем снова постелить.
В любом случае, газон вернули. Надолго ли - пока не ясно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Досмотрите до конца. :)))))))
С центральной аллеи, по которой проходило начальство, смотрелось неплохо. Потом всё смыло дождём.