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Как навсегда поссорились Евгений Евстигнеев и Олег Ефремов

Как навсегда поссорились Евгений Евстигнеев и Олег Ефремов

Автор:
18 января 2023 18:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дружба   знаменитости   люди   отношения   слава   советские актеры   театр   
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Двое маститых актёров познакомились в начале 50-х годов прошлого века. И через пять лет Ефремов пригласил Евстигнеева в свой театр "Современник". Это был верный шаг - билеты на спектакли с участием Евгения Александровича разлетались в секунды. Люди ночевали у билетных касс, а некоторые даже на раскладушках спали.
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Метки: дружба   знаменитости   люди   отношения   слава   советские актеры   театр   
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4  комментария
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alexxxx7878 18 минут назад
Интересный пост только за последний год раз 5й читаю на фишках..
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8k
TitaniumAngelSmiht 19 секунд назад
С одной стороны, как друг Олег Ефремов поступил не очень хорошо. Но с другой стороны, будучи руководителем, всем мил не будешь. Да и Евстигнеев получается хотел , как у нас говорят и рыбку съесть и...В итоге получил, что и должен был получить.
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4k
Frank Borman 3 минуты назад
Ведь были ж раньше актеры и актрисы. Служили в театре десятилетиями. Дослуживались аж до полковников и генералов. Не то что сейчас.
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47k
Элек Мек 5 минут назад
По ТВ говорили ещё одну версию,будто Евстигнеев хотел что бы его жену Ирину Цывину приняли в театр,а Ефремов отказал.
Нет в живых не того не другого,поэтому люди могут строить любые фантазии.
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