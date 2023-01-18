Как навсегда поссорились Евгений Евстигнеев и Олег Ефремов

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Двое маститых актёров познакомились в начале 50-х годов прошлого века. И через пять лет Ефремов пригласил Евстигнеева в свой театр "Современник". Это был верный шаг - билеты на спектакли с участием Евгения Александровича разлетались в секунды. Люди ночевали у билетных касс, а некоторые даже на раскладушках спали.
Эти двое были идеальным творческим союзом и с полуслова понимали друг друга. Отношения переросли в настоящую дружбу. Евгений Александрович не раз говорил, что пойдёт за своим товарищем куда угодно.
И не лгал. Когда Олега Николаевича поставили руководить МХАТом, Евстигнеев тут же перешёл за ним из "Современника". И это стало его ошибкой.
И не лгал. Когда Олега Николаевича поставили руководить МХАТом, Евстигнеев тут же перешёл за ним из "Современника". И это стало его ошибкой.
Играл Евстигнеев много, но интересных ролей не было. Но зато не было отбоя от предложений сняться в хорошем кино у известных режиссёров, на что актёр с радостью соглашался, играя ярких персонажей, так знакомых нам.
Кино немного помогало ему бороться с разочарованием от работы в МХАТе, однако художественный руководитель с каждой новой съёмкой раздражался всё больше. Известно, что службу в театре Ефремов всегда ставил на первое место.
Кино немного помогало ему бороться с разочарованием от работы в МХАТе, однако художественный руководитель с каждой новой съёмкой раздражался всё больше. Известно, что службу в театре Ефремов всегда ставил на первое место.
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В кино он сниматься не запрещал, но требовал, чтобы Евгений Александрович не пропускал ни одной репетиции и не отменял своё участие в спектаклях. Один раз Евстигнеев попросил сдвинуть репетицию и Ефремов тут же вспылил: “Женя, ты или работаешь здесь, или нет! Кончаю эту ерунду!”
Эта сцена стала первым звоночком для актёра и продолжение ссоры не заставило себя долго ждать. Евстигнеев попросил снять его с нескольких спектаклей, так как интересных ролей у него не было, а спектаклей, в которых его задействовали, было слишком много. Он прямо сказал об этом своему другу и получил резкий ответ: "Не можешь - уходи на пенсию!"
Эта сцена стала первым звоночком для актёра и продолжение ссоры не заставило себя долго ждать. Евстигнеев попросил снять его с нескольких спектаклей, так как интересных ролей у него не было, а спектаклей, в которых его задействовали, было слишком много. Он прямо сказал об этом своему другу и получил резкий ответ: "Не можешь - уходи на пенсию!"
Евгений Александрович не сразу понял, что Олег Николаевич абсолютно серьёзен. А когда стало ясно, что старый друг не шутит ему стало очень обидно. Близкий друг, коллега и соратник не просто не пошёл навстречу. Оказывается, что он им и вовсе не дорожит. Евстигнеев написал заявление в 1988 году ушёл из МХАТа.
Без работы Евгений Александрович не остался, ведь его талант был признан в актёрских кругах. Сразу же после увольнения он получил приглашения сразу из нескольких театров и мог свободно сниматься. Но ссора с Ефремовым после 30 лет дружбы ещё долго не отпускала его.
Жена Евстигнеева говорила, что худрук театра не ставил цели обидеть товарища, это был просто эмоциональный всплеск и случайная фраза произнесённая сгоряча.
Жена Евстигнеева говорила, что худрук театра не ставил цели обидеть товарища, это был просто эмоциональный всплеск и случайная фраза произнесённая сгоряча.
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