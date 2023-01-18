Как навсегда поссорились Евгений Евстигнеев и Олег Ефремов

В кино он сниматься не запрещал, но требовал, чтобы Евгений Александрович не пропускал ни одной репетиции и не отменял своё участие в спектаклях. Один раз Евстигнеев попросил сдвинуть репетицию и Ефремов тут же вспылил: “Женя, ты или работаешь здесь, или нет! Кончаю эту ерунду!”

Эта сцена стала первым звоночком для актёра и продолжение ссоры не заставило себя долго ждать. Евстигнеев попросил снять его с нескольких спектаклей, так как интересных ролей у него не было, а спектаклей, в которых его задействовали, было слишком много. Он прямо сказал об этом своему другу и получил резкий ответ: "Не можешь - уходи на пенсию!"