«Буря» погребла: «Браво-два-ноль» и самый позорный провал самого именитого британского спецназа

Несмотря на положительные для США и НАТО итоги, сам процесс происходил далеко не так гладко. Особенно отличились бойцы «одного из лучших в мире» подразделений британского спецназа. Их наивные ошибки непростительны даже для новичков, а для профессиональных военных — это откровенный позор.

«Браво-два-ноль» и важная миссия

Спецподразделение SAS (Special Air Service), или «Особая воздушная служба» Британии, считается одним из сильнейших во всем мире: сюда попадают только лучшие из лучших, а программа подготовки включает не только традиционное обучение, но и получение навыков разведки непосредственно в МИ-6.

Весь состав SAS — около 500 человек, и на каждого из них тратятся колоссальные суммы. На подготовку и тренировку одного требуется свыше 1 млн фунтов! И каков результат? На этот вопрос красноречиво ответит один эпизод в Ираке.