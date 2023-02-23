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«Буря» погребла: «Браво-два-ноль» и самый позорный провал самого именитого британского спецназа

«Буря» погребла: «Браво-два-ноль» и самый позорный провал самого именитого британского спецназа

Автор:
23 февраля 2023 23:47
Метки: интересно   история   факты   
1286
5

Операция «Буря в пустыне» стала одной из самых громких в истории вооруженных конфликтов в Ираке. 17 января 1991 года США с союзниками развернули боевые действия, направленные на освобождение Кувейта от иракских войск. В результате американцы смели армию соперника подчистую, и в дальнейшем этот военный успех послужил фундаментом для полномасштабного вторжения в Ирак.

Несмотря на положительные для США и НАТО итоги, сам процесс происходил далеко не так гладко. Особенно отличились бойцы «одного из лучших в мире» подразделений британского спецназа. Их наивные ошибки непростительны даже для новичков, а для профессиональных военных — это откровенный позор.


«Браво-два-ноль» и важная миссия

Спецподразделение SAS (Special Air Service), или «Особая воздушная служба» Британии, считается одним из сильнейших во всем мире: сюда попадают только лучшие из лучших, а программа подготовки включает не только традиционное обучение, но и получение навыков разведки непосредственно в МИ-6.


Весь состав SAS — около 500 человек, и на каждого из них тратятся колоссальные суммы. На подготовку и тренировку одного требуется свыше 1 млн фунтов! И каков результат? На этот вопрос красноречиво ответит один эпизод в Ираке.

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Когда в январе началась операция «Буря в пустыне», группе SAS «Браво-два-ноль» была поручена важная задача — нарушить в Багдаде систему коммуникации. Дело в том, что иракские военные располагали довольно опасными для союзных войск ракетами «Скад». Все виды связи в стране к тому моменту были забиты помехами, кроме одной — подземной оптоволоконной сети, через которую как раз можно было связаться с ракетными базами.


Позорная череда ошибок

С самого начала всё пошло не по плану из-за абсолютно нелепых действий бойцов SAS. Британское подразделение высадили ночью 22 января. Группа нашла подходящее место и разбила лагерь. Внезапно чужеземцев заметил проходивший мимо мальчик-пастух, и спецназовцы хотели было сообщить о сворачивании операции, но выданные частоты для связи оказались неверны, а все остальные глушились.

Впоследствии о незваных гостях, конечно, доложили иракским военным, однако это сделал не мальчик-пастух, он даже не обратил внимания, а водители с пролегающего неподалеку шоссе — вот что называется первый удар нанесли оттуда, откуда не ждали. Здесь уже возникает вопрос: как так вышло, что высококлассные бойцы умудрились остановиться там, где их легко находят простые обыватели?

Иракские военные незамедлительно последовали за чужаками, но, стоит отдать должное, спецназовцы отбились без потерь.


В дальнейшем из всего обилия навыков им пригодилось только умение удирать от погони, несмотря ни на что. Но даже тут они совершили ошибку, нарушив план отступления. Группа направилась не на юг, а на север, в сторону Сирии, где их настигли холода. Британцы имели только летнюю форму, в то время как та зима оказалась аномально суровой. Ночью даже выпадал снег, что приводило спецназовцев в полнейший шок. Обстановка становилась опасной для жизни.

Разделение группы

Во время одного из переходов часть участников, 3 человека, случайно оторвалась от основного состава, и дальше пришлось двигаться по отдельности. Из этих троих один погиб от переохлаждения, второй был пойман при попытке угнать автомобиль, а третий, пожалуй, самый везучий из всех, успешно добрался до сирийской границы и смог ее пересечь, несмотря на сильное истощение и галлюцинации.

Основная группа та

кже страдала от холода. Оценив риски, бойцы решились на отчаянный шаг: они захватили иракское такси в надежде хотя бы так побыстрее добраться. О том, что было дальше, есть две версии. По одной из них, машину пришлось оставить у блокпоста. По второй — они оставили водителя в такси, договорившись встретиться после перехода, но тот обратился в полицию, что предсказуемо. Если последний вариант правдив, то глупость команды уже вызывает серьезные опасения.

Так или иначе группе потом пришлось сражаться с иракскими военными, из-за чего участники потеряли контакт друг с другом. Двое из них погибли, а троих выживших взяли в плен. Впоследствии все уцелевшие после допросов и заключений в тюрьмах всё же вернулись на родину, и некоторые из них даже изложили в мемуарах позорную историю своего провала. Но авторитет SAS теперь подавлен «Бурей в пустыне»: британцы оказались совершенно не подготовлены к реальным боевым условиям и допустили ряд чудовищных ошибок, из-которых не смогли не то что выполнить задание, но даже уберечь себя.

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Метки: интересно   история   факты   
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13  комментариев
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10k
Григорий Бабкин 14 часов назад
Есть такая фильма: "Падение чёрного ястреба". Патриотическая вещичка. Пендосы попытались из своего обосралова в Африке создать эпичненький боевичок. Известные актёры, красивые съёмки и пр. Правду об этих событиях легко найти в сети. Негры отправили на тот свет несколько десятков хвалёных пендосских "котиков". Хотя я бы назвал их "зайчиками", настолько они тупо облажались. В фильме сплошное враньё. У пендосов всегда так, сначало обосрутся, а потом снимают кино, как эпичненько они обосрались.
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13k
Artem 38 минут назад
Ссылка coub.com
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33k
russger Час назад
"Спецподразделение SAS (Special Air Service), или «Особая воздушная служба» Британии, считается одним из сильнейших во всем мире"

А обосрались как дошколята. Может они не такие уж "лучшие из лучших"? Да и бравые крутые омериканские морские котики, котята слепые, тоже обсираются повсюду, а бравады с татухами как у спасителей мира -_-
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14k
Валерий Викторович 2 часа назад
Если последний вариант правдив, то глупость команды уже вызывает серьезные опасения (цитата)
По-русски, автор, правильно: "глупость не вызывает сомнений". Впрочем, это же "бзден"..
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334
Иван Днепров 5 часов назад
Так пиндосы такие же самые!!! Вспомнить только то позорище когда они Бен Ладена брали. Это же надо умудрится высадится с борта вертолёта по другую сторону забра усадьбы ... а потом его героически преодолевать. Дебилы, что тут взять. В общем всему миру давно понятно что эти шакалы могут только бомбить и желательно с безопасного расстояния. Остальное дорисует Голливуд. А уж чтобы провести такую операцию как захват дворца Амина эти дятлы даже и заикнуться не смеют. До русских Альфы и Вымпела им как глаз на жопу натянуть. Причём они всегда такие были! Вспомнить события ВОВ, тогда пиндосы какой-то остров брали со стрельбой и большим шумом. Людей много потеряли но, оказалось что япошки дня за два оттуда ноги сделали и остров был пустой.
Так что воевать с ними нужно специфически. Перекрыть им дыхалку с воздуха и можно е...ть даже не снимая подштаников.
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13k
a_komolow 8 часов назад
Те ещё "вояки"
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5k
Frank Borman 11 часов назад
У англосаксов хороши тольк их боевая авиация и флот. А сухопутные войска, включая их сасовцев, котиков и прочих зеленых беретов, регулярно обсираются. Вспомним про Афганистан в позапрошлом году, про Сомали. Ну не умеют они воевать против сильного или хотя бы упертого противника, и никогда не умели.
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17k
Александр 13 часов назад
SASнули.
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17k
Bill 14 часов назад
Вообще-то, Кувейт и Ирак - это один народ и одна религия. Но когда Британия уходила из своих колониальных владений - она всегда искусственно создавала границы. Чтобы потом была возможность разжечь национальную рознь, войну и оправдать вмешательство.
Ираку оставили большую территорию, но отобрали береговую линию - идеальная закваска для будущих войн.
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19
Змей 14 часов назад
Если уж наладились передирать с Дзена, то надо и статейку про Дельту - "спецназ не знающий побед" тиснуть! Там тоже интересно, такие таланты там пропадают...
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