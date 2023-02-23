«Буря» погребла: «Браво-два-ноль» и самый позорный провал самого именитого британского спецназа

Операция «Буря в пустыне» стала одной из самых громких в истории вооруженных конфликтов в Ираке. 17 января 1991 года США с союзниками развернули боевые действия, направленные на освобождение Кувейта от иракских войск. В результате американцы смели армию соперника подчистую, и в дальнейшем этот военный успех послужил фундаментом для полномасштабного вторжения в Ирак.
Несмотря на положительные для США и НАТО итоги, сам процесс происходил далеко не так гладко. Особенно отличились бойцы «одного из лучших в мире» подразделений британского спецназа. Их наивные ошибки непростительны даже для новичков, а для профессиональных военных — это откровенный позор.
«Браво-два-ноль» и важная миссия
Спецподразделение SAS (Special Air Service), или «Особая воздушная служба» Британии, считается одним из сильнейших во всем мире: сюда попадают только лучшие из лучших, а программа подготовки включает не только традиционное обучение, но и получение навыков разведки непосредственно в МИ-6.
Весь состав SAS — около 500 человек, и на каждого из них тратятся колоссальные суммы. На подготовку и тренировку одного требуется свыше 1 млн фунтов! И каков результат? На этот вопрос красноречиво ответит один эпизод в Ираке.
Когда в январе началась операция «Буря в пустыне», группе SAS «Браво-два-ноль» была поручена важная задача — нарушить в Багдаде систему коммуникации. Дело в том, что иракские военные располагали довольно опасными для союзных войск ракетами «Скад». Все виды связи в стране к тому моменту были забиты помехами, кроме одной — подземной оптоволоконной сети, через которую как раз можно было связаться с ракетными базами.
Позорная череда ошибок
С самого начала всё пошло не по плану из-за абсолютно нелепых действий бойцов SAS. Британское подразделение высадили ночью 22 января. Группа нашла подходящее место и разбила лагерь. Внезапно чужеземцев заметил проходивший мимо мальчик-пастух, и спецназовцы хотели было сообщить о сворачивании операции, но выданные частоты для связи оказались неверны, а все остальные глушились.
Впоследствии о незваных гостях, конечно, доложили иракским военным, однако это сделал не мальчик-пастух, он даже не обратил внимания, а водители с пролегающего неподалеку шоссе — вот что называется первый удар нанесли оттуда, откуда не ждали. Здесь уже возникает вопрос: как так вышло, что высококлассные бойцы умудрились остановиться там, где их легко находят простые обыватели?
Иракские военные незамедлительно последовали за чужаками, но, стоит отдать должное, спецназовцы отбились без потерь.
В дальнейшем из всего обилия навыков им пригодилось только умение удирать от погони, несмотря ни на что. Но даже тут они совершили ошибку, нарушив план отступления. Группа направилась не на юг, а на север, в сторону Сирии, где их настигли холода. Британцы имели только летнюю форму, в то время как та зима оказалась аномально суровой. Ночью даже выпадал снег, что приводило спецназовцев в полнейший шок. Обстановка становилась опасной для жизни.
Разделение группы
Во время одного из переходов часть участников, 3 человека, случайно оторвалась от основного состава, и дальше пришлось двигаться по отдельности. Из этих троих один погиб от переохлаждения, второй был пойман при попытке угнать автомобиль, а третий, пожалуй, самый везучий из всех, успешно добрался до сирийской границы и смог ее пересечь, несмотря на сильное истощение и галлюцинации.
Основная группа та
кже страдала от холода. Оценив риски, бойцы решились на отчаянный шаг: они захватили иракское такси в надежде хотя бы так побыстрее добраться. О том, что было дальше, есть две версии. По одной из них, машину пришлось оставить у блокпоста. По второй — они оставили водителя в такси, договорившись встретиться после перехода, но тот обратился в полицию, что предсказуемо. Если последний вариант правдив, то глупость команды уже вызывает серьезные опасения.
Так или иначе группе потом пришлось сражаться с иракскими военными, из-за чего участники потеряли контакт друг с другом. Двое из них погибли, а троих выживших взяли в плен. Впоследствии все уцелевшие после допросов и заключений в тюрьмах всё же вернулись на родину, и некоторые из них даже изложили в мемуарах позорную историю своего провала. Но авторитет SAS теперь подавлен «Бурей в пустыне»: британцы оказались совершенно не подготовлены к реальным боевым условиям и допустили ряд чудовищных ошибок, из-которых не смогли не то что выполнить задание, но даже уберечь себя.
Источник:
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А обосрались как дошколята. Может они не такие уж "лучшие из лучших"? Да и бравые крутые омериканские морские котики, котята слепые, тоже обсираются повсюду, а бравады с татухами как у спасителей мира -_-
По-русски, автор, правильно: "глупость не вызывает сомнений". Впрочем, это же "бзден"..
Так что воевать с ними нужно специфически. Перекрыть им дыхалку с воздуха и можно е...ть даже не снимая подштаников.
Ираку оставили большую территорию, но отобрали береговую линию - идеальная закваска для будущих войн.