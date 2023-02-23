Приехала в Москву из Беларуси и зашла в магазин с белорусскими продуктами. Это было в первый и последний раз

Читатели блога из России не раз отмечали, что покупают продукты в специализированных магазинах, где продается только белорусское. Гуляя с мужем по российской столице (дело было в феврале), автор этого блога наткнулась на один из таких магазинов с названием, не оставляющим сомнений в том, где и что произведено.
Вывеска торгового объекта выкрашена в цвета белорусского флага (белый, красный и зеленый), а изображение флага присутствует в логотипе торгового объекта.
Признаться, от такого места ожидали большего.
Причем здесь "кола"?
Первое, что бросилось в глаза, – бутылки с импортной газировкой. Причем их там много. Написано на входе "белорусские продукты", а внутри – "кола". Как так?
На полке стоят упаковки с конфетами. Ребенок как вцепился в одну такую (в форме коровы), так и не выпустил. Пришлось купить. На обороте: "сделано в Армении"... И такие сюрпризы – то тут, то там.
Белорусские продукты, к счастью, тоже обнаружились.
Например, в ассортименте – рогачевское молоко, сладкосливочное масло, сливки. Творог из Горок, квас, напиток Vita Mix... Первая мысль: последнее – тоже импорт. Оказалось, делается на белорусской "Дариде". Автор этого блога шесть лет живет в Минске, но никогда о таком не слышала. Может, просто не обращала внимания?
С миру по нитке...
Нашлись печение и вафли, колбасы и шпик, тушенка. Всего понемногу, словом. Кое-что встречается в продаже и в Минске, и все-таки ассортимент удивляет. Вот есть ощущение, что продукты для продажи подбирал человек, который сам в Беларуси не живет и местное не пробует. Что угадали, то угадали, но в самой Беларуси можно купить массу всего более вкусного и интересного.
Половина магазина – сладости. Шоколадки "Спартак" замечаешь сразу, вот они, лежат на средней полке справа. А слева, кстати, те самые армянские конфеты. Что они вообще здесь делают?
Испортились?
В комментариях к этому богу иногда пишут, мол, белорусские производители испортились/ Какие-то, может, и правда "испортились". Но вот вам ситуация: покупает человек в "белорусском" магазине армянские конфеты, и даже не подозревает, что они – армянские. А потом читает на обороте: в составе – пальмовое масло. Привкус какой-то от этих конфет во рту остается неважный, технический...
Если абстрагироваться от присутствия товаров не белорусского производства, то в ассортименте не хватило молочных продуктов. Молоко, кефир, сметана, йогурты, детское питание – вот то, чем славится Беларусь, и что нужно покупать. Можно было бы добавить в ассортимент консервов – тушенку и сгущенку – россияне их любят и ценят, обязательно паштетов – в Беларуси они вкуснейшие, селедку "Матиас".
И кстати, очень смутило изображение пухлого фермера в логотипе торгового объекта. Он едва ли ассоциируется Беларусью. Во всяком случае, за все шесть лет, что автор этого блога ходит по белорусским магазинам, подобных ассоциаций ни разу не возникало.
Совет: покупая белорусские продукты в подобных магазинах, внимательно проверяйте, кто производитель. Чтобы не возникало неоправданных ожиданий.
Источник:
- Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом
- Российских теннисистов допустят к соревнованиям только при одном условии: они не должны говорить ни слова в поддержку России
- На территории Белоруссии упала ракета С-300
- В Белоруссии женщина оторвала у мужчины яичко за отказ в пользовании банковской картой
- Как девочка из немецкой столовой стала Героем Советского Союза
Единственная тушёнка, которую использую и дома и в лесу и на воде.
Покупаю в Великих Луках на рынке.
Раньше она была и в 5-ке, но там оказалась подделка.
Один раз чуть не повёлся на "Большие Томики" - но прочитал "на обороте", что производство, оказывается, тупо в Колпино (это под Питером). А брэнд рекламируется во всех торговых точках, как "белорусский"... И как-то не поверил я, что белорусы организовали в другой стране "отвёрточную сборку" колбасы и пельменей.
В СПБ белорусские продукты массово запоявлялись в 2005 -2007 годах ( имею ввиду - как специализированые магазины). Небольшие точки, достаточно убогие внутри ( потому что это были именно точки по продаже), но при этом - с очень достойными продуктами. Ценник, кстати, не особо радовал ( у меня в тот момент был коллега-белорус, поэтому цены я знал), но и не смущал ( я лично возьму подороже но хорошего, чем много дешмана). Нормальный, короче, свой клиент у них был. Поэтому периодически там покупал. Но - традиционно подвела жадность перекупов. Стали пытаться возить большими партиями, а продавать - не успевали, поэтому многие продукты стали с истекающими сроками, а вот это уже было не интересно, потому что - какой бы хороший не был оттуда хлеб, но он хороший именно свежий. ( да, я понимаю - до РБ нужно доехать. Но - расстояние то не космос, 850 км от РБ до СПб. И приезжая в Псков за 350 км я нахожу там Питерский "сегодняшний " хлеб). Плюс - везти стали откровенную ересь, то что там подешевле чтоб накрутить побольше. Спрашиваешь - а вот такое есть ? Кто-то сразу делал квадратные глаза ( и понятно - к РБ они вообще никакого отношения не имели, ну не знать этих марок нельзя, если ты белорус), кто-то ценник космический называл. Ну и всё. Народ брать перестал, они массово закрылись. А дальше стали открываться вот такие, уже "белорусские", где товаров из РБ - по пальцем одной руки, но не все же этикетки читают, части народа у нас достаточно что на вывеске написано, да в цвета РБ эта вывеска окрашена.
Да у нас много такого, кстати. "Вологодские" - а внутри товары, у которых только юрадрес в Вологодской области, а производство в каких то йебенях. Но - это же, опять же, надо отвлечься от смартфона и почитать упаковку
Давайте в угоду соседям не калечить собственный язык. С хохляндией уже дозаигрывались когда-то.
При всём уважении к соседям, себя уважать надо в первую очередь.
Есть русский язык с его устоявшимися правилами. Ну давайте, в угоду соседу вообще запретим его, будем по белорусски или по киргизски говорить, чтоб соседу нравилось.
Вообще с логикой у автора проблемы...
Сначала пишет - "в ассортименте – рогачевское молоко, сладкосливочное масло, сливки. Творог из Горок..." Приложено фото с молочкой.
А чуть ниже - "в ассортименте не хватило молочных продуктов. Молоко, кефир, сметана, йогурты, детское питание..."
"Нашлись печение и вафли, колбасы и шпик, тушенка..."(фото с тушенкой тоже приложено)- и тут же "Можно было бы добавить в ассортимент консервов – тушенку и сгущенку..."
Так есть тушёнка или нет?
"Автор этого блога шесть лет живет в Минске, но никогда о таком не слышала." - странно, не слышала про Дариду....
Предприятие «Дарида» - крупнейший производитель минеральных и питьевых вод из природных артезианских источников, газированных напитков, холодных чаев и сокосодержащих напитков в Республике Беларусь.
DARIDA заняла первое место по итогам республиканского исследования потребительских предпочтений жителей Беларуси.
Есть люди, недовольные всем и всеми...
А в магазине "Продукты" куча несъедобных товаров.
Или в магазине "Пиво" не только пиво, но и квас, рыба, снеки и т.д.
В один момент с другими совладельцами решили разбежаться, поделили магазины. К кому отошёл бренд не знаю. Был только в одном его магазине на Павелецком. Там помимо товаров ещё и кулинария. Тоже "заточено" под белорусскую кухню. Драники, купаты и пр.
Я если честно немного прих...ел от ценника. На некоторые позиции накрутка от белоруской розницы 300-400%. На моё удивление ответил просто - люди охотно берут ,так почему бы и нет?
Изначально когда они начинали,то в основном специализировались на мясных деликатесах. Полендвица, копчёности,дорогие сорта колбас. Теперь же судя по фото , стандартный белорусский магаз, только с заоблачной наценкой .
P.S. недавно узнал что сей товарищ открыл магазин на Камчатке. Даже страшно подумать какой ценник там.
Был в Беларуси, тощих людей там не видел.
Поэтому не совсем понятно мнение автора об ассоциациях.
Продукты в целом качественные.
Периодически берем.
Тушенка белорусская даже в НЗ лежит