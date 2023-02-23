Приехала в Москву из Беларуси и зашла в магазин с белорусскими продуктами. Это было в первый и последний раз

Испортились?

В комментариях к этому богу иногда пишут, мол, белорусские производители испортились/ Какие-то, может, и правда "испортились". Но вот вам ситуация: покупает человек в "белорусском" магазине армянские конфеты, и даже не подозревает, что они – армянские. А потом читает на обороте: в составе – пальмовое масло. Привкус какой-то от этих конфет во рту остается неважный, технический...

Если абстрагироваться от присутствия товаров не белорусского производства, то в ассортименте не хватило молочных продуктов. Молоко, кефир, сметана, йогурты, детское питание – вот то, чем славится Беларусь, и что нужно покупать. Можно было бы добавить в ассортимент консервов – тушенку и сгущенку – россияне их любят и ценят, обязательно паштетов – в Беларуси они вкуснейшие, селедку "Матиас".

И кстати, очень смутило изображение пухлого фермера в логотипе торгового объекта. Он едва ли ассоциируется Беларусью. Во всяком случае, за все шесть лет, что автор этого блога ходит по белорусским магазинам, подобных ассоциаций ни разу не возникало.

Совет: покупая белорусские продукты в подобных магазинах, внимательно проверяйте, кто производитель. Чтобы не возникало неоправданных ожиданий.