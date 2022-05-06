Полезные советы, чтобы не стать заложником экономической ситуации

Естественно, что собирать на все чеки не хватит сил, но современные технологии позволяют вести бухгалтерию прямо в смартфоне — есть множество полезных и удобных приложений. Таким образом вы сможете оценить необходимый базис дохода, а излишки хранить или инвестировать.

К слову об инвестициях, ещё один важный совет - финансовая грамотность. Если для вас перестанут быть странной абракадаброй слова, акции, сложный процент, депозит, вклад и другие экономические термины, то и финансовое положение у вас может улучшиться. Сбережения под матрасом будут терять в цене из-за неумолимой инфляции, тоже важный термин, к слову. Именно поэтому необходимо сделать так, чтобы ваши накопления начали работать. Стратегии для ваших лишних денег выбирайте сами, главное, делайте это с умом.