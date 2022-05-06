Полезные советы, чтобы не стать заложником экономической ситуации

Для многих из нас экономические потрясения сказались на обычном ритме жизни. Кто-то ощутил это, делая покупки в магазине, кто-то лишился развлечений, к которым уже привык, а для кого-то и вовсе настало тяжелое время поиска работы.
Пока эти люди пытаются трудоустроиться, многие из тех, кому повезло больше, находятся в состоянии самообмана, держась за ту работу, которая им надоела или попросту не подходит. Для того, чтобы не оказаться в плену обстоятельств, необходимо взять за привычку несколько полезных советов.
Выражение «не стоит паниковать» уместно для стрессовых ситуаций, где эмоции не помогут делу. Когда речь идёт о неопределённости в жизни, не стоит подавлять эмоции. Рано или поздно срыв все равно произойдёт. Понятно, что устраивать истерики тоже не вариант. Постоянная рефлексия на окружающие события поможет вам справиться с трудностями в непростой период времени. Проговаривайте с самим собой ту данность, что у вас сейчас есть, а главное, задавайте себе правильные вопросы, ответив на которые вы сможете не только успокоить себя, но и понять, как вам нужно действовать в сложившихся обстоятельствах.
Следующий совет поможет вам всегда быть в комфортных финансовых условиях. В наше время кредитных карт, микрокредитования и прочих банковских уловок, легко оказаться в долговой яме. Именно поэтому навык жизни по средствам - самый необходимый для взрослой жизни. Ведите учёт ваших финансовых потоков, планируйте бюджет на краткосрочный и долгосрочный периоды.
Естественно, что собирать на все чеки не хватит сил, но современные технологии позволяют вести бухгалтерию прямо в смартфоне — есть множество полезных и удобных приложений. Таким образом вы сможете оценить необходимый базис дохода, а излишки хранить или инвестировать.
К слову об инвестициях, ещё один важный совет - финансовая грамотность. Если для вас перестанут быть странной абракадаброй слова, акции, сложный процент, депозит, вклад и другие экономические термины, то и финансовое положение у вас может улучшиться. Сбережения под матрасом будут терять в цене из-за неумолимой инфляции, тоже важный термин, к слову. Именно поэтому необходимо сделать так, чтобы ваши накопления начали работать. Стратегии для ваших лишних денег выбирайте сами, главное, делайте это с умом.
Человек, который перестал черпать новую информацию в нашем быстро меняющемся мире, рискует потерять шансы на высокооплачиваемую работу. Чем больше навыков у вас есть, тем больше вы будете востребованы как специалист. Поэтому не стоит экономить на учебе, а знание дополнительного языка или навыки вождения всегда будут плюсом для вас.
Общайтесь. Коммуникации - навык, который позволит вам выжить в социуме. Чем чаще вы будете практиковать его, тем больше у вас будет знакомств, в том числе и полезных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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