"Это он - Эдичка". Эдуард Лимонов и его пророчества из прошлого для всех нас

"Мы хотим и Донбасс, и Харьковскую, и Одесскую, и Николаевскую области... И речь идет не только об Украине: русский мир должен быть собран воедино в русском государстве. А вот Киев нам не нужен, Украина имеет право на девять именно украинских областей вокруг Киева. Все остальные территории она получила в наследство от СССР, сколотив себе среднего размера империю. Сколотила из русских, и польских, и румынских, и венгерских земель. Есть даже кусок Словакии у нее в плену. Как только она все эти территории отдаст, то будет ей счастье и покой", - цитирует Лимонова ТГ-канал "Бати читают новости".