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"Это он - Эдичка". Эдуард Лимонов и его пророчества из прошлого для всех нас

"Это он - Эдичка". Эдуард Лимонов и его пророчества из прошлого для всех нас

Автор:
22 февраля 2023 23:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Эдуард Лимонов   политик   пророчества   философ   цитаты   юбилей   
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"Цивилизации создали люди-умы, а убивают их люди-желудки и люди-жопы", — писал Эдуард Лимонов. Вечному оппозиционеру, бунтарю, писателю-скандалисту, радикалу, неформалу и философу могло бы исполниться сегодня 80 лет. Вспоминаем его прогнозы и политические завещания, не менее радикальные и яркие, чем у Владимира Вольфовича.

"Мы хотим и Донбасс, и Харьковскую, и Одесскую, и Николаевскую области... И речь идет не только об Украине: русский мир должен быть собран воедино в русском государстве. А вот Киев нам не нужен, Украина имеет право на девять именно украинских областей вокруг Киева. Все остальные территории она получила в наследство от СССР, сколотив себе среднего размера империю. Сколотила из русских, и польских, и румынских, и венгерских земель. Есть даже кусок Словакии у нее в плену. Как только она все эти территории отдаст, то будет ей счастье и покой", - цитирует Лимонова ТГ-канал "Бати читают новости".

"Америка после Второй Мировой заняла позицию общемирового угнетателя. В 1991-ом Советский Союз самоуничтожился, что еще сильней укрепило статус США. Но скоро придет новый период. Неизбежный этап – начало освобождения от гнета. Это момент исторически неизбежный. Америка должна быть и будет разрушена".

"Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова. Сразу после смерти Назарбаева - разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам— восток".

"Европа уже потеряла себя. Города стали музеями, а народ пришел к слабоумию. Это нельзя по-другому назвать – с церквей убирают кресты, чтобы угодить мигрантам, а омаров уже нельзя варить живьем. Можно отобрать наш газ, и все равно на потерю доходов, пусть перезимуют без заледеневшими. Тогда станет ясно, где чье место. А из страны нужно гнать тех, кто думает – там (в Европе) лучше. Давайте вышвырнем из Украины и из России в Европу тех, кто так её любит. Пусть там моют полы и роют канавы".

"Гнать надо американский бизнес из России поганой метлой. Да, люди потеряют много рабочих мест, но честь государства важнее".

"Учитесь быть героями! Мы слишком привыкли жить легко. А сейчас конфликтов будет все больше и нужно совершать поступки, которые совершать было не принято. Россия не рухнет! Нас слишком много, мы пересмотрим границы и соберем в одном государстве всех русских из отколовшихся от нас "республик".

"Не надо бояться, что Америка, Запад "бахнет" по нам. США лет шестьдесят терпят КНДР, нянчатся с Ираном, потому что боятся их нескольких ядерных зарядов. У нас же тысячи боеголовок. Если что - всё".

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Метки: Эдуард Лимонов   политик   пророчества   философ   цитаты   юбилей   
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10  комментариев
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
«В 1991-ом Советский Союз самоуничтожился»

Самоуничтожился?
Ну уж отнюдь
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6k
Андрей Крылов 46 минут назад
Не трахнутому в жопу Эдичке русскихз уму-разуму учить. Вроде есть и путные высказывания у него, но нет.. Пусть с ним Бог теперть разитирается куда там его определить. Как по мне (а я ви\имательно проситал некоторые его кижки ещё в юности) это тело ни как на Ваг\нгу даже не катит. Даиа и вообще ни чуда он не годный был.
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16k
Поручик 47 минут назад
"Это я, Эдичка" - всего лишь условно-литературный пересказ немецкого порнофильма 70-х годов студии "Херцог", который Лимонов где-то смог посмотреть, и вообразить себя "в главной роли".
Что "гениального" в пересказе порнозатей сценариста - ХЗ...
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20k
Corvus Corax 2 часа назад
А я уж думал, что нам предложат сосать член у негров... по заголовку... и по Эдичкиным приключениям...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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