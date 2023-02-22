"Это он - Эдичка". Эдуард Лимонов и его пророчества из прошлого для всех нас

"Цивилизации создали люди-умы, а убивают их люди-желудки и люди-жопы", — писал Эдуард Лимонов. Вечному оппозиционеру, бунтарю, писателю-скандалисту, радикалу, неформалу и философу могло бы исполниться сегодня 80 лет. Вспоминаем его прогнозы и политические завещания, не менее радикальные и яркие, чем у Владимира Вольфовича.
"Мы хотим и Донбасс, и Харьковскую, и Одесскую, и Николаевскую области... И речь идет не только об Украине: русский мир должен быть собран воедино в русском государстве. А вот Киев нам не нужен, Украина имеет право на девять именно украинских областей вокруг Киева. Все остальные территории она получила в наследство от СССР, сколотив себе среднего размера империю. Сколотила из русских, и польских, и румынских, и венгерских земель. Есть даже кусок Словакии у нее в плену. Как только она все эти территории отдаст, то будет ей счастье и покой", - цитирует Лимонова ТГ-канал "Бати читают новости".
"Америка после Второй Мировой заняла позицию общемирового угнетателя. В 1991-ом Советский Союз самоуничтожился, что еще сильней укрепило статус США. Но скоро придет новый период. Неизбежный этап – начало освобождения от гнета. Это момент исторически неизбежный. Америка должна быть и будет разрушена".
"Возьмите в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова. Сразу после смерти Назарбаева - разделите с Китаем Казахстан. Только не давайте Китаю выход к Каспию. Что-то вроде пакта Молотова-Риббентропа о разделе Казахстана. Дайте китайцам— восток".
"Европа уже потеряла себя. Города стали музеями, а народ пришел к слабоумию. Это нельзя по-другому назвать – с церквей убирают кресты, чтобы угодить мигрантам, а омаров уже нельзя варить живьем. Можно отобрать наш газ, и все равно на потерю доходов, пусть перезимуют без заледеневшими. Тогда станет ясно, где чье место. А из страны нужно гнать тех, кто думает – там (в Европе) лучше. Давайте вышвырнем из Украины и из России в Европу тех, кто так её любит. Пусть там моют полы и роют канавы".
"Гнать надо американский бизнес из России поганой метлой. Да, люди потеряют много рабочих мест, но честь государства важнее".
"Учитесь быть героями! Мы слишком привыкли жить легко. А сейчас конфликтов будет все больше и нужно совершать поступки, которые совершать было не принято. Россия не рухнет! Нас слишком много, мы пересмотрим границы и соберем в одном государстве всех русских из отколовшихся от нас "республик".
"Не надо бояться, что Америка, Запад "бахнет" по нам. США лет шестьдесят терпят КНДР, нянчатся с Ираном, потому что боятся их нескольких ядерных зарядов. У нас же тысячи боеголовок. Если что - всё".
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Самоуничтожился?
Ну уж отнюдь
Что "гениального" в пересказе порнозатей сценариста - ХЗ...