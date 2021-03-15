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16 неожиданных мыслей

16 неожиданных мыслей (16 фото)

Автор:
15 марта 2021 12:43
Сообщество : Юмор
Метки: Пиноккио   бред   мудрость   мысли   сон   философ   цитаты   
1848
16
Перед сном, в душе или в туалете мы часто философствуем. В этом посте собраны "великие" мысли туалетных и душевых философов.
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Метки: Пиноккио   бред   мудрость   мысли   сон   философ   цитаты   
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
Даже если в жизни ты всего достиг,
Все равно в конце ждет парочка гвоздик...
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11k
Alex Ato 7 минут назад
"О" - оригинальность
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Да уж, явно в туалете придумано...
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