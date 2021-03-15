16 неожиданных мыслей

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Перед сном, в душе или в туалете мы часто философствуем. В этом посте собраны "великие" мысли туалетных и душевых философов.
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