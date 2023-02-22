Ледоколу «Ленин» в заливе Цивольки реактор отстреливали, а он при этом только подпрыгнул

В 1959 году советские учёные открыли новую страницу в освоении ядерной энергетики в мирных целях. В этот год ленинградские корабелы передали морякам арктического флота Мурманскому пароходству) первый и единственный в мире атомный ледокол «Ленин». Главную энергетическую установку его составляли три реакторами типа ОК-150, разработанные под руководством академика А.П. Александрова).
Первые атомные реакторы не только у нас, но и у американцев имели проблемы с системой охлаждения, и они возникали всё чаще и чаще, проще говоря – «реакторы текли», а это представляло опасность для моряков-эксплуатационников.
Относительно энергетической установки ОК-150, что стояла на ледоколе. В ней использовались три водо-водяных ядерных реактора с гетерогенной активной зоной максимальной тепловой мощностью по 90МВт. При этом мощность на гребных валах «Ленина» составляла 44 тысячи л.с. В качестве топлива использовалась двуокись урана со средним обогащением по урану-235 – 5 процентов (загрузка активной зоны по урану-235 -85 килограммов; замедлителем и теплоносителем являлась вода высокой чистоты (дистилят). Активная зона реактора высотой 1,6 метра и диаметром 1 метр была организована из 219 технологических каналов (7704 ТВЭЛов).
После семи лет активной работы в Арктике (1959-1967) ледокол «Ленин» отлично справлялся с проводкой судов на Севморпути, когда советские учёные решили поставить его на перезарядку реакторов и профилактический ремонт. Последний планировали провести на одном из судозаводов в Мурманске. Уже во время перегрузки одного из уже заглушенных реакторов специалисты совершенно случайно установили, что он «перегрелся» и потому произошло механическое повреждение с деформацией его тепловыделяющих сборок (обрыв части его конструкции). Одновременно возникли и другие неполадки в центральной части реактора. Это обстоятельство сразу же учли.
Ещё через год (1967) при плановой перезарядке реактора ледокола совершенно неожиданно обнаружилась течь 3-го радиоактивного контура. Её попытались устранить, но тщетно. Стали думать, что делать? Тогда же возник очень смелый вариант - полностью заменить энергетическую установку «Ленина» с ОК-150 на совершенно новую – ОК-900, созданную коллективом под руководством всё того же А.П. Александрова.
Это требовало особой квалификации и опыта работающих. Таких в Мурманске не оказалось. Поэтому первым было предложили отбуксировать «Ленина» туда, где его строили – в Ленинград. Но тут же с политических точек зрения стали оглядываться на финских и скандинавских соседей – не вызовёт ли буксировка «Ленина» с неисправной ядерной установкой в Ленинград вдоль берегов Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии отрицательной (протестной) реакции? Снова задумались. И в ЦК КПСС, и в МИДе, и в Министерстве обороны СССР. Спустя некоторое время, всё же решили отбуксировать «Ленина» в Северодвинск, где уже находился крупнейший в стране судоремонтный завод, работавший с военными кораблями, оснащёнными ядерной энергетикой – «Звёздочка».
Но тут же очередная проблема – в реакторном отсеке ледокола находятся повреждённые реакторы, как людям работать с ними? Требовалось изолировать главный источник возможного радиоактивного заражения. По сведениям международной экологической организации «Беллуна», три списанных реактора «Ленина» обладали в те годы суммарной активностью реакторов –150000 Ки. Это серьёзные цифры! Вопрос решали несколько недель. Специалисты военной науки, учёные Института имени Курчатова, судоремонтники предложили оригинальное техническое решение – что называется - «отстрелить» реакторный отсек ледокола, чтобы, как в те годы было принято во всём мире - затопить радиоактивно опасные объекты в отдалённом полигоне моря.
Технология операции заключалась в следующем: в плавучем доке завода очень тяжёлый по своей массе реакторный отсек сначала вырезали из корпуса корабля. Но! Рабочие не удалили отсек, а снова, по выражению сварщиков - «прихватили» его на прочные временные соединения с корпусом. Эта рискованная и ответственная задумка требовала ювелирной точности во всём – и в технических расчётах, и в самом исполнении работ, ведь прочно «прихватить» предстояло конструкции корабля, которого затем надлежало достаточно продолжительное время буксировать, возможно штормовым морем! Но люди справились.
Затем своё слово сказали минёры-пиротехники, специалисты по взрывам направленного действия. В местах временных «прихваток» они заложили свои пороховые заряды, соединённые в единую цепь. Причём, все они должны были сработать практически одновременно, с точностью до долей секунды! Это тоже был виртуозный расчёт.
Сохранились воспоминания Германа Дмитриевича Буркова – капитана-наставника Мурманского морского пароходства, которому в тот год довелось летать на самолёте Ил-14 ледовой разведки, чтобы выбрать подходящую бухту безо льда, где можно было бы «отстрелить» отслужившие свой век реакторы атомного ледокола «Ленин». В частности, он пишет (цитата):
- Искали её довольно долго, но такую всё же нашли – новоземельский залив Цивольки ((74'46’’4 северной и 58’ 37’’3 восточной). Туда мурманский спасатель «Капитан Афанасьев» со специальным сопровождающим «эскортом» вспомогательных судов и прибуксировал ледокол. Здесь атомоход «Ленин» поставили на якорь, люди всё ещё раз проверили и точно в означенное время пиротехники замкнули электрическую цепь пороховых зарядов.
Ещё один свидетель любопытной и ответственной операции Николай Дмитриевич Божедомов оказался тот день на одном из военных судов, шедших в эскорте за «Капитаном Афанасьевым».
Как рассказывали Герман Дмитриевич, Николай Дмитриевич и другие очевидцы – буквально все находились в волнительном предчувствии. Но практически ничего сверхъестественного не произошло: когда сработали заряды, корпус ледокола в считанные секунды достаточно зримо вздрогнул и даже как будто бы «подпрыгнул» буквально на метр-полтора или чуть более, и закачался на волнах залива. Блестящая профессиональная операция! Опасные реакторы «Ленина» (общим весом 3.500 тонн) навсегда легли на морское дно на глубине 40-50 метров.
12 декабря 1967 года на Белом море уже стоял лёд, но «облегчённого» «Ленина», уже лишённого тяжелых реакторов, отважились прибуксировать и поставить к причалу северодвинского предприятия «Звёздочка». Здесь и тогда, собственно, началась знаменитая «ленинская эпопея» по ремонту и модернизации ледокола, которая длилась около трёх лет и стала сегодня одной из ярчайших страниц в летописи не только предприятия «Звёздочка», но и Северодвинска.
22 апреля 1970-го в День рождения В.И. Ленина на борту атомохода в Северодвинске была запущена новейшая энергетическая установка ОК-900. С ней первый в мире атомный ледокол успешно проходил затем вплоть до своего списания на заслуженный отдых в 1989 году. Сегодня первый в мире атомный ледокол «Ленин» пришвартован у пассажирского причала Мурманского морского пароходства и на нём работает музей.
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В феврале 1965 года в ходе планового ремонта главных циркуляционных насосов первого контура реактора № 2 из-за ошибки операторов кратковременно остановилась циркуляция воды через активную зону, что привело к перегреву последней, который в разных источниках описывается как оплавление с разрушением технологических каналов (т.н. "локальный козёл") , частичное повреждение ~60 % тепловыделяющих сборок (ТВЭЛ) или серьёзные механические повреждения некоторых тепловыделяющих сборок вплоть до отрыва части конструкций, обнаруженные при выгрузке ОЯТ. 95 отработавших ТВС были перегружены в пеналы хранилища плавтехбазы «Лепсе». Оставшиеся 124 ОТВС (около 60 % топлива) были выгружены вместе с экранной сборкой и компенсирующей решёткой, помещены в специальный цилиндрический контейнер, который заполнили твердеющим радиационно стойким консервантом и герметизировали приваренной крышкой из нержавеющей стали. Для него построили цилиндрический понтон, в который был вварен специальный кессон также из нержавеющей стали. После двухлетней выдержки на берегу контейнер вставили в кессон, забетонировав после этого оставшееся в кессоне свободное место. В итоге понтон с контейнером с ОЯТ затопили в заливе Цивольки на восточном побережье архипелага Новая Земля.
Примерно в районе сентября 1965 года или несколько позднее прямо во время навигационного сезона была обнаружена течь первого контура реактора № 3. Один из двух парогенераторов работоспособного реактора всего через три тысячи часов работы подвела вставная нержавеющая рубашка, которая должна была защищать внутреннюю поверхность корпуса от коррозии в течение нескольких десятилетий, и этот парогенератор имел течь первого контура во второй. В результате второй парогенератор до конца навигации мог выдавать лишь половину штатной мощности реактора.
В начале 1966 года из-за нарушения технологии сварочных работ в аппаратной на ледоколе возник крупный пожар, разрушивший кабельные трассы. С большим трудом последствия пожара были ликвидированы, а парогенератор на третьем реакторе заменён.
Летом 1966 года, по разным источникам в конце навигации или перед её началом при вводе установки в работу, была обнаружена новая течь вставной плакированной антикоррозийной рубашки из нержавеющей стали, теперь на реакторе № 1, причём не на парогенераторе, а уже на силовом корпусе самого реактора. Устранить её без замены корпуса вместе со всем реактором оказалось невозможно.
В 1967 году (по другим данным, подготовка к демонтажу реакторного отсека началась в конце 1966 года) на одном из реакторов была зафиксирована течь трубопроводов третьего контура, охлаждавшего оборудование первого контура. Во время вскрытия неразборной бетонной биологической защиты для выяснения места протечки якобы были нанесены серьёзные механические повреждения оборудованию реакторной установки.
По разным версиям, решение о замене ОК-150 на ОК-900 вместо ремонта и модернизации имеющихся реакторов было принято после второго, четвёртого или пятого инцидентов. Документально оформлено оно было постановлением Совмина СССР № 148-62 18 февраля 1967 года.
Течами парогенераторов страдали реакторы первого поколения ВМ-А для по
"Локальными козлами" страдали и АЭС.
1964 1979 годы.
На протяжении 15 лет на первом блоке Белоярской АЭС происходили неоднократные расплавления и разрушения топливных сборок активной зоны. При ремонтах активной зоны происходили переоблучения персонала АЭС.
1975, 30 ноября: авария реактора РБМК-1000 (конструкция Н.Доллежаля) первом энергоблока Ленинградской АЭС (г.Сосновый Бор). Произошло расплавление нескольких тепловыделяющих элементов в одном из технологических каналов, это привело к частичному разрушению активной зоны реактора («локальный козел»). Аварийный канал продули азотом в атмосферу через вентиляционную трубу. Во внешнюю среду было выброшено 1,5 млн Ки радиоактивности. Жителей прилегающих территорий об опасности не оповестили.
Авария происходила по тому же по сценарию, что и Чернобыльская в 1986 году. Информация и уроки этой аварии не были доведены до персонала других АЭС.
1977 год: авария на втором блоке Белоярской АЭС. Расплавилось более половины топливных сборок активной зоны. Ремонт сопровождался переоблучением персонала и длился около года.
1982, сентябрь: авария реактора РБМК-1000 (конструкция Н.Доллежаля) на первом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Из-за неправильных действий персонала АЭС произошло разрушение центральной топливной сборки и топливного канала реактора с выбросом радиоактивности на промзону и город Припять. Во время ремонта произошло переоблучение персонала.
Карта захоронения реакторов Атомного ледокола "Ленин", подводных лодок.
3. Залив Цивольки - 3 реактора ледокола «Ленин»,
5. Залив Степового - ПЛА «К-27», 2 реактора. Подводная лодка «К-27» затоплена в 1982 г.. глубина 33 метра.
6. Залив Абросимова - 8 реакторов
11. Реакторы с атомных ПЛ были захоронены в 1965,
"Причём, все они должны были сработать практически одновременно, с точностью до долей секунды!"
Димон, лучше фотки прикольные выкладывай. Зачем пишешь о том, в чём как свинья в апельсинах.
Во-первых, пороховым зарядом никто стальные конструкции не перебивает. Это делается, например, накладными удлинёнными кумулятивными зарядами (КЗУ).
Во-вторых, чтобы всё сработало одновременно "с точностью до долей секунды" используют специальные электродетонаторы. Пороховые заряды с такой точностью ты никогда не взорвёшь.
может все таки = детонирующий шнур .. или иные заряды "нормального" вв (взрывчатого вещества) ..
порох не способен дать энергию и направление ВЗРЫВА .. даже в тепличных условиях .. порохом сталь не перебьешь ..