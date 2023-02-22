Ледоколу «Ленин» в заливе Цивольки реактор отстреливали, а он при этом только подпрыгнул

Первые атомные реакторы не только у нас, но и у американцев имели проблемы с системой охлаждения, и они возникали всё чаще и чаще, проще говоря – «реакторы текли», а это представляло опасность для моряков-эксплуатационников.

Относительно энергетической установки ОК-150, что стояла на ледоколе. В ней использовались три водо-водяных ядерных реактора с гетерогенной активной зоной максимальной тепловой мощностью по 90МВт. При этом мощность на гребных валах «Ленина» составляла 44 тысячи л.с. В качестве топлива использовалась двуокись урана со средним обогащением по урану-235 – 5 процентов (загрузка активной зоны по урану-235 -85 килограммов; замедлителем и теплоносителем являлась вода высокой чистоты (дистилят). Активная зона реактора высотой 1,6 метра и диаметром 1 метр была организована из 219 технологических каналов (7704 ТВЭЛов).



После семи лет активной работы в Арктике (1959-1967) ледокол «Ленин» отлично справлялся с проводкой судов на Севморпути, когда советские учёные решили поставить его на перезарядку реакторов и профилактический ремонт. Последний планировали провести на одном из судозаводов в Мурманске. Уже во время перегрузки одного из уже заглушенных реакторов специалисты совершенно случайно установили, что он «перегрелся» и потому произошло механическое повреждение с деформацией его тепловыделяющих сборок (обрыв части его конструкции). Одновременно возникли и другие неполадки в центральной части реактора. Это обстоятельство сразу же учли.