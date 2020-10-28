Как вдовы в древности доказывали свою любовь, зачем в суданском племени заживо хоронили вождей, чем занимался пожиратель душ на похоронах и кое-что ещё.
Ловцы слёз
Впервые собирать слёзы в сосуды придумали примерно в 400 году до н.э. Чем больше вдова наплакала в маленькую бутылочку, которую греки назвали унгвентарий, тем больше она любит покойного. Женщины собирали слёзы и когда мужья, возлюбленные или сыновья уходили на войну. Возвращаясь с войны, мужчина проверял унгвентарий: если пузырёк полон, значит умела ждать, как никто другой. Слёзы испарялись, так что плакать надо было регулярно, пока любимый воюет. В Древнем Риме не только супруга умершего, но и нанятые плакальщицы собирали слезы в бутылочки. Наполненные солёными слезами унгвентарии, или слёзницы (на латыни lachrymatory), хоронились вместе с покойником.
Собирать слезы стало вновь модным в Викторианской Англии. Траур по усопшему заканчивался, когда слёзы полностью испарялись. Слёзницы выставлялись на видное место в доме вдовы, чтобы гости знали, как сильно она любила покойника и сколько ей ещё надлежит горевать.
Собирать слезы стало вновь модным в Викторианской Англии. Траур по усопшему заканчивался, когда слёзы полностью испарялись. Слёзницы выставлялись на видное место в доме вдовы, чтобы гости знали, как сильно она любила покойника и сколько ей ещё надлежит горевать.
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Похороны в Древнем Риме
Когда знатный римлянин умирал, его тело готовили к погребению рабы. Во время подготовки они громко звали умершего по имени. Затем тело выставляли в атриуме дома покойника (прим. атриум - центральная часть дома, внутренний дворик, откуда можно было попасть в любую комнату дома). Там охраняемое рабами тело находилось в течение недели, чтобы все желающие могли проститься с покойным. В траурной процессии впереди гроба шли музыканты, плакальщицы, мимы, рабы в красных шапочках (это символ свободного раба, рабы после смерти хозяина отпускались на волю). Загримированный под покойника архимим (главный мим) изображал виновника траурной церемонии, он повторял его походку, жесты, осанку. Затем шли люди в масках предков покойного. За гробом гроб с телом несли носилки с наградами и символами должностей, которые мертвец занимал при жизни. В хвосте шли родственники и друзья, причём сначала мужчины, потом женщины. Траурная процессия шла по городу при свете факелов, хотя проходила днём.
Похороны обычных римлян и бедняков проходили куда скромнее. В процессии кроме родственников в лучшем случае шли только десять музыкантов (трубачи - если хоронили пожилого, флейтисты - если хоронили молодого). Носить траур по покойнику надлежало только женщинам. Смерть молодого человека или юной девушки считалась не только большим несчастьем, но и позором. Их хоронили ночью украдкой, на похоронах присутствовали только близкие родственники.
Кстати, знаменитую фразу memento mori говорил во время триумфальной процессии раб, державший лавровый венок над головой триумфатора. Триумфатор надевал мантию со статуи Юпитера и на день становился бессмертным богом. А раб, чтобы смертный не зазнавался, шептал ему на ухо: "Memento mori, помни о смерти!"
Похороны обычных римлян и бедняков проходили куда скромнее. В процессии кроме родственников в лучшем случае шли только десять музыкантов (трубачи - если хоронили пожилого, флейтисты - если хоронили молодого). Носить траур по покойнику надлежало только женщинам. Смерть молодого человека или юной девушки считалась не только большим несчастьем, но и позором. Их хоронили ночью украдкой, на похоронах присутствовали только близкие родственники.
Кстати, знаменитую фразу memento mori говорил во время триумфальной процессии раб, державший лавровый венок над головой триумфатора. Триумфатор надевал мантию со статуи Юпитера и на день становился бессмертным богом. А раб, чтобы смертный не зазнавался, шептал ему на ухо: "Memento mori, помни о смерти!"
Похороны вождя
Племя динка живёт на юге Судана. Вождя племени веками хоронили живьём. Традицию запретили англичане в конце XIX века.
Когда-то давно вождь племени динка решил, что хочет уйти в мир иной, пока он ещё не совсем одряхлел, и попросил своих соплеменников себя похоронить. Для вождя вырыли просторную могилу, положили его туда и стали хоронить по всем местным обычаям. От обычных динковских похорон погребение вождя отличалось тем, что вождь из могилы, пока его засыпали навозом(!), произносил речь в духе "Учись, пока я жив". Жители потихоньку забрасывали вождя навозом, а он тем временем давал советы по управлению племенем, раздавал наказы сыновьям, отвечал на вопросы простых динковцев. Когда вождь замолкал, могилу засыпали до краёв, похороны считались состоявшимися. На месте погребения устанавливали камень, могила становилась местом поклонения. Ни один вождь племени динка не уходил в мир иной не по собственной воле. В какой-то момент каждый вождь решал, что ему пора, и выносил вопрос похорон на голосование, где всегда получал 100% голосов за. Динковцы так привыкли закапывать правителей живьём, что стали верить в то, что умерший естественной смертью вождь принесёт несчастья, голод и засуху.
Когда-то давно вождь племени динка решил, что хочет уйти в мир иной, пока он ещё не совсем одряхлел, и попросил своих соплеменников себя похоронить. Для вождя вырыли просторную могилу, положили его туда и стали хоронить по всем местным обычаям. От обычных динковских похорон погребение вождя отличалось тем, что вождь из могилы, пока его засыпали навозом(!), произносил речь в духе "Учись, пока я жив". Жители потихоньку забрасывали вождя навозом, а он тем временем давал советы по управлению племенем, раздавал наказы сыновьям, отвечал на вопросы простых динковцев. Когда вождь замолкал, могилу засыпали до краёв, похороны считались состоявшимися. На месте погребения устанавливали камень, могила становилась местом поклонения. Ни один вождь племени динка не уходил в мир иной не по собственной воле. В какой-то момент каждый вождь решал, что ему пора, и выносил вопрос похорон на голосование, где всегда получал 100% голосов за. Динковцы так привыкли закапывать правителей живьём, что стали верить в то, что умерший естественной смертью вождь принесёт несчастья, голод и засуху.
"Безрукие" могильщики
Королевских могильщиков в Тонга, крошечном королевстве в Полинезии, называют Нима Тупу. Прикосновение к гробу короля считается настолько высокой честью, что прикасаться к чему-либо ещё после гроба было бы неуважением к королю. Поэтому Нима Тупу раньше отрубали руки после похорон. Теперь же гробовщики просто 100 дней не должны пользоваться руками. Все эти сто дней они живут в специальном месте, где за ними ухаживают, как за безрукими. На фото Нима Тупу несут гроб с телом короля Георга Тупоу V в 2012 году. Как видите, "безруких" после похорон стало довольно много.
На тот свет в банке из-под чипсов
В 2008 году на 90-м году жизни в США скончался Фредерик Бор, американский химик, долгие годы работавший в компании Procter & Gamble. В 1969 году Бор придумал металлическую цилиндрическую упаковку для чипсов Pringles (первые банки были металлическими). Он ещё много чего сделал для Procter & Gamble, но в историю вошёл цилиндром с чипсами. Бор завещал похоронить себя в самой простой пачке из-под чипсов Pringles. Родственники Бора выполнили его последнюю волю и закопали его прах в знаменитой упаковке.
Традиция из Китая
В некоторых районах Китая до сих пор существует один страшный обычай: если мужчина в семье умирает девственником, то его должны похоронить вместе с трупом девушки. Девушку специально для этого не убивают, но труп девушки выкапывают расхитители могил, которым семья покойного платит большие деньги. В провинциях, где практикуется такая традиция, свежую могилу молодой девушки несколько дней охраняют родственники умершей.
Норвежские похороны
В Норвегии в 1950-1980-е годы было модно хоронить покойников в пластике. Тогда все считали, что за новым способом похорон будущее, но потом передумали и забыли про пластиковые мешки вместо деревянных гробов. Вспомнили о них в XXI веке, когда некоторые старые могилы стали использовать повторно. Вообще, в Норвегии могила находится под охраной государства в течение 20 лет, через 20 лет, если могила заброшена, её ликвидируют и освобождают место для новых покойников. Гробовщик в XXI веке иногда натыкаются на зловонные неразложившиеся останки, которые полвека и больше мариновались в собственном соку. Только тогда до норвежцев дошло, насколько неудачной была идея хоронить в пластике.
А в норвежском городе Лонгйир нет ни одного кладбища. Там не принято умирать и не принято хоронить. Город находится на острове Шпицберген. Вечная мерзлота мешает как следует закопать труп, а белые медведи, которые живут бок о бок с лонгйирцами, могут разрыть и осквернить неглубокую могилу. Смертельно больных и трупы обязательно вывозят на "Большую землю".
А в норвежском городе Лонгйир нет ни одного кладбища. Там не принято умирать и не принято хоронить. Город находится на острове Шпицберген. Вечная мерзлота мешает как следует закопать труп, а белые медведи, которые живут бок о бок с лонгйирцами, могут разрыть и осквернить неглубокую могилу. Смертельно больных и трупы обязательно вывозят на "Большую землю".
Пожиратели грехов
На западе Англии и в Уэльсе в XVII-XIX веке существовала традиция пожирания грехов. Когда человек умирал внезапно и поэтому не успевал исповедоваться, к нему на похороны приходил пожиратель грехов. На грудь трупа клали кусок хлеба и деревянная чаша с пивом. Пожиратель брал еду с трупа, ел хлеб и выпивал пиво над трупом и произносил короткую речь, говорил, что берёт на себя все грехи покойника, закладывает свою душу за покой умершего на небесах. После этой мрачной трапезы пожиратель уходил, деревянную чашу, из которой он пил, сжигали. Прощаться с пожирателем грехов и даже смотреть ему в глаза было запрещено. Пожирателями становились не от хорошей жизни. Считалось, что взятие чужих грехов не проходит бесследно ни для тела, ни для души пожирателя. Болезни и несчастья будут преследовать его. Пожирателями, как правило, становились нищие, за кусок хлеба и пару монет готовые взять на себя всё что угодно. Мертвецы, которые не успели исповедоваться при жизни и чьи грехи не съел пожиратель, согласно местным поверьям, возвращались на землю в виде призраков. Церковь подобные обряды не поощряла, но и не запрещала.
Завещание богача-оригинала
В газете "Московский листок" номере за 26 апреля 1902 года в разделе "За рубежом" была напечатана новость о похоронах "известного берлинского богача-оригинала Пфейфера". С многочисленными родственниками у Пфейфера были сложные отношения. Как любой пожилой богач, окружённый толпой внезапно ставших излишне любезными близких и дальних родственников, Пфейфер подозревал родных в неискренности и составил завещание так, чтобы их проучить. Его душеприказчик по воле покойного сначала огласил наследникам первую часть завещания: каждый, кто не пойдёт за гробом, получит 300 марок. 300 марок на дороге не валяются, поэтому похоронная процессия в итоге состояла из одной старушки, дальней родственницы покойного. После похорон была обнародована вторая часть завещания: состояние будет поровну распределено между теми, кто пошёл за гробом, отказавшись от 300 марок.
Наследство для жены
Австралиец Френсис Лорд тоже пошутил после смерти. Согласно завещанию, все его деньги были распределены между друзьями и благотворительными организациями. Законная супруга Лорда получила один австралийский шиллинг (1/20 австралийского фунта). В сопроводительной записке к жалкой подачке жене было написано, чтобы на эту сумму она купила себе билет на поезд, уехала куда подальше и утопилась.
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