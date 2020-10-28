FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3461 пост • 877 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
LongFishki 10 фактов о похоронах

10 фактов о похоронах (11 фото)

Автор:
28 октября 2020 13:50
Сообщество : Факты
Метки: longfishki   грех   гроб   покойник   похороны   прах   смерть   факты   
707
11
Как вдовы в древности доказывали свою любовь, зачем в суданском племени заживо хоронили вождей, чем занимался пожиратель душ на похоронах и кое-что ещё.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: longfishki   грех   гроб   покойник   похороны   прах   смерть   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Высшая мера: страны, которые до сих пор практикуют смертную казнь Высшая мера: страны, которые до сих пор практикуют смертную казнь Почему советы о том, как выжить погребенному заживо не работают Почему советы о том, как выжить погребенному заживо не работают На чем поедем в путь последний: 20+ невероятных катафалков всех времен и народов На чем поедем в путь последний: 20+ невероятных катафалков всех времен и народов Пирог из вишни - слова излишни. Черный юмор кладбищ Пирог из вишни - слова излишни. Черный юмор кладбищ На собственных похоронах усопший помахал родственникам из гроба На собственных похоронах усопший помахал родственникам из гроба
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

168270



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
С чего начинается везение на войне?
9
97
С чего начинается везение на войне?
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
2
206
Есть ли жизнь после 30 лет? Скоро ДР, а прогнозы печальные
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Как на Западе раскрашивают фильмы. Было — стало
0
10
Как на Западе раскрашивают фильмы. Было — стало
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#сша#россия#знаменитости#москва#фотографии#прикольные#конфликт
#факты#история#интересное#в мире#автомобили#позитив#разное#пандемия#звезды#коты
#юмор#прикол#люди#авария#дтп#авто авария#СССР#автомир#картинки#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться