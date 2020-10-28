Когда знатный римлянин умирал, его тело готовили к погребению рабы. Во время подготовки они громко звали умершего по имени. Затем тело выставляли в атриуме дома покойника (прим. атриум - центральная часть дома, внутренний дворик, откуда можно было попасть в любую комнату дома). Там охраняемое рабами тело находилось в течение недели, чтобы все желающие могли проститься с покойным. В траурной процессии впереди гроба шли музыканты, плакальщицы, мимы, рабы в красных шапочках (это символ свободного раба, рабы после смерти хозяина отпускались на волю). Загримированный под покойника архимим (главный мим) изображал виновника траурной церемонии, он повторял его походку, жесты, осанку. Затем шли люди в масках предков покойного. За гробом гроб с телом несли носилки с наградами и символами должностей, которые мертвец занимал при жизни. В хвосте шли родственники и друзья, причём сначала мужчины, потом женщины. Траурная процессия шла по городу при свете факелов, хотя проходила днём.

Похороны обычных римлян и бедняков проходили куда скромнее. В процессии кроме родственников в лучшем случае шли только десять музыкантов (трубачи - если хоронили пожилого, флейтисты - если хоронили молодого). Носить траур по покойнику надлежало только женщинам. Смерть молодого человека или юной девушки считалась не только большим несчастьем, но и позором. Их хоронили ночью украдкой, на похоронах присутствовали только близкие родственники.

Кстати, знаменитую фразу memento mori говорил во время триумфальной процессии раб, державший лавровый венок над головой триумфатора. Триумфатор надевал мантию со статуи Юпитера и на день становился бессмертным богом. А раб, чтобы смертный не зазнавался, шептал ему на ухо: "Memento mori, помни о смерти!"