Сибирские хаски: 5 фактов про самую русскую породу собак

1. Древняя ездовая собака коренных народов Севера

Хаски – это общее название нескольких ездовых пород собак, которые обитали в арктическом регионе. А сибирские хаски – это порода, которую вывели чукчи на севере-востоке Сибири – на Чукотке и берегах Охотского моря. (Этих «приморских» чукчи даже называли собаководами в противовес чукчам-оленеводам, жившим чуть глубже на материке.)

Считается, что сибирские хаски – одна из древнейших пород собак, ученые считают, что она обитала еще в I тысячелетии до нашей эры.